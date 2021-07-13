雖然不到全面推廣的階段，但疫苗混打絕不只是權宜之計

文：Carla Bleiker

歐洲藥品管理局（EMA）於2021年1月批准阿斯利康（AstraZeneca，AZ）的新冠疫苗後，最初對這種疫苗的接種沒有設限。

然而研究人員隨後發現，在極個別情況下，尤其是在年輕女性中，接種阿斯利康疫苗後導致腦靜脈血栓風險增加。因此，4月1日，德國常設疫苗接種委員會（Stiko）建議，只有60歲以上的人應該接種阿斯利康的新冠疫苗。這意味著，大量接種完第一劑阿斯利康疫苗的人需接種輝瑞（Pfizer）／BioNTech（又稱BNT）疫苗或莫德納（Moderna）疫苗作為第二劑疫苗。現在，德國的所有成年人都可以接種兩劑阿斯利康疫苗，前提是他們從醫生那裡瞭解過相關風險。

然而最新的研究表明，混合接種疫苗可能不僅僅是權宜之計。

英國研究：混合接種比僅接種阿斯利康疫苗好

英國牛津大學的研究人員發現，先接種1劑阿斯利康疫苗，4周後再接種1劑BioNTech／輝瑞疫苗的人，比接種兩劑阿斯利康疫苗的人產生了更多的抗體。即使混合接種疫苗的順序相反，仍然比接種兩劑阿斯利康疫苗的效果更好。而兩劑都接種BioNTech／輝瑞疫苗的研究參與者產生的抗體最多。

以上是混合疫苗（Com-COV）研究的結果。這項研究中，830名50歲以上的志願者混合接種了疫苗。每個人2劑疫苗的相隔時間大約為4周。

該研究的主要作者石內卜（Matthew Snape）教授介紹，接種兩劑阿斯利康疫苗在抗擊新冠病毒方面仍有意義：「我們已經知道，標準的疫苗接種方案對於重症和需入院治療的情況都非常有效，對抵抗德爾塔（Delta）變種也有效果。」

在英國，兩劑新冠疫苗接種的間隔時間通常為8至12周，而不是像Com-COV研究中的4周。斯內普告訴英國廣播公司（BBC），他的團隊將在本月發表間隔12周的混合接種疫苗的結果。

德國研究：混合接種比兩次接種同一疫苗更有效

德國薩爾大學的研究人員發現，先接種阿斯利康公司的疫苗，然後再接種BioNTech／輝瑞疫苗的人，比接種2劑相同疫苗的人產生更強的免疫反應。

那麼，現在是時候全面推廣所謂的混合接種疫苗方案了嗎？還不是。

初步結果

截至目前，Com-COV的研究結果提供的只是預印本，這意味著尚未經過獨立研究人員的審查（所謂的同行評審過程）。薩爾大學的研究結果也是初步的，他們尚未對所有數據進行評估，該大學在其相關的新聞稿中也強調了這一點。在科學雜誌上發表其研究結果之前，這些研究人員還將研究病人的性別和年齡所產生的影響，以及不同疫苗接種方案的副作用等等。

雖然數據尚不完整，但研究人員對如此明了的結果感到驚訝。薩爾大學的免疫學教授瑟斯特爾（Martina Sester）在該大學的新聞稿中坦言：「這也是我們在進行科學審查之前，就想與公眾分享研究結果的原因。」

「多出十倍的抗體」

超過200人參加了位於洪堡的薩爾大學醫院的研究。有些人接種了2劑阿斯利康疫苗，還有些人接種了2劑BioNTech／輝瑞疫苗。在第三組中，參與者接種的第一劑是阿斯利康疫苗，第二劑是BioNTech／輝瑞疫苗。

研究人員在參與者完全接種疫苗2周後比較了他們的免疫反應。「我們不僅觀察了接種者對新冠病毒產生了多少抗體，而且還確定了所謂的中和抗體的效力」，瑟斯特爾解釋道：「我們由此得知抗體阻止病毒進入細胞的效果如何。」

對抗體的分析表明，無論是BioNTech疫苗的雙重接種還是與阿斯利康疫苗的混合接種，都遠比阿斯利康疫苗的雙重接種有效。

接種前兩種疫苗方案之一的參與者，比接種兩劑阿斯利康疫苗的參與者多出約10倍的抗體。瑟斯特爾說：「對於中和抗體，混合接種疫苗甚至顯示出比接種兩劑BioNTech疫苗稍好的結果。」到目前為止，接種同一種疫苗是普遍的情況。

抗體「顯著」增加

在西班牙一項名為CombivacS研究中，馬德里卡洛斯三世健康研究所對663名參與者進行研究後得出類似結論。《自然》雜誌對初步結果進行了報導。與薩爾大學的研究一樣，西班牙這項研究的最終結果尚未出爐。

在CombivacS研究中，三分之二的參與者接種了1劑阿斯利康疫苗，之後又接種了1劑BioNTech／輝瑞疫苗。在《自然》雜誌發表時，還有三分之一的參與者未接種第二劑疫苗。

巴塞隆納瓦爾德西布倫大學醫院（Vall d'Hebron Hospital）參與CombivacS研究的研究人員之一坎平斯（Magdalena Campins）表示，混合接種疫苗的參與者在第二次接種後產生了明顯更多的抗體，而且這些抗體能夠在實驗室測試中識別SARS-CoV-2病毒並使其失去活性。

然而，CombivacS的研究尚未得出最終結果，也沒有經過其他獨立科學家的審查，除此之外，這項研究還有一個問題：它是在沒有對照組的情況下進行的，在對照組中，參與者會接種2劑相同的疫苗。因此，無法進行直接的比較。

到目前為止，西班牙只有不到四分之一的人完全接種了疫苗。

混合接種疫苗會被批准嗎？

雖然這些研究的初步結果令人鼓舞，但世界衛生組織（WHO）迄今仍建議不要進行這種混合疫苗接種。世衛組織發言人哈里斯（Marga­ret Harris）解釋，目前還沒有足夠的數據來進行後續評估。

在德國，混合接種和接種同種疫苗一樣被認可。聯邦衛生部遵循的是保羅・埃爾利希研究所（Paul-Ehrlich-Institut，PEI）的指導方針。

混合接種疫苗是否被認可為完全的疫苗保護取決於各自國家的決定。例如，加拿大已經批准混合接種新冠疫苗，而美國的研究仍在進行中。在歐盟，隨著數字疫苗護照的引入，也將澄清是否承認混合接種疫苗。

對混合疫苗接種尚需更多研究

如果初步結果得到證實，阿斯利康和BioNTech／輝瑞疫苗的組合將是保護人體免受新冠病毒傷害的一種有效方式。然而，這兩種疫苗在本質上是不同的。

阿斯利康疫苗是一種傳統的載體疫苗。這種疫苗使用另一種病毒（非新冠病毒）的無害版本，來指導我們的細胞學習產生針對新冠病毒的抗體。

BioNTech／輝瑞疫苗是一種新型的mRNA（信使核糖核酸）疫苗。mRNA疫苗教我們的細胞自己製造一種蛋白質，觸發免疫反應和抗體的產生。

研究人員還沒有足夠的訊息，來確定為什麼將這兩種類型的疫苗結合起來，可以產生更強的免疫力。因此，瑟斯特爾希望看到對混合接種疫苗的進一步研究：「我們認為，如果更多的研究團隊得出類似的結論，我們應該認真考慮將載體和mRNA疫苗結合起來。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航