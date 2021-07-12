本土新增23例、死亡1例，第九、十類意願登記超過270萬人、6成選擇莫德納

中央流行疫情指揮中心今（12）日召開記者會，公布COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）本土新增23例、1例境外移入。確診個案中新增1例死亡。

指揮官陳時中也宣布，莫德納疫苗接種第二劑間隔的時間，第一類對象、國籍航空機組員以及孕婦均維持間隔至少28天後接種。其餘對象調整為10-12周。陳時中也提醒第九、十類疫苗接種對象，在意願登記平台首波登記的時間到今天下午5點截止。到今日下午1點，已有272萬3608人登記，以登記接種莫德納居多，占60.84%。

本土新增23例、1例死亡，13日起恢復移工轉換雇主

依據指揮中心新聞稿，今日公布國內新增24例COVID-19確定病例，分別為23例本土及1例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。

指揮中心表示，今日新增之23例本土病例（其中9例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者），為13例男性、10例女性，年齡介於未滿10歲至90多歲，發病日介於今（2021）年6月20日至7月11日。個案分布以新北市10例為最多，其次為台北市9例，基隆市、桃園市、新竹市及台中市各1例；其中17例為已知感染源、4例關聯不明、2例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增1例死亡個案（案2598），為60多歲男性，具慢性病史及其他確診者接觸史；個案於5月11日出現發燒等症狀，5月19日就醫採檢，5月20日確診並住院治療，6月11日解除隔離並出院。7月10日因其他原因死亡。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月10日累計公布1萬4019位確診個案中，已有1萬1850人解除隔離，解隔離人數達確診人數84.5%。

指揮中心表示，今日新增1例境外移入個案（案15370），為克羅埃西亞籍未滿10歲女童，6月28日自瑞士入境，持搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，7月10日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診（Ct值33）。個案在台期間並無症狀，相關接觸者匡列中。

指揮官陳時中表示，過去一週以來的新增確診數大概都是在20-30例之間，未來除非有特別大的群聚感染，否則應該就是會維持在這樣的確診數。陳時中表示，比較好的情況希望是能夠持續減少。

有關華航倉儲確診個案，陳時中表示指標個案15221接觸者分別在職場匡列61位、親友15位，應採人數為2630人。採檢情形為2624為陰性、陽性個案為5位（分別為指標個案的同住家人3位、指標個案的同事和及其同住家人各1位），檢驗中1位。

因應本土確診案例自7月2日起已連續低於50人，為兼顧國內產業用人需求及移工工作權益，指揮中心宣布自明（13）日起恢復移工轉換雇主或工作。至於移工調派及工作延伸，考量移工流動性較高，仍暫緩解封，未來將視疫情再行檢討。

指揮中心說明，7月1日已公布優先恢復家庭類移工轉換至家庭類雇主，新雇主需為移工安排檢驗PCR。近期評估國內整體疫情及產業發展需要，將自7月13日起恢復家庭類以外類別之移工辦理轉換雇主，新雇主接續聘僱（含期滿轉換）移工應辦理以下事項：

一、安排移工核酸檢驗（下稱PCR）：承接移工之新雇主應於接續聘僱日（含期滿轉換）前3日內安排移工檢驗PCR。但工作所在地之醫療院所假日期間未提供檢驗服務或檢驗能量已額滿者，得例外延後至接續聘僱日起3日內檢驗PCR。等待檢驗PCR結果期間，新雇主應安排移工1人1室，落實防疫措施，檢驗費用應由新雇主支付。

二、雇主應依指引辦理防疫措施：倘若接續聘僱移工檢測PCR確診時，新雇主應負雇主責任，並依勞動部「因應嚴重特殊傳染性肺炎雇主聘僱移工指引：移工工作、生活及外出管理注意事項」（下稱雇主指引），配合衛生單位安排就醫或送集中檢疫所隔離治療，並依確診個案處置及解除隔離治療條件續處。倘若接續聘僱移工檢測PCR陰性，新雇主應依雇主指引，每日進行移工健康監測及記錄移工出入足跡。

指揮中心進一步表示，新雇主接續聘僱（含期滿轉換）移工，如未於上開規定期限內安排移工檢驗PCR，或於等待PCR檢驗結果期間，未落實移工1人1室，將依《就業服務法》規定，處新台幣6萬至30萬元罰鍰及不予核發接續聘僱許可。另雇主如委託仲介公司辦理移工生活照顧，因仲介公司未善盡受任事務，違反防疫措施，將依仲介公司違反就業服務法規定，處新台幣6萬元以上至30萬元以下罰鍰。

第九、十類意願登記到下午5時截止，逾6成登記接種莫德納

有關莫德納疫苗接種第二劑間隔的時間，陳時中表示第一類對象、國籍航空機組員以及孕婦的第二劑疫苗，維持於間隔至少28天後接種。其餘對象的接種間隔均調整為10-12周，並依疫苗供貨情形滾動調整。

陳時中表示，阿斯特捷利康（AstraZeneca，以下簡稱AZ）疫苗有一部分也已經提供施打第二劑，兩種疫苗的接種間隔都維持10-12周。他並重申，目前還不開放疫苗混打。

至於疫苗意願登記平台，陳時中提醒第九、十類接種對象，首波意願登記時間到今天下午5點截止。簡訊通知的時間將在13-15日之間，收到簡訊者才能進行預約，最快於16日進行接種。

陳時中表示，登記人數統計到今天中午1點為止有272萬3608人，以登記接種莫德納疫苗居多，佔60.84%。兩種疫苗皆可施打的佔比為36.47%，將近一百萬人。只選擇施打AZ的人數為7萬3152人，在昨日宣布未來三週都以AZ疫苗為主後，重新選擇有意願施打AZ疫苗的人數增加了13萬7629人。

發言人莊人祥也說明7月9到11日疫苗接種後不良事件新增126件，其中非嚴重事件為465件、死亡24件，其他疑似嚴重不良事件為15人。

莊人祥表示，死亡案件中17件與AZ疫苗接種有關、7件與莫德納有關。AZ疫苗有關的死亡案件為7女10男、12人是75歲以上的長者；莫德納有關的死亡案件則是4女3男、5人是75歲以上的長者。莊人祥也表示，無論是接種哪一廠牌的疫苗，經統計分析後各年齡男、女通報的死亡案件數，均未高於背景預期值。

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核稿編輯：翁世航