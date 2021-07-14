在美國生活的這幾年，中國人更加「愛黨愛國」

文：劉文（德國之聲記者）

6月30日下午，正在洛杉磯某家會計事務所暑期實習的孫同學特意請了假，守在電腦面前，等著觀看中國時間7月1日上午8時，於北京天安門廣場舉行的慶祝中國共產黨成立100週年大會。

當活動開始後，孫同學一連發了好多條微信朋友圈，既有轉發國內媒體的通稿，也有他聽到中共中央總書記、國家主席習近平發表講話時候的感想，還有他身在海外，不能與國內的家庭和朋友共同見證這一歷史性時刻的遺憾。

他說自己在看到少數民族代表時，流下了激動的眼淚，因為在美國，他接觸到的大多數非中國同學都認同「中國政府在新疆設立集中營，剝奪了當地少數民族的合法權益」的說法，打開手機，推送的主流的英文媒體也持有該種觀點。

他曾經試圖和認為中國政府犯下「種族大屠殺」罪行的同學辯論，但因為自己英語不夠好，對方人數也多，所以在爭論時屢次處於下風。他在看到少數民族代表穿著民族服裝載歌載舞時，覺得自己「一顆心砰砰直跳」，因為在他眼中「這些畫面就是最好的打臉的證據，證明了這些美國人一派胡言，只會造謠抹黑中國。」

「海外留學生越來越愛國」

孫同學在中國高中階段讀的是專門為申請國外大學而設立的項目，剛過十八歲生日就來到了美國，從本科讀到碩士，在這裡已有近六年。他說自己有時候也會被國內的朋友扣上「崇洋媚外」的帽子，在微博上發言時，偶爾會被認為是「境外勢力」，但是根據他自己的親身體會，「我剛來美國的時候覺得美國很新鮮，對中國的認同感也不是很強，有種想要立刻融入新環境，開始新生活的想法。這幾年，在海外的中國留學生越來越愛國，我們會一起看國慶閱兵，會一起看《戰狼》這樣的愛國電影。」

孫同學說生活在江蘇的父母，反而覺得美國比中國更好：「他們覺得美國是世界上第一強國，覺得美國政府很民主，疫情期間會給人民發錢，在美國做中產階級可以買到更大的房子，而不用像在中國的大城市工作那樣背負著買房、買車、給孩子擇校的壓力。」父母對他的規劃是畢業之後申請工作簽證，然後申請綠卡，等父母退休了也可以來美國暫住。

但孫同學說他現在恨不得立刻就畢業，然後回中國去「建設祖國」。他說自己回國找了工作之後的第一件事，就是要申請入黨。而這幾天，他藉著慶祝建黨100週年的機會，開始閱讀《毛選》。他說自己讀中學的時候為了應付STA等考試為申請美國大學做準備，看的都是英美文學作品而非中國的歷史書籍。他表示，雖然才讀了一小部分《毛選》，已然覺得這本書中記載的中國的革命之路和他的生活息息相關，讓他可以頗有感悟和領會。

與身在加州的孫同學一樣，在2000公里外的德克薩斯州就讀計算機系，英文名為Jonathan的胡同學也在看習近平講話時落下淚來。他說最令自己激動的是有關統一台灣的那部分，讓他徹徹底底感受到了中國的強大。

胡同學是大學畢業並且工作過幾年之後才來的美國，他的托福成績並不高，所以來到美國之後，先是念了一段時間的語言學校。

他所在的地區中國留學生並不多，甚至連亞洲人都不太多，他總是覺得自己格格不入，有的時候和美國同學聊天，對方聽不懂，他就非常尷尬。「我在中國的時候，常常可以聽到美國哪裡哪裡更先進，哪裡哪裡做得更好，所以來到了這麼強大的國家，難免有自卑心理，也覺得這些美國人都看不起我們。」

Photo Credit: Reuters / 達志影像

「中國真的比美國好太多」

德克薩斯州在美國相對來說更為保守的南部，疫情那一年，他也或多或少受到了針對亞裔的歧視。他說自己在商店排隊結帳的時候，被人吐過口水，也在停車場遇到過指著他的口罩肆意嘲笑的人。他英文不夠好，不能完全聽懂對方在說什麼，但是卻不會認錯對方言語中的惡意和鄙視，這種未知的恐懼讓他手足無措。

他試圖說服自己理解，因為最開始在中國爆發的疫情流傳到了世界各地，美國人也會有怨言，盡量不要往心裡去，但之後出門遇到美國人的時候，還是會有小小的恐懼。但後來，中國的疫情很快在嚴防死守下被控制，而美國卻疫情大爆發，德克薩斯州的確診病例又在美國五十個州中排在前列。

他表示：「我覺得非常自豪，當我看到國內的朋友可以正常地去上課、購物、看電影，而我們這裡的商場、電影院連續好幾個月都不開門的時候，我覺得中國真的比美國要好太多。」

當美國無論是線上還是線下都很難買到口罩的時候，他的外國同學不得不自己動手，把頭巾、絲巾等改造成口罩，而他在國內的家人快遞了好幾包，每包一百只的醫用一次性口罩給他，他慷慨地分給朋友，得到的是別人羨慕的目光。

談到愛國，他說自己無論是家境、語言、還是成績都不出眾，讓他覺得抬不起頭來，但是祖國強大了之後，他覺得至少在這一點上，自己是能抬得起頭的。他說：「有強大的祖國作為後盾，我真的和激動。我們這一代90後出生之後，見證了祖國一個又一個重要的變化，而且能夠切身體會到祖國強大了所帶來的好處！」也正是這些切身體會，讓他在觀看電視直播時留下眼淚，因為他覺得自己也與有榮焉。

「濾鏡碎了」

在紐約學設計的王同學也表示，疫情是自己認識祖國，和歐美發達國家的轉折點，簡單點說，就是「濾鏡碎了」。他說自己簡直無法理解在美國這麼發達的國家，竟然有這麼多人不願戴上口罩，覺得口罩會讓他們窒息。

他也無法理解美國政府明知道新冠疫情在中國肆虐，卻沒有及時做好準備，以至於紐約開始大爆發的時候，醫院裡物資非常匱乏。最讓他不理解的是，包括中國在內的許多亞洲國家，都有專門的程序來追溯感染患者的行蹤，保證他們在家裡隔離，但是擁有許多高科技公司的美國，卻任由應該在家隔離的人出門。

王同學在北京長大，親戚中有不少上個世紀就出國的人。這些親戚大多數都在國外定居，也告訴他在國外生活的種種好處。他自己認為，上個世紀末，中國的發展和歐美國家相比還十分落後，那時候的留學生一旦出國，發現外國和中國相比簡直是一個天一個地，但是經過這幾十年來中國的發展，歐美國家的生活水準和中國也相差無幾。

他說自己會閱讀外國媒體的報導，有許多美國朋友，也已經準備留在美國工作，但是他並不會在心中神話美國。00後的他說，自己這代人「比之前的80後，90後那代人更加愛國。」而且他認為自己這代人並不是像新中國剛成立時，因為不瞭解外面的世界而盲目愛國，相反，是瞭解了外面的世界之後，自發地覺得中國就是很好。

他還表示，自己在國內讀書的時候，受過了許多愛國主義教育，對國家認同感很強。用他的話來說，這些愛國主義教育主要是講述中國在科技、文化、教育、醫療等方面的成就，並不是所謂的「洗腦」。

雖然來自不同地方，家庭背景和個人境遇也不盡相同，但這三位中國留學生在有一點上意見相當一致：在美國生活的幾年裡，對中國的認同感越來越強。

經歷了異鄉求學的孤獨，語言不通的障礙，疫情爆發的恐懼，他們似乎找到了自己的精神信仰。

© 2021年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航