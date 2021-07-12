韓亞銀行獲准來台設立據點，瞄準台韓貿易市場、國內大型企業聯貸案

首次有韓國金融集團獲得金融監督管理委員會的批准，來自韓國的韓亞銀行將在台灣成立分行，於今（2021）年七月開始招募各類人員。自從澳盛銀行、花旗銀行相繼宣布撤離在台部分業務，出現台灣金融市場體質不佳的疑慮，隨著，本土金融獲利創高，加上本次韓亞銀行進駐，也逐一化解質疑聲量，而本次韓亞銀行將瞄準，台、韓雙方貿易市場，參與國內大型企業的聯貸案，代表著不久後台灣本土企銀也得面臨韓銀不小的挑戰。

首家韓國銀行——韓亞銀行來台設立據點

《Business Korea》報導，韓亞銀行正在推動全球擴張計畫，並與Naver的子公司LINE合作，在印尼啟動了數位銀行LINE Bank的相關業務。而在台灣方面，首次有韓國銀行業獲得台灣金融監督管理委員會的批准，來台成立分行。

韓亞銀行台灣分行的擘劃，被認為是韓亞金融集團在全球戰略下海外擴張的具體成果。集團計劃到2025年，全球分行利潤的比例，擴大到整個集團總利潤的40%。

截至2020年底，韓亞金融集團的全球獲利為5374億韓元，佔其總利潤的20.4%。集團中以韓亞銀行表現突出。該銀行的海外子公司在2020年的淨利潤為1437億韓元，是一年前的兩倍多，成長幅度驚人。

今年韓亞銀行擁有126家海外分行，與競爭對手新韓銀行（163家）爭奪韓國銀行業的領導地位。韓亞銀行在總共24個國家/地區開展業務。值得注意的是，韓國商業銀行不僅進軍東南亞，還進軍歐洲（英、德、法等）和拉丁美洲（巴西、巴拿馬等），多元化的布局，為集團帶來發展潛能。

另一方面，韓亞銀行在中國的子公司大幅成長，去（2020）年底的淨利潤為845億韓元，受惠於市場利率下降導致發債規模擴大，整體獲利是一年前的11倍多。

金管會表示，該行基於台灣與韓國間經貿關係密切，且為韓國前十大貿易往來國，申設分行能大力拓展兩地之金融市場及服務，有利該行業務發展及完善海外網絡。

金管會指出，韓亞銀行設立台北分行有助於我國金融市場之國際化，對提升台灣及韓國雙邊貿易及投資關係具有正面效益。

而近5年外商銀行申設在台分行案例，包括法商法國外貿銀行台北分行、籌備開業中的印尼商印尼人民銀行台北分行，加上近日核准的韓商韓亞銀行台北分行。

銀行業結構改變？來台歐美銀行少了東亞銀行變多

自從澳盛銀行、花旗銀行相繼宣布撤離在台消金業務，使台灣出現金融市場體質不佳的疑慮。不過近日，據統計本土14家金控上半年合計賺進3247億元，已經逼近全年稅後純益3,790億元，即將刷新去年創下的歷史新高紀錄。

而近年來台灣外銀結構改變明顯，多是偏向東南亞、東北亞的銀行，反而歐美銀行逐漸撤離。

金管會對外表示，歐美銀行動向跟總行策略有很大關係，總行沒獲利，就會做全球組織調整，縮小在台規模或撤走，更不用說來台設點。

《關鍵評論網》採訪本土銀行業內人士指出，日前花旗銀行退出台灣消費金融業務，多是國內銀行過度競爭且台灣本土銀行受保護良好、法遵成本又高，導致外資銀行利潤下滑，而且新金融科技、行動支付帶來銀行業的結構轉型，例如LINE、街口支付等。

他強調，在資金有限的情況下，在發信用卡以及企業貸款兩者權衡，外資銀行必須要做出選擇，最後選擇集中火力，在其他市場專攻企業貸款等業務，放棄台灣消費消融業務，這只是單一金融公司策略不同，不是台灣金融體系出現問題。

金管會銀行局主秘童政彰表示，此次韓國韓亞銀行來台設點，主要是因為台韓雙方貿易熱絡，也將提供本地韓商金融服務。

另據知情官員說：「韓亞銀行類似台灣的兆豐銀行，扮演外匯銀行的角色，國際金融業務是他的強項，來台設點，除服務韓國企業外，據了解也想參與國內大型企業的聯貸案，登台可取得地利之便」。

不過業內人士就台外資銀行一事強調，本次韓亞銀行來台，可以當作每個金融集團本業不同，採取策略不一來看待，並非是趨勢，目前還看不太出來是結構性轉變，不過近年來利率走低，利差更為不堪，應多觀察金融集團的變化。

他說，許多銀行想尋求利潤相對高的市場，才會做出調整。且疫情後金融體系將有轉變，各國央行屆時如何調整貨幣政策，才是金融業變動關鍵。

延伸閱讀：

核稿編輯：翁世航