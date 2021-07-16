【小說】馬奎斯《苦妓回憶錄》選摘：小女孩還在睡，呈大字型占據整張床，守著她的童貞

文：加布列．賈西亞．馬奎斯（Gabriel García Márquez）

走到街道盡頭，社區變成一片果樹林，我踏進羅莎．卡巴爾卡斯的店。

她的店今非昔比。當家的聖母老鴇一樣低調，一樣為人所知。她是個壯碩的女人，我們封她為消防隊隊長，不只是因為她的體型，也是因為她撲滅教區的欲火效率一流。

但是孤獨啃噬她的皮囊，蛀蝕她的皮膚，磨尖她的嗓音，把她變成巧奪天工的老小孩。過往的模樣只剩下那口完美的牙齒，她為了賣弄風騷把其中一顆鑲了黃金。她還穿著悼念五十歲那年過世亡夫的全套喪服，但又多了一頂黑色小帽，那是為了紀念曾幫她渡過難關的獨子。她只剩下那對殘酷的清澈眼睛還活靈活現，我從那對眼珠子中發現她的本性一點也沒變。

店裡頭照明昏暗，櫃子裡幾乎沒有東西可賣，絲毫不想費心利用商店掩飾每個人都心知肚明卻無人承認的生意。我在靠背長凳上坐下來等候，放鬆的同時，也試著重建她在記憶中的樣貌。當我跟她都還年輕時，她曾不只兩度將我從驚恐中救出。

我想她能讀透我的想法，因為她轉過身，一臉警戒，將我細細打量了一遍。「你一點也沒變。」她哀傷地嘆口氣。我想稱讚她一番：妳變了，變得更好。「說真的。」她說。「你那張死馬臉好像還回春了一點。」「可能是我換了飼料吧。」我用淘氣的口吻說。於是她放大膽子說：「就我記得，你那話兒可不輸搖櫓工的槳。」她對我說。「現在呢？」我迴避她的話題：「從我們沒見面以後，唯一的不同是肛門偶爾才會感到灼熱。」她立刻替我診斷：「都是因為放著不用。」我對她說：「我只使用天主賜給我的功能。沒錯，我從前經常覺得灼熱，特別是在滿月的夜晚。」

羅莎翻找她的裁縫箱，打開一個小罐子，裡面的綠色藥膏聞起來是山金車膏的味道。「告訴那個小姑娘用她的小指頭像這樣幫你塗藥膏，塗的時候食指的動作要大膽一點。」我回答感謝天主，我不需要靠瓜希拉人的藥膏來保護自己。她嘲弄地說：「喔，大師，請原諒，這是我的人生經驗。」她回到了原本的話題。

她對我說：「小女孩十點過後就待在房間裡，她美麗、乾淨、百依百順，只是怕得要命，因為她一個跟來自蓋拉的碼頭工人私奔的朋友跟她說，她流了兩個小時的血。」「但是這不難理解，」羅莎承認。「蓋拉來的男人能讓騾子高歌本來就名不虛傳。」接著她又回到正題：「可憐的小姑娘，她還在工廠縫了一整天的鈕扣。」「我想那不是太費力的工作。」她反駁：「男人都這麼想，但其實這比鑿石頭還辛苦。」

除此之外，她老實跟我說她讓小女孩喝了加了纈草的鎮靜藥茶，現在正在睡覺。我怕博取同情恐怕只是另一個加價的詭計，但並非如此，她說：「我說話算話。規則不變：每樣東西分開付錢，而且要預付。就是這樣。」

我跟著她穿過院子，看見她乾癟的皮膚，拖著穿白棉襪的腫脹雙腳走路，不禁感到心疼。一輪明月已經高掛在夜空中央，世界沐浴在一汪綠水之中。店旁有一個專供舉辦公務派對的棕櫚葉小亭，和無數的皮革凳子，以及掛在木頭柱子上的吊床。後院有一座含六個房間的長廊，每一間都是沒有抹石灰泥的磚頭裸牆和防蚊紗窗，再過去是一片果樹林。只有一間點著燈，燈光朦朧，收音機傳來黑女星朵孃高歌不幸戀情的歌聲。

羅莎．卡巴爾卡斯吸了一口空氣：「波麗露舞曲就是人生哪。」我贊同她的說法，但是直到今日我才敢寫出來。她推開房門進去後旋即出來。她說：「她還在睡。你得讓她休息直到身體甦醒過來，你的夜晚可比她的還要長。」我不懂：「妳覺得我該做什麼？」她出奇平靜地回答：「你是聰明人，會知道該做什麼。」她轉過身，丟下我一個人和恐懼相處。

我別無他法。我踏進房間，一顆心緊張得快跳出胸腔，我看見酣睡的小女孩，她一絲不掛，躺在巨大的出租床上顯得柔弱無依，就跟剛出娘胎同個模樣。她側躺著，面朝門口，一盞亮燈從盡頭照在她身上，清楚照亮每個細節。我在床邊坐下來凝視她，五種感官被一種魔幻的氣氛包圍。

她有著棕色皮膚和溫暖的身軀。他們給她進行了一套淨身和美容保養，連陰部剛冒出的細毛也沒放過。他們幫她捲了頭髮，把手指跟腳趾塗上自然色的指甲油，但是糖蜜色肌膚顯得粗糙和幾經風霜。她含苞待放的胸部還跟小男孩沒兩樣，但是有股隱隱的力量像是正要冒出隆起。她身體最美的，要數那雙踩著無聲腳步的大腳，以及如同手指那樣細長敏感的腳趾頭。

儘管電風扇吹著，她身上覆蓋一層晶亮的汗水，夜晚的悶熱隨著夜深越來越難以忍受。很難想像那張擦著五彩繽紛顏色的臉是長什麼模樣，她的臉頰搽上厚厚的白粉和兩片腮紅，貼著假睫毛，眉毛和眼皮塗著煙燻眼影，嘴脣因為搽上了巧克力色的亮油而顯得豐滿。但是任何的堆疊和修飾，都遮掩不了她的特色：高挺的鼻子，連結的雙眉，熱情的嘴脣。我心想：她是頭小鬥牛。

到了十一點，我照例到浴室盥洗，她那身窮人衣裳就以一種富人的細膩摺好疊在一張椅子上：一件蝴蝶印花粗棉布洋裝，一件黃色棉質內褲，一雙編麻涼鞋。衣服上面擱著一只廉價手環和一條非常細薄的聖母像項鍊。洗手台的擱板上有一個雜色毛皮錢包和一條口紅、一盒腮紅、一支鑰匙和幾枚錢幣。都是廉價貨，而且用得破破爛爛，我無法想像還有誰跟她一樣窮。

我脫掉衣服，盡可能把每一件都好好掛上衣架，以免弄壞絲質襯衫和燙整好的亞麻布料。我照著芙洛莉娜．德迪歐斯從小的教導，坐在拉鍊抽水馬桶上解尿，以免弄髒馬桶四周，我可以大言不慚地說，我依然能夠很快地撒下一泡像野馬一樣源源不斷的尿。離開浴室前，我照了一下洗手台的鏡子。鏡中的野馬望著我，看起來沒那麼死氣沉沉，但一臉哀傷，有著跟教宗一樣的下巴垂肉，浮腫的眼皮，曾經如同音樂家蓬鬆的髮絲變成稀疏的雜毛。

「該死。」我對著鏡中人說。「如果你不喜歡我，我該怎麼辦？」

我赤身裸體在床上坐下來，試著別吵醒她，此刻我已習慣紅色光芒修飾的欺騙效果，開始一寸一寸地檢視她。我伸出食指滑過她汗溼的後頸，她整個人從內而外顫抖，彷彿豎琴的琴弦，吐出一聲咕噥，翻過身往我靠過來，她帶著酸味的呼氣將我包圍。我用拇指和食指捏住她的鼻子，她身體發顫，但沒醒過來，只是轉開頭，背對著我。

我一時興起，伸出膝蓋試著頂開她的雙腿。試了兩次，但她夾緊大腿抗拒。我在她耳邊唱歌：黛兒戈迪娜的床邊圍繞著天使。她放鬆了點。一股熱流竄過我的血管，我那退隱江湖的野獸從漫長的夢中甦醒。

「我親愛的黛兒戈迪娜。」我忐忑不安地向她乞求。她發出一聲哀傷的呻吟，掙脫我的雙腿，背對著我蜷成一團，彷彿躲在殼裡的蝸牛。纈草的鎮靜效果或許對我跟對她來說太過強烈，因為她毫無動靜，沒有人有任何動靜。但是我無所謂。我自問叫醒她能做什麼？我深感卑微和悲傷，就跟鯔魚一樣硬邦邦的。

這時，午夜十二點的鐘聲響起，揭開八月二十九日的凌晨，這一天是聖若翰洗者殉道的節日。有人在街道上哭喊，但沒人理會他。我想他需要有人替他禱告，便幫他代禱，我也替自己禱告，感謝蒙受的恩澤：但願不要有人欺騙自己，不，預料將到的一定比曾見過的還久。小女孩繼續在夢中呻吟，我也為她禱告：因為一切必照著這樣的方式發生。接著我關掉收音機和熄燈睡覺。

凌晨時分，我清醒過來，不記得身在何方。小女孩依然背對著我沉睡，縮成跟胎兒一樣的姿勢。我隱約感覺她曾摸黑下床，聽見廁所傳來沖水聲，但也可能只是夢。

這對我來說是全新的經驗。我不懂搭訕技巧，過去我總是隨機挑選共度春宵的女子，主要考慮收費而非喜好，在床上做的時候不帶愛意，多半是衣衫半褪，而且為了美化想像，一定在漆黑中進行。這一夜，我凝視著沉睡女人的嬌軀，掙脫欲望的催促，擺脫羞恥的束縛，竟發現了一種不真實的喜悅。

清晨五點我起床，內心惴惴不安，因為週日專欄應該在十二點前交到編輯室桌上。我準時上完廁所，月圓夜的熱火尚未熄滅，當我鬆開沖水拉繩，感覺過往的怨恨也跟著沖下了水管。我神清氣爽，穿好衣服回到房間，小女孩還在睡，她沐浴在柔和的晨曦中，仰面橫躺，雙臂打開，呈大字型占據整張床，守著她的童貞。

我對她說：「願天主庇佑妳。」剩下該付和該給她的錢，我都放在枕頭上，接著我在她的額頭印下一吻，向她永遠道別。這棟小屋跟整間妓院，在破曉時分最貌似樂園，我從通往果園的門出去，不想碰到任何人。這時炙熱的陽光已灑在街道上，我感覺到身上已馱著九十歲的重量，於是開始細數死亡那一刻來臨前每天夜晚的每一分鐘。

書籍介紹

本文摘錄自《苦妓回憶錄》，皇冠文化

作者：加布列．賈西亞．馬奎斯

譯者：葉淑吟

【作者介紹】

加布列．賈西亞．馬奎斯，1927年3月6日生於哥倫比亞阿拉卡塔卡，自小與外祖父母一同生活在炎熱多雨的小鎮巴蘭基亞，鄰近一個名叫「馬康多」的香蕉園。1940年與父母一同遷往內陸小鎮蘇克雷，1947年進入位在首都波哥大的哥倫比亞大學修讀法律，並沉迷於卡夫卡與福克納的作品，同時也開始在《觀察家報》發表短篇小說。1948年因內戰舉家遷往卡塔赫納繼續大學學業，並兼任《環球日報》記者。1954年出任《觀察家報》的記者與影評人，1955年發表〈一個船難倖存者的故事〉系列報導廣受好評，隨後出任該報的駐歐記者。1957年在巴黎與海明威邂逅，並奉其為「大師」。因景仰古巴革命，1960年擔任古巴的拉丁美洲通訊社駐波哥大和紐約記者。

1965年駕車前往墨西哥城途中萌生《百年孤寂》的寫作構想，在閉關十八個月後，終於完成這部醞釀了二十年之久的經典之作。1967年《百年孤寂》甫出版便造成轟動，並於1969年獲頒義大利「基安恰諾獎」與法國「最佳外國作品獎」。1970年《百年孤寂》英譯本在美國出版，並被選為年度12本最佳作品之一，同年馬奎斯並獲美國哥倫比亞大學授予榮譽文學博士學位。1972年馬奎斯再獲頒美國「紐斯塔特國際文學獎」以及拉丁美洲文學最高榮譽的「羅慕洛．加列戈斯獎」，1981年則獲法國政府頒發「榮譽軍團勳章」，1982年更榮獲「諾貝爾文學獎」，並擔任法國西班牙語文化交流委員會主席、哥倫比亞語言科學院名譽院士。

其他作品包括《預知死亡紀事》、《愛在瘟疫蔓延時》、《迷宮中的將軍》、《異鄉客》、《關於愛與其他的惡魔》、《苦妓回憶錄》等，每每一推出都成為舉世矚目的焦點。

2014年4月17日逝世，享年87歲。

【本書特色】

唯有愛情，

能讓槁木死灰的人生重燃熱情！

馬奎斯版的《睡美人》╳《蘿莉塔》

改編拍成電影，榮獲馬拉加西班牙電影節青年評審團最佳影片

首度正式授權

繁體中文版

根據西班牙文版

全新翻譯

Photo Credit: 皇冠文化

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航