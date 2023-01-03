誠創科技董事長馬永玲涉炒股倒貨坑殺股民，9人套利4億餘元被起訴

上市公司誠創科技（3536）董事長馬永玲，涉嫌提供近億元資金，交由股市炒手許國樑等人，在14個月內，把自家股票從12元炒到最高27元，然後再倒貨坑殺投資人，獲利4億998萬餘元。台北地檢署3日偵查終結，將馬、許等9人依違反《證交法》操縱股價等罪嫌提起公訴。

操縱誠創股價，不法套利4億

綜合《自由時報》和《聯合報》報導，檢方調查，馬永玲除了是誠創科技董事長負責人，同時誠創大股東海灣資產、大華資產、福甸公司的負責人。

2016年間，馬永玲為開發新產品，計畫投入多晶藍寶石產業，為購買相關設備成品、材料而有資金需求，但因誠創股價長期低迷，交易量不振；為求快速募資，於是與誠創副總梁宣英、稽核主管康書銘，以提供9716萬餘萬資金，找來元大證券前業務副總許國樑，利用多個證券帳戶，並且交由鄭國良等股市作手炒作及拉抬誠創公司的股價，反覆坑殺市場投資人。

根據起訴書指出，馬永玲涉嫌提供許國樑等人至少9716萬元資金操縱誠創股價，並趁股價上漲之際，搭配誠創辦理現金增資及發行可轉換公司債等重大消息，大量出脫誠創公司股票賺取價差。

先由馬永玲指示部屬，把大華資產等公司資金近1億元，轉匯給許國樑，再由許和鄭國良、陳健勝、黃志達、洪金鳳、紀宛君等作手，在宏遠證券館前分公司及國票證經濟部VIP室等地點，伺機拉抬股價。

檢方查出，馬永玲等9人操縱股價可分為3個階段，分別是2016年10月1日至2017年2月28日的股價拉抬初期、2017年3月1日至9月15日股價維持高點期間，以及2017年9月16日至12月31日，維持股價於高檔至完成辦理現金增資及可轉換公司債到閉鎖期過後；9人透過3家公司、22名人頭旗下的37個證券帳戶，相互配合對作交易，以拉抬、維持及操縱誠創股價，反覆坑殺市場投資人，總計不法套利4億998萬3074元。

《中央社》報導，北檢表示，馬永玲涉操縱股價同時辦理誠創現金增資及可轉換公司債，自市場套取新台幣3億9997萬5960元資金，加上炒股期間買賣價差為1000萬7114元，全案犯罪所得共4億998萬3074元，除應發還被害人等，其餘建請法院宣告沒收。

同案被告另有正泰旅行社負責人洪清陽、洪的前妻姬紅英、鄭國良兒子鄭朝印，以及許國樑的友人彭仲明等4人，均因罪證不足，今天則分別獲不起訴處分。

綜合《自由時報》和《ETtoday》報導，67歲的馬永玲早年拍過電影，藝名為「馬永霖」，曾成立佳林影業、星鴻電影公司；不過，他不習慣演藝圈的生態，不久即重返商場；馬永玲旗下的誠創科技於2008年上市，專營精密陶瓷及深紫外線殺菌等產品，武漢肺炎疫情爆發後，曾設立生產線製販口罩。

馬永玲是元大馬志玲的三弟，1976年起參與瓊瑤電影《我是一片雲》演出，之後也演過《一顆紅豆》、《月朦朧鳥朦朧》等片，多次與當年紅極一時的「二秦二林（秦漢、秦祥林、林鳳嬌、林青霞）」合作。

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責任編輯：李秉芳

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