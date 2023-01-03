誠創科技董事長馬永玲涉炒股倒貨坑殺股民，9人套利4億餘元被起訴
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馬永玲涉操縱股價同時辦理誠創現金增資及可轉換公司債，自市場套取新台幣3億9997萬5960元資金，加上炒股期間買賣價差為1000萬7114元，全案犯罪所得共4億998萬3074元。
上市公司誠創科技（3536）董事長馬永玲，涉嫌提供近億元資金，交由股市炒手許國樑等人，在14個月內，把自家股票從12元炒到最高27元，然後再倒貨坑殺投資人，獲利4億998萬餘元。台北地檢署3日偵查終結，將馬、許等9人依違反《證交法》操縱股價等罪嫌提起公訴。
操縱誠創股價，不法套利4億
綜合《自由時報》和《聯合報》報導，檢方調查，馬永玲除了是誠創科技董事長負責人，同時誠創大股東海灣資產、大華資產、福甸公司的負責人。
2016年間，馬永玲為開發新產品，計畫投入多晶藍寶石產業，為購買相關設備成品、材料而有資金需求，但因誠創股價長期低迷，交易量不振；為求快速募資，於是與誠創副總梁宣英、稽核主管康書銘，以提供9716萬餘萬資金，找來元大證券前業務副總許國樑，利用多個證券帳戶，並且交由鄭國良等股市作手炒作及拉抬誠創公司的股價，反覆坑殺市場投資人。
根據起訴書指出，馬永玲涉嫌提供許國樑等人至少9716萬元資金操縱誠創股價，並趁股價上漲之際，搭配誠創辦理現金增資及發行可轉換公司債等重大消息，大量出脫誠創公司股票賺取價差。
先由馬永玲指示部屬，把大華資產等公司資金近1億元，轉匯給許國樑，再由許和鄭國良、陳健勝、黃志達、洪金鳳、紀宛君等作手，在宏遠證券館前分公司及國票證經濟部VIP室等地點，伺機拉抬股價。
檢方查出，馬永玲等9人操縱股價可分為3個階段，分別是2016年10月1日至2017年2月28日的股價拉抬初期、2017年3月1日至9月15日股價維持高點期間，以及2017年9月16日至12月31日，維持股價於高檔至完成辦理現金增資及可轉換公司債到閉鎖期過後；9人透過3家公司、22名人頭旗下的37個證券帳戶，相互配合對作交易，以拉抬、維持及操縱誠創股價，反覆坑殺市場投資人，總計不法套利4億998萬3074元。
《中央社》報導，北檢表示，馬永玲涉操縱股價同時辦理誠創現金增資及可轉換公司債，自市場套取新台幣3億9997萬5960元資金，加上炒股期間買賣價差為1000萬7114元，全案犯罪所得共4億998萬3074元，除應發還被害人等，其餘建請法院宣告沒收。
同案被告另有正泰旅行社負責人洪清陽、洪的前妻姬紅英、鄭國良兒子鄭朝印，以及許國樑的友人彭仲明等4人，均因罪證不足，今天則分別獲不起訴處分。
綜合《自由時報》和《ETtoday》報導，67歲的馬永玲早年拍過電影，藝名為「馬永霖」，曾成立佳林影業、星鴻電影公司；不過，他不習慣演藝圈的生態，不久即重返商場；馬永玲旗下的誠創科技於2008年上市，專營精密陶瓷及深紫外線殺菌等產品，武漢肺炎疫情爆發後，曾設立生產線製販口罩。
馬永玲是元大馬志玲的三弟，1976年起參與瓊瑤電影《我是一片雲》演出，之後也演過《一顆紅豆》、《月朦朧鳥朦朧》等片，多次與當年紅極一時的「二秦二林（秦漢、秦祥林、林鳳嬌、林青霞）」合作。
新聞來源
- 「曾和林青霞演電影」誠創董座馬永玲炒股撈4億 坑殺股民下場曝（ETtoday）
- 勾結元大證前副總炒作股價 誠創科技馬永玲遭訴（聯合報）
- 誠創科技董事長馬永玲涉操縱股價 北檢起訴9人（中央社）
- 涉結合作手操縱誠創股價 馬永玲等9人套利4億餘元起訴（自由時報）
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責任編輯：李秉芳
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打造友善育兒職場，優化企業競爭力座談
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台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本次座談分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響，打造友善育兒職場，優化企業競爭力。
兒福聯盟與公益自律聯盟、KPMG安侯建業聯合會計師事務所、SERT社會福祉及社會企業公益信託循環基金等，今(22)日共同舉辦「打造友善育兒職場，優化企業競爭力」座談，現場邀請104人力銀行江錦樺協理、永齡基金會劉宥彤執行長、美科實業簡秀芬永續長、精誠資訊黃郁仁永續長暨人資長及親子天下何琦瑜創辦人等企業代表，分享自身企業如何透過建構友善育兒職場，讓家長能無後顧之憂工作，亦可吸引並留住人才，強化企業競爭力。
據內政部統計，今年前11個月全臺新生兒僅12萬6808人，較去年同期的13萬9693人少了萬餘人，2022全年出生人數恐再創新低，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本場座談，邀請多家推動友善家庭措施的幸福企業到場分享，KPMG安侯建業聯合會計師事務所分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響；兒盟亦公布「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」，凸顯友善育兒職場對平衡工作與家庭的重要性。
兒福聯盟林志嘉董事長表示，台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊。現行法規雖有規範許多友善育兒的措施，但執行面上，家長還是會擔心因為申請育兒福利而影響考績或升遷。面臨少子化，要如何化危機為轉機，企業需要與育兒家長共同面對。
兒福聯盟「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」
兒盟指出，歷年進行育兒相關調查及提出政策立法倡議，已促成臺灣社會兩大正向改變：
1. 政府端：友善育兒職場政策逐步優化
從2014年至今，兒盟向政府提出多項育兒政策建議，包括：將育嬰留停津貼提高至月投保薪資的8成、延長育嬰留停津貼的發放月數、提供7天有薪家庭照顧假、鼓勵職場男性分擔家務親職等建議。兒盟樂見近年來政府從善如流，陸續採納民間團體的建言，如：2016年修正「性別工作平等法」，下修100人以上事業單位應設置哺(集)乳室、托兒設施措施；2018年勞動部提高企業設置托兒設施補助；2021年育嬰留停津貼從投保薪資6成提高為8成；2022年產檢假、陪產檢及陪產假從5日增加至7日…等。
2. 家長端：職場男性申請育嬰留停大幅成長
兒盟2020年「台灣男性育兒態度及現況調查報告」發現，仍有8成2的爸爸從未申請育嬰留職停薪，經兒盟倡議後，勞動部自2021年7月起，提高育嬰留停津貼從投保薪資6成提高到8成，由最新數據可知，2022年1月至9月申請育嬰留停的人數，申請育嬰留停的男性比率，較去年同期增加54%，顯示有更多的職場男性願意參與育兒。
兒福聯盟白麗芳執行長表示，兒盟多年來透過調查及倡議，促成政府及家長在友善育兒政策規劃及使用上出現正向改變，但對育兒家長而言，現行職場仍存有「工時給假不彈性」、「職場支持不給力」及「雇主態度不友善」三大困境。從兒盟2014年調查可知，有6成3的中小型企業不讓員工請家庭照顧假；兒盟2022年「育兒期待與實況焦點團體報告」則發現，現行僵化的工時給假制度，讓家長無法彈性運用，申請育兒相關福利時，部分雇主表現出消極同意但不友善的態度，甚至更嚴苛地要求育兒員工的工作表現，顯示許多企業在建構友善育兒職場方面，仍有進步的空間。
兒盟與企業提出3大訴求：1.工時給假更彈性 2.企業托兒更普及 3.職場氛圍更友
2021年我國總生育率降至0.975，為近11年來最低，或可反映出職場環境不友善，對於育兒家長造成無形的壓力，甚至讓許多家庭不敢生養孩子。兒盟與KPMG安侯建業聯合會計師事務所等企業代表，共同呼籲落實友善育兒職場應有更積極的作為，提出三點訴求如下：
工時給假更彈性
現今友善育兒職場措施，除了有薪產檢假、陪產檢及陪產假、育嬰留停津貼、彈性工時等法定作為外，整體友善職場的制度應有更細緻的設計。兒盟2022年報告發現，育兒或計畫生育的未生育家庭均表示，最有幫助的育兒政策為「更多的彈性工時和上班制度」，建議企業讓員工依需求可彈性調整上下班時間及工作地點，育兒相關假別應改採「小時」為請假單位，讓職場家長更能兼顧工作及家庭生活。
企業托兒更普及
政府為提供更多受僱者哺育與托兒服務，透過補助雇主設置哺集乳室與托兒設施等作法，2019年亦放寬納入職場互助教保服務中心也能申請補助，但據勞動部統計，至今全臺只有9家職場互助教保服務中心，且多為公家單位或國營事業設立，一般企業員工顯無法受惠。兒盟呼籲政府，應積極找出企業不願設置企業托兒相關機制的癥結點，並分析原因，進而提出吸引企業響應的解決方案(如提高獎補助、減稅等)，讓企業托兒設施措施得以更普及。
職場氛圍更友善
從兒盟歷年調查可看出，育兒家長擔心影響升遷、考績，未申請職場相關育兒福利，或申請留停後無法回復原職，都在在顯示家長面臨友善職場政策看得到卻吃不到的困境。兒盟建議企業、雇主及受雇者，應正視育兒家庭的需求，同理家長平衡工作與家庭上的難處，形塑友善育兒職場的氛圍。
更多調查結果與相關報導，請見【兒福聯盟】 「打造友善育兒職場，優化企業競爭力」座談
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