《100個爸爸送給你的成功語錄》：​​​​​​​成功只會私下來跟你打招呼，失敗則是公開打臉

Never avoid asking a question for fear of looking dumb.

切勿因害怕顯得愚蠢而躲避發問。

Failing to plan is planning to fail.

缺乏計劃等於是計劃著要失敗。

If it was easy, everybody would do it.

如果這很容易,那麼每個人早就這樣做了。

Hope for the best, but prepare for the worst.

抱最好的希望,做最壞的打算。

Good judgment comes from experience. Experience comes from poor judgment.

好的判斷來自經驗,經驗來自糟糕的判斷。

You will fail. You will fail a lot. That’s normal, and it’s okay.

你會失敗,而且會失敗很多次。那很正常,沒有關係。

Success is like getting pregnant: Everybody congratulates you, but no one knows how many times you got screwed to get there.

成功就像懷孕,所有人都祝賀你,但沒有人知道你試了多少次才成功。

Bad situations can develop slowly. You may find yourself in a place you never thought you’d be before you even realize you were headed there. Stay aware of where you are and where you’re headed. If you start to get a bad feeling about things or the people you’re with, pay attention to that feeling.

壞情況會慢慢發展。你可能在意識到自己朝該方向去之前,就發現自己到了一個從未想到會去的地方。隨時注意自己的位置和去向。如果開始對事物或周圍的人有不好的感覺,要注意這感覺。

Yes, you’re afraid. Do it anyway.

是的,你很害怕,但還是要做。

Most things are more complicated than they seem at first. Don’t rush into things. Take a moment to look at the problem and figure out the best solution.

大多數事情比最初看起來要複雜,不要貿然執行。花點時間看一下問題並找出最佳解決方案。

Believe half of what you see, and none of what you hear.

只相信自己所看到事情表面的一半,不要相信自己所聽到的。

Victory has a thousand fathers. Defeat is an orphan.

得勝時千人爭功,落敗時無人擔責。

To get something you never had, you’ll have to do something you’ve never done.

要獲得從未擁有過的東西,必須做從沒做過的事情。

Success greets you in private and failure slaps you in public.

成功只會私下來跟你打招呼,失敗則是公開打臉。

Build your own dreams or somebody will hire you to build theirs.

構築自己的夢想,否則有人會僱用你去實現他們的夢想。

There’s a solution to most problems, but not all. Sometimes, no matter how hard you try, things just don’t work out. Know when to let go.

大多數問題都有解,但不是全部。有時,無論多麼努力,事情都不會解決。要知道什麼時候放手。

There is always a risk to doing something, and a risk to not doing it.

做與不做,各有風險。

Fight the battles that are small enough to win, but big enough to matter.

選擇進行小到能獲勝但又大到夠重要的戰鬥。

親子溝通是一個家庭中最重要也是最難克服的課題之一,古今中外皆是如此。長久以來大家都認為華人的家庭較強調權威,父母與孩子之間存在的是尊卑長幼的關係,兩者之間明顯有一道鴻溝界線;而西方家庭則重視孩子的獨立思考,多數時候是讓孩子自由發展,彼此之間彷彿是朋友平輩。

然而事實並非如此,西方的父母親一開始也是認為小孩子什麼都不懂,凡事聽父母的就對了;而孩子們也會認為父母提出的意見很不切實際,甚至沒有站在自己的立場去思考所面臨的問題。

面對同樣的狀況,卻因東西方父母對於親子之間衝突的思維及處理方式不同,因此造就不同彼此的結果與文化。

Jonathan是一個在台灣生活超過30年的美國人,他選擇在這片土地上落地生根,也因此可以同時接收東西方文化的薰陶。當他在面對親子溝通這個重大的課題時,一開始也是跟你我一樣,面臨到許多的挫折與不安。

他有一個兒子跟一個女兒,他在孩子面前表現的就是典型的父母,始終堅持最了解狀況,不停提出自以為是的建議,並認為總有一天他們會理解自己的觀點。

兩個孩子則是典型的青少年,總是不同意老爸的觀點,經常為了一些事跟老爸爭論,不停地對他翻白眼與抱怨。

某次與女兒爭論後,Jonathan感到無比的挫折,因此在臉書發文詢問他的好友:

如果時光能倒流,讓你給15歲的自己一個建議,你會說什麼?

一夕之間,Jonathan的臉書竟湧入來自世界各地好友們的建議,有人分享對愛情的觀念,有人分享如何成功的祕訣,也有人分享快樂之道,更有人分享人際交往應注意的事項。

當Jonathan和他的孩子分享這一篇篇的貼文時,有些讓他們點頭稱是,有些則是會心一笑,甚至到最後,他們還意猶未盡,不斷地追還有沒有這樣的東西?

「老闆利用別人讓自己感到偉大。領導者會創造未來的領導者。」

「如果有人來跟你聊八卦,他們肯定也會跟別人聊你的八卦。」

「薪資待遇不是由你的工作努力程度來決定,而是由取代你的難易程度來決定。」

「瘋狂的定義就是反覆做同樣的事,卻期待得到不同的結果。」

「如果你是屋子裡最聰明的人,那麼你就進錯了屋子。」

「成功就像懷孕,所有人都祝賀你,但沒有人知道你試了多少次才成功。」

這本是Jonathan分享有關成功的智慧語錄,他希望讀者可以利用這些建議,並與自己信任的人分享這些建議,例如朋友、父母和師長……等,藉由詢問他們的想法以及他們可能會提供新的視角,幫助自己找到所需的答案。

全書採中、英文對照,既能獲得來自世界各地不同的人生經驗和智慧,同時也可達到語言學習的目的。

