【評測】Coway CHP-242N濾淨智控飲水機 美國水質協會WQA全機認證的生飲純淨，瞬熱／熱電致冷科技 品水師把關的新鮮好喝，純淨力、省電、冰熱實測PK!

一般家用開飲機固然方便，但使用久了總會有種不好喝的味道，加上取水若僅依賴陽春的濾水壺、快煮壺，多少還是有過濾效能上的疑慮。2020三溫過濾型飲水機種市場銷售冠軍——「Coway CHP-242N濾淨智控飲水機」上市短短一年半，曾以理科太太跟葉怡蘭兩位名人影片快速引起大眾注意，話題背後CHP-242N更是挾帶諸多優勢，曾經是全球最小只有18cm的美型廚電；純淨力－搭載奈米高效過濾系統、美國水質協會最高等級認證WQA金章，全機連同內部碰水零件的認證；科技力－獨家熱電致冷科技，讓熱水供應無使用水量上限、號稱超省電又能同步釋放能量製造冷水的優勢；好喝－口感是Coway品水師盲測把關的優異口感，能確保家中所有成員包括毛小孩對於乾淨飲水的需求，一機就能滿足。

純淨力——奈米高效過濾 淨化水質超有感

為何特別提及毛小孩？這是因為根據研究指出，貓狗的飲水品質，最常被飼主忽略，寵物若長期處於缺水狀態、或飲用不衛生的水，容易引發泌尿系統疾病、甚至是腎臟疾病，由此可見水質的重要性，因此“你喝什麼水，也提供相同的水給心愛的牠”更是目前所倡導的議題。

Coway CHP-242N濾淨智控飲水機導入奈米高效濾淨系統，能利用電磁力有效濾除、吸附99.99%病毒與99.9999%細菌，加上獨家的熱電致冷科技，一指就能滿足3種水溫，隨時享用冰溫熱水，不用排廢水也不須儲水槽，帶來極致精巧的身段，搭配時尚有型的設計，能完美融入各種居家空間。

Photo Credit:TNL Brand Studio 由於省下儲水槽空間，Coway CHP-242N濾淨智控飲水機體積十分迷你，只要在廚房騰出一個小空間就能放置，原廠會請專業工程師到府安裝，整個過程大約半小時就能完成。

Photo Credit:TNL Brand Studio Coway CHP-242N濾淨智控飲水機機身寬度僅18cm、高度25cm，為目前全球最迷你的桌上型飲水機，純白色搭配流線身段展現時尚風格，能輕鬆融入各種居家裝潢中。

Photo Credit:TNL Brand Studio 觸控操作按鍵區非常精簡，共提供120ml、250ml、500ml三種出水量，只要簡單一鍵就能供應，整體操作簡單易上手。

Photo Credit:TNL Brand Studio Coway CHP-242N濾淨智控飲水機採側面開口取水設計，精巧機身卻擁有超大的取水空間，小從咖啡杯、大至湯鍋皆可輕鬆取水。

Photo Credit:Coway 搭載奈米高效過濾系統，能迅速有效濾除水中的細菌與病毒，原理為透過採帶負電荷的奈米氧化鋁纖維，利用電磁力濾除、吸附99.99%病毒與99.9999%細菌，保留人體所需的礦物質。

值得一提的是，Coway CHP-242N還獲得WQA（美國水質協會）金質獎章與NSF（美國國家衛生基金會）兩大權威機構的認證，其中WQA專注於水的驗證；以Coway CHP-242N來說，整台機器必須通過包含濾心過濾效能、機內零件碰水是否溶出有害物質等各項影響飲用水質的測試，且產品每年都必須重新送檢，避免廠商更換製造零件影響純淨度；至於NSF則是專門檢驗單隻濾心過濾效能，實際上生飲安全不是只有單支通過NSF認證就能夠保障，包含會經水的零件、全機的過濾都認證過關才能讓人安心生飲，Coway CHP-242N能通過兩者嚴格的認證，證明了對於水質純淨把關毫不妥協。

Photo Credit:Coway Coway CHP-242N濾淨智控飲水機利用環保節能帕爾帖效應，加熱至95°C只需要11秒。

Coway甘甜好水的秘密？編輯實測比較

Coway CHP-242N濾淨智控飲水機的好喝口感及所謂的純淨不容妥協背後，究竟是怎麼做到的呢？接下來編輯將進行一系列測試，針對各個項目來比較Coway與市售常見家用開飲機、熱水瓶、製作冰水流程等差異，從純淨度、含氧量、耗電量、冰水溫度與瞬熱時間等項目，來確認Coway CHP-242N濾淨智控飲水機效能，用熱水瓶、開飲機與Coway大PK！

純淨度測試

雖然餘氯對自來水衛生安全非常重要，為自來水管線送至各家戶延續性消毒能力，以避免輸送及儲存過程中二次污染發生，但近年來歐美研究對於傳統殺死這些潛在的致命細菌和病毒，卻可能產生反面後果，過去已知水中有機物和氯反應會形成三鹵甲烷，主要生成物包括CHCl3（氯仿）、CHBrCl2（一溴二氯甲烷）、CHBr2Cl（二溴一氯甲烷）、CHBr3（溴仿）等，此四者合稱總三鹵甲烷（TTHM），已被證實有致癌風險等研究，最常發生的是膀胱癌（資料來源: 科技新報）。所以台灣消費者開始重視這項議題，水中餘氯建議還是愈低愈好。

首先是純淨度測試，我們把 Coway 純淨水與一般自來水各取20～30ml比較氯殘留量，分別滴入10滴DPD餘氯測定液，然後觀察顏色變化，顏色愈深表示水中還有餘氯。

Photo Credit:TNL Brand Studio 由影片可見自來水的顏色變化非常明顯，呈現粉紅色代表約還有0.4ppm餘氯，反觀Coway純淨水呈現透明狀，表示經過奈米高效過濾後，幾乎無殘留餘氯。

含氧量測試

高溶氧水之所以被認為是最健康的水，也是所謂傳統在意的活水，在於能滿足人類身體調整機制的需求標準，相較於一般家用開飲機儲水槽內重複加熱的千滾水，在靜置多天後的含氧量是否能跟 Coway 一樣新鮮，我們來比較看看。

我們把Coway純淨水與一般開飲機的水各取約30ml來比較，使用含氧量測試機，觀察並紀錄兩者含氧量數值變化。特別說明，正常大氣下空氣氧濃度為20.9g/L，因此尚未將測試棒放入水中時兩邊數值皆相同。

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Photo Credit:TNL Brand Studio 接著把測試棒放進水杯內，可見到Coway純淨水含氧量達到接近新鮮流水的7.7mg/L，遠高出一般開飲機的4.8mg/L，表示Coway純淨水擁有媲美活水般的高含氧量，與Coway提倡水質新鮮、純淨兩大要素相契合。值得一提的是，Coway原廠實驗室特地邀請品水師進行盲測，品水師對Coway純淨水的清涼感印象深刻，一再證明立即過濾新鮮水的重要性。

補充說明， Coway原廠實驗室品水師盲測的部份，其實這只是上市前檢驗流程的一部份，Coway原廠共有18位國際級認證品水師，在所有新商品上市前，會以盲測方式針對清涼感、氣泡感、口感（軟硬度）與嗅覺（鹹甜苦香）進行飲用水評分，若評分未達標準，就無法上市！！這個特殊的研發思維跟專業品水師把關也是為什麼Coway不論是哪一台淨水器，都能提供不同口感，但相較於其他品牌可獲得一致好喝評價的原因。

耗電量測試——殘酷測試一家四口24小時取用水耗電量大公開！

Coway CHP-242N濾淨智控飲水機搭載厚膜瞬熱與熱電致冷系統，強調能在短時間喝到冰水或熱水，同時兼具省電的特性。接著是耗電量測試，我們把Coway CHP-242N濾淨智控飲水機與一般開飲機，裝在相同條件的居家空間，一家四口在炎熱的6月宅在家，一整天總共約飲用了6,000cc的水（包含了同樣條件的熱水、煮湯、泡茶、常溫水與冰水取用） ，使用電力電費監控器，比較兩者使用一整天的耗電量。

Photo Credit:TNL Brand Studio 先看看一般開飲機，測試時間為24小時，總共消耗了1.3283kwh電量（1.3283度）。

Photo Credit:TNL Brand Studio 接著看看Coway CHP-242N濾淨智控飲水機，測試時間同樣為24小時，總共消耗0.773kwh電量（0.773度）。

如果換算成使用一整年，（1.3283-0.773）×365=202.6845kwh電量（202.6845度），Coway CHP-242N濾淨智控飲水機總共能省下約202度電，以一家四口小家庭每月用電量在 900 度的級距內、夏季用電1度5.66元的公式計算，一整年下來相當能省下202.6845×5.66=1147.2元。

冰水溫度測試——夏天冰涼的效率有多高?

Coway CHP-242N濾淨智控飲水機導入超靜音熱電致冷系統，隨時都能享用4℃的冰水，以下我們就與一般家用開飲機進行比較。

Photo Credit:TNL Brand Studio Coway CHP-242N濾淨智控飲水機隨時都能供應恆溫4℃冰水，且最棒的是沒有上限、可無限供應，我們一連盛取了6～7杯冰水，發現溫度都保持在4℃上下。

Photo Credit:TNL Brand Studio 而一般開飲機若不具備冰水功能，就只能把溫水放進冰箱冷藏庫裡，我們從8:55～11:55足足花了3小時，才讓一杯溫水從原本溫度32.4℃降到10.4℃，想喝到隨時可取用的冰水，還是 Coway CHP-242N濾淨智控飲水機有效率多了。

瞬熱測試——取一杯 95 度熱水瞬熱真的省電嗎？

Coway CHP-242N 濾淨智控飲水機導入瞬熱技術，強調只要 11 秒就能將水溫加熱到 95℃，接下來我們進行瞬熱測試，與一般開飲機和熱水瓶比較，測試從燒熱水到泡完茶總共需要多少時間。

Photo Credit:TNL Brand Studio 先看看Coway CHP-242N濾淨智控飲水機，從照片中可見，加熱至95℃熱水，到泡好一杯茶，大約只花了短短1分鐘，且僅消耗0.0112 kwh電量（0.0112度），不僅省電又能快速取得熱水。

Photo Credit:TNL Brand Studio 接著是一般開飲機，首先，必須得先加入過濾水後才能開始燒熱水，相較於 Coway CHP-242N濾淨智控飲水機顯得十分麻煩，最後花費7分鐘才泡好一杯熱茶，耗電量則是0.0675 kwh電量（0.0675度），可想而知當然比較耗電。

Photo Credit:TNL Brand Studio 最後是使用一般熱水瓶，在滿水情況下煮沸到100℃，至少要花超過20分鐘，耗電量則是0.2986kwh電量（0.2986度），比前面兩者更是高出許多。

實測結果總結

Coway 不只好喝又美型! 讓你無負擔的聰明淨飲水推薦

經過多項實際測試，Coway CHP-242N 濾淨智控飲水機無論是在水質、含氧量、省電與口感上都優於一般開飲機，更不用說是使用其他電熱瓶或快煮壺。在編輯長時間的實測以及飲用體驗下，Coway CHP-242N 濾淨智控飲水機不僅在取水時更快速便利，因為喝水變得更加容易、加上水質甘甜好喝，編輯的一日的飲水量確實比起先前喝得更多，加上現在防疫在家，減少外出購買瓶裝水，環保健康一舉數得。

Coway CHP-242N濾淨智控飲水機不僅搭載奈米雙層高效過濾系統，更有原廠對水質安全的嚴格把關，不僅如此，Coway 設計飲水機時，更參考「Coway Water Map」概念，也是全台唯一上市之前全面取樣全台自來水廠、家戶原水與過濾水樣進行分析研究；就連過濾系統在設計上，也把國家各地區水質差異考量進去，才能確保無論在台灣哪個角落，都能擁有一致放心的品質。只要家中有一台 Coway CHP-242N 濾淨智控飲水機，就能確保每一口喝下的都是健康好水。

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