《內褲外穿1：那些活出自己的女人》：朵貝楊笙藉由創作逃離二戰的絕望與恐懼，「嚕嚕米家族」因此誕生

文：潘妮洛普．芭潔（Pénélope Bagieu）

Photo Credit: 大辣出版

朵貝・瑪莉卡・楊笙是爸媽在巴黎時愛的結晶，然後，1914年8月9日，她在赫爾辛基出生了。

還不會走路的時候，她就開始畫畫了。

她的父親維克多是雕塑家，一家人就住在工作室裡。

朵貝在歡樂與充滿創造力的家庭裡長大，這一家子可以連續幾天都像過節一樣，畫畫、輪流說故事。

她的媽媽辛內是個插畫家，會畫畫、騎馬、射擊，還會賺錢養活老公和三個孩子，儼然是女兒的模範。

辛內鼓勵女兒做她想做的事，至於別人對她有什麼期待，做媽媽的並不太擔心。

13歲的時候， 朵貝出版了她第一本書。（1933年她以Vera Haij的筆名發行第一本繪本。）

接著，她離家到外地去念藝術，歷經斯德哥爾摩、羅馬、巴黎。

但是朵貝很難在這些學院裡找到自己的位置，她強烈地感覺到，女性在這個圈子裡並不受歡迎。

她班上大部分的女同學都中斷藝術課程，好專心持家。

她決定輟學， 自己創立一個藝術家團體。（並回到赫爾辛基去）

她回到芬蘭時， 正好爆發第二次世界大戰。她的弟弟離家去從軍。

她最好的朋友是猶太人，逃亡到美國。戰爭那些年在朵貝心裡留下深深的創傷。

她藉由政治插畫來逃離恐懼與絕望⋯⋯

⋯⋯接著，她虛構出一個與世無爭的精靈家族：他們原本居住的美麗山谷，因為遭到彗星撞擊而面目全非，迫使整個家族必須離開家園。（《The Moomins and the Great Flood》以輕鬆寫意的故事面對紛擾的政治動亂， 撫平內心的悲傷和焦慮。）

1945年出現的嚕嚕米家族（Moomins），將改變朵貝的人生。

這些繪本原本只是她在繪畫之餘的消遣，而靈感來自她幸福的童年。

嚕嚕米媽媽自由又開明， 鼓勵自己的小孩跟她一樣， 自在地過日子（抽菸也可以）。他們的朋友小不點瘋瘋癲癲的，其實就是小時候的朵貝。

儘管是畫給小孩看的，朵貝仍然可以透過嚕嚕米家族的冒險來講自己的故事。

比如，她虛構出多夫和必夫這兩個人物。（在朵貝・楊笙的原創裡，Tofslan和Vifslan這兩個女性角色，影射的是自己（Tove即Tofslan）和她愛過的有夫之婦Vivica。台灣將之譯為多夫和必夫，設定為一對夫妻。）

她們總是手牽手一起散步，隨身帶著一只手提箱，還有一個對誰都不能說出口的祕密。

同性戀在芬蘭是違法的，而朵貝跟一個有夫之婦愛得難分難捨。

（前面說到的手提箱裡，藏有一顆璀璨的紅寶石，所有人都想把它從她們手中奪走。）

這些繪本大受歡迎，她則把自己的工作室搬到一座塔樓裡。

人們發現了朵貝・楊笙細膩又極具表現力的線條。

某家英文報紙問她是否願意替他們畫嚕嚕米漫畫。（即《倫敦晚報》，是當時全球發行量最大的報紙。）

朵貝還不太清楚自己要做什麼，就點頭答應了。

嚕嚕米連環漫畫一炮而紅（而且很快紅遍全世界）。每家報紙都搶著轉載，當時全球有一千兩百萬名讀者 在追蹤嚕嚕米的冒險。

嚕嚕米占據朵貝所有時間，她再也無法作畫、無法書寫⋯⋯

從此，人們封她為「嚕嚕米教母」。

她每天不是絞盡腦汁畫漫畫， 就是給讀者回信（她都親筆回信）⋯⋯朵貝只能為報社工作，讓她實在快樂不起來，簡直要恨死這些精靈了。

當時，華特・迪士尼表示有意買下她的嚕嚕米家族。

陷入低潮期的朵貝，在一場晚會上，認識了另一位芬蘭藝術家：圖莉基・皮耶蒂拉。（Tuulikki Pietilä是她的終生伴侶，其形象也出現在嚕嚕米故事裡。 迪琪（Too-Ticky）， 嚕嚕米冒險記的新角色〔是他們冬天的嚮導〕。）

她邀她跳舞。一時天雷勾動地火兩人從此再也不分離。

朵貝和圖莉基喜歡遠離塵囂，享受原始自然的生活。 她們在島上打造了兩人的家（沒有電哦），一有機會就窩居島上。她們撿拾漂流木，創作許多曇花一現、一場暴風雨後就消失的地景藝術。雖然常有粉絲硬闖她們隱居的小島。

1970年，朵貝失去了她的母親。傷心欲絕的她決定寫下嚕嚕米最終章。

朵貝在她們環遊世界期間，總算振作起來。她重新找回寫作的愉悅，那種不帶目的的寫作。

嚕嚕米這個「品牌」蒸蒸日上， 看看那銷售高達一千五百萬冊的繪本、還有電影、周邊商品⋯⋯朵貝決定給她哥哥拉爾斯最高授權⋯⋯（從此以後，故事就交給他寫了。）接著將餘生用來寫作、繪畫、抽菸、 旅行，珍惜與圖莉基相聚的時光⋯⋯就跟嚕嚕米一樣，愛吃可麗餅、喜歡野餐、講故事、關心別人⋯⋯彷彿其他事都不重要⋯⋯最後一場旅行把她們帶到了巴黎。朵貝和圖莉基分別在86歲和92歲過世 （朵貝死於肺癌。）

儘管她打造出一個品牌帝國， 而且堪稱目前芬蘭最知名的藝術家⋯⋯但朵貝・楊笙心中始終有一把尺， 衡量她人生的輕重緩急。

「唯有激情和喜悅才是發自內心的真誠。那些別人強迫我做的一切， 都無法為我或是我身邊的人帶來快樂。」

書籍介紹

本文摘錄自《內褲外穿1：那些活出自己的女人》，大辣出版

作者：潘妮洛普．芭潔（Pénélope Bagieu）

譯者：陳文瑤

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作者潘妮洛普・芭潔（Pénélope Bagieu）用幽默的口吻以及精采動人的圖像，來描繪15位優秀、做自己的獨立女性，一幅幅傑出的戰士肖像，她們勇敢地承受著時代的社會壓力，仍過著自己選擇的快樂生活。

Photo Credit: 大辣出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬