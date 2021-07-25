【書評】《失去影子的人》：如何不被「事物的影子」迷惑？一則身份與金錢的寓言

影子，對於人來說究竟是什麼？似乎是很多藝術作品裡的主題，《小飛俠》中溫蒂幫彼得潘重新縫合的影子、法國作家馬克．李維（Marc Levy）的《偷影子的人》、安迪．沃荷（Andy Warhol）1978-79間舉辦的系列展覽：《影子》，或者今年討論度不小的動漫作品《影宅》，均和影子有不小的關聯。

寫於1813年的《失去影子的人》，在長長一列的作品裡，如果不是最獨特的，大概也是其中一個最重要的影子經典。它是18-19世紀，德國浪漫主義詩歌晚期的作家：阿德爾伯特．馮．夏米索（Adelbert von Chamisso）寫下的一則奇幻故事。他的篇幅並不長，情節亦不繁複，可以很輕鬆地在一兩個小時內就看完，但相信看完後大家都會留下令人震懾的印象。

故事講述主人翁彼得．施雷米爾某天參加一場朋友的宴會時，遇上一個奇特的灰衣人。這個灰衣人的口袋彷彿哆拉Ａ夢的百寶袋，可以從裡面拿出任何東西。在宴會上，他分別從自己的口袋拿出了一支宮廷橡皮膏、一只美麗的望遠鏡、豪華的土耳其地毯、一頂巨大的休閒型帳篷……最後當一些客人提出想要騎馬的想法時，他竟然依舊不慌不忙地從口袋裡抽出三匹俊美的黑馬。

這些景象把施雷米爾整個嚇呆了，但奇怪的是，宴會上沒有半個人注意到這個灰衣人，他們大部分都只是開開心心地接過灰衣人向他們遞過去的物品，壓根不在意這些東西怎麼來的，甚至也沒注意灰衣人的存在。施雷米爾跑去向侍者打聽灰衣人的身份，侍者也只說不知道，便不理會他，讓他感到異常的納悶。

在宴會上感到無聊的他，很快地離開朋友的家，卻沒想到灰衣人在路途上來到他的面前，希望用無盡的財富交換施雷米爾的影子。

人沒有了影子會怎麼樣呢？施雷米爾想了想，感覺起來這好像沒什麼，影子又不是靈魂，失去了又有什麼影響呢？於是他讓灰衣人從眼前拿走自己的影子放入無所不能的口袋，交換了一個可以不停生出金子的錢包。

失去影子的他原本以為大家都跟他一樣，不在乎人的影子。然而，他很快發現自己錯了。沒有影子的他走在大白天下，所經之處都嚇壞了旁邊的路人，他們大叫：這位先生，你的影子呢？

有一個天殺的駝背惡棍——我依舊還記得他的模樣——馬上發覺我少了影子。他大吼大叫，向城郊街頭的全體學童揭發了我。他們馬上對我評頭論足，拿起糞土向我投擲過來，並且說道：「規規矩矩的人走到太陽下的時候，都一定會隨身帶著自己的影子。」

諷刺的是，在他還沒失去影子以前，施雷米爾很少被周遭人理會，曾自嘲自己在宴會裡是沒有存在感的邊緣人。但在失去了影子後，就連不認識自己的行人、乞丐、小孩、婦女看見他都像是看到一個怪人一樣，要嘛趕緊轉頭離開，要嘛大叫大嚷，甚至到處散布要大家當心一個沒有影子的人的謠言。

沒有影子的他從此陷入焦慮不安的日子。為了不讓別人發現自己沒有影子，他不敢在白天出門。到了晚上，仍然要提防月光還有黑夜裡各種燈火的突襲。絕大部分的時候，他必須依靠各種物體或人們的影子，掩蓋自己那不存在的「身影」。很多事情必須打發僕人去做，並小心翼翼不讓他們發現自己沒有影子，因為如果被發現了，大部分的僕人就算給再多錢，也會堅持離職。因為他們「不願侍奉一個沒有影子的主人」，並認為如果自己的主人沒有影子，那是一件很可恥的事情，會讓自己也顏面無光。

沒有影子的施雷米爾同樣也感到顏面無光，每次在外面看見旁人的影子在大太陽底閃耀著身影，他就感到無以復加的自卑。貴族的身影更是讓他備感難熬，因為他們「腦滿腸肥，能夠投下寬大影子」的身姿，讓他自己深深感受到一種被社會、被眾人鄙視的心情。

「失去影子」在這則奇幻故事裡，就像卡夫卡的寓言故事——《蛻變》的主人翁「變成一隻蟲」一樣，都不是他們單純字面上的意思。隨著夏米索和卡夫卡的擴寫，看似單純的情節都化為精巧的社會隱喻。施雷米爾失去的其實不是影子本身，而是一個被社會認為大家都應該要有的東西；就像《蛻變》中的葛雷高爾並不是真的變成一條蟲，而是變成一個社會不喜歡的面貌出現在眾人眼前。

可憐的施雷米爾後來不得不遠離自己原本的居住地，來到另一個異鄉，在這裡沒有熟人他比較不會被懷疑和發現。但為了向心愛的女子求婚，他到頭來仍得讓這個事實被暴露。對方的家長相當不滿，要他在「三天內，找到一個影子！」，不然就將女兒許配給另一個原本是主角僕人的角色。

這個僕人其實品行相當糟糕，被人懷疑私下做過不少勾當所以斂財致富，在故事中也是他背叛了主角，才使主角流落淒慘的下場。儘管這個僕人有許多疑慮，女子的家人卻仍決定將女兒嫁給他，只因這個人有個「完美無缺的影子」，他「不會畏懼太陽」。

即使主角和人的互動都很良好，沒有任何敗壞風度的舉止。但一發現他沒有「影子」，人們都立馬臉色大變。這裡面的「影子」就像日常生活中的頭銜、學歷、駕照、車子、房產、工作職位一樣，某一項沒有或不符合期待，人們就覺得你可能怪怪的。失去影子的人，是失去社會資格的人。

灰衣人後來又一次出現在主角面前，他說他可以將影子還給主角，但代價，是施雷米爾的靈魂。主角大吃一驚，堅持自己打死也不會把這麼重要的東西交給他，灰衣人聽了聽卻開始大笑：

原來！原來這值得擔憂！（大笑）……如果我可以發問的話，那麼請問您的靈魂到底是啥東西？難道您可曾看見過它？

魔鬼的話彷彿是在問我們：既然人們總是以各種可見的身份去衡量人內心不可見的價值。那麼用靈魂去換取一個身份不是剛好嗎？

我們總以為影子是自然而然、每個人都會擁有的東西，但卻常常忘記，其實影子並不是一個真正存在的實體，他是太陽、光線在人們身後投射出的東西。就像你的各種身份一樣，身份是社會——這顆處在人群中心、照耀一切的太陽——投射在眾人身上的事物。而魔鬼告訴我們，你不需要去追求你的靈魂，你需要去追求的是一個個社會為你製造的身份。

《失去影子的人》為我們描繪了一個「影子」的世界，這個「影子」的社會暗喻了一個身份的牢籠。他讓我們明白，原來我們是多麽習慣在各種事物身上投射各種「影子」、「幻影」，並為這些「影子」賦予意涵，反過來框架我們對事物的認識，主導我們對他的互動。

我親愛的朋友——如果你想要生活在人群當中的話，首先就必須學會珍惜你的影子，然後才是錢。但如果你只希望為你自己和你更好的自我而活，噢，那麼你不需要任何勸告了。

故事的最後，施雷米爾在慘淡的心境下，決定離開了人群。他變成和作者後來一樣的植物學家，投身進大自然的研究。他將魔鬼給他的生錢錢包丟下深淵，同時，他也放棄從魔鬼那兒要回他的影子。因為他知道只要他還擁有魔鬼的錢以及對身份的渴望，魔鬼就會一直纏著他，趁哪天他心智衰落時要走了他的靈魂。他留下這段話，只為告訴我們，只有在掙脫了身份和錢財帶來的光線與視覺，我們才能不被事物的影子給迷惑，找回珍貴的自由。

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航