12句寫實又不失幽默的英文座右銘：好朋友會幫你搬家，但是真朋友會幫你搬屍體

你也有屬於自己的座右銘嗎?無論是人生、愛情、工作還是友情,遇到低潮時,難免會需要一些激勵人心或有趣的人生觀來幫助自己擺脫負面情緒,繼續勇往直前。

VoiceTube幫大家按照四個主題整理了12句寫實又不失幽默的英文座右銘,當遇到過不了關的時後,試試用這幾句人生座右銘來激勵或警惕自己吧!

1. 人生 Life

Accept who you are. Unless you’re a serial killer. – Ellen DeGeneres 勇於接受你自己,除非你是個連環殺人犯。──艾倫.狄珍妮

艾倫.狄珍妮 (Ellen DeGeneres )是美國知名脫口秀《The Ellen DeGeneres Show》的主持人,因為風趣、尖銳的主持風格而知名。這句話目的在於鼓勵每個人要勇於接受最真實的自己(true self)、忠於自己的心,不要在乎別人的冷嘲熱諷,但同時也暗指接受自己所作所為的同時,絕對不能觸法。

這裡的accept是接受的意思,另一個說法是embrace who you are(擁抱最真實的你),也是接受自己的意思。

When life gives you lemons, make lemonade. – Anonymous 當生命丟給你一顆檸檬,那就做杯檸檬汁吧!──無名

當你處在人生低谷時,這句話有能讓人破涕為笑的作用,意在提醒自己用詼諧的角度去看待人生遇到的每一個難題。正面對決、見招拆招,將眼前的難題轉變為另一個讓自己成長的機會。

另一個類似的說法是When life gives you lemons, ask for salt and tequila.(當生命丟給你一顆檸檬時,要點鹽巴跟龍舌蘭吧!)其實這是國外喝龍舌蘭的方式,會搭配鹽巴與檸檬引用。這句話意指當你遇到挑戰時,將問題一飲而盡,接受挑戰並想辦法克服它。

Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. – Albert Einstein 人生就像騎腳踏車,為了保持平衡,你必須一直騎下去。──愛因斯坦

這句話出自知名物理學家亞伯特.愛因斯坦(Albert Einstein)。大家還記得小時候學騎腳踏車的過程嗎?在還沒有學會平衡前,總是會跌跌撞撞,但是掌握保持平衡的訣竅後,只要雙腳不停,你就可以一直往前行。人生就好比騎腳踏車一樣,為了走更遠的路,你就必須一直往前騎,這也暗指人生不應該一直原地踏步,而是要持續往自己想要的方向前進。

To keep balance是「保持平衡」的意思,如果想表達保持生活與工作平衡,就可以說keep a work-life balance。

Photo Credit: ETH-Archiv , Public Domain

2. 愛情 Love

Love is sharing your popcorn. – Charles Schulz 愛情就是願意跟別人分享你的爆米花。──查爾斯.舒茲

查爾斯.舒茲 (Charles Schultz) 是享譽全球的美國漫畫家,他從1950年代開始創作《花生漫畫》,以史努比 (Snoopy)為中心,用對白的方式探討各種哲學的省思。愛情的關係是由兩人所組成,這裡使用爆米花作為比喻,用來說明一段完整的愛應該是兩人願意彼此分享自己所好。

Love is composed of a single soul inhabiting two bodies. – Aristotle 愛是由兩具身體結合為一個完整的靈魂。──亞里斯多德

著名希臘哲學家亞里斯多德(Aristotle)認為,愛情就好比一個靈魂裡住在兩個身體裡,只有在一起才會完整,也就是兩個人在身心靈都非常契合,合而為一的意思,屬於愛情最完美的境界。

句型結構be composed of是指「由…組合而成」,應理解為「整體 be composed of 部分」,如:The atmosphere is composed of oxygen, nitrogen, and so on.(大氣層是由氮氣、氧氣等組成。)

Comprise也有組成的意思,用法有兩種,第一種是 「整體 be comprised of 部分」,第二種用法是「部分 comprise 整體」,與 compose相比,正式性較低。

Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage. – Lao Tzu 被某人深刻地愛著可以給予你力量,而深刻的愛著某人則賦予你勇氣。──老子

這句話出自道家老子(Lao Tzu)之口,這句話闡述了一個人應具備愛人與被愛的能力。Deeply在這裡作為副詞,有「深刻地,強烈地」的意思,通常多指情感上的感受,例如deeply touched by sth是被某事深深地感動到。

老子騎青牛過函谷關|Photo Credit: Wikimedia Commons CC By SA 3.0

3. 工作 Work

When we strive to become better than we are, everything around us becomes better too. – Paulo Coelho 當我們努力成為更好的人時,周遭的一切也會更著變好。──保羅.柯艾略

這句話出自巴西知名作家保羅.柯艾略(Paulo Coelho),他因撰寫《牧羊少年奇幻之旅》成為世界知名作家。當你在工作上想要有所成就時,就必須付出相對應的努力,而在你努力的過程中,不知不覺就會發現周圍的人事物也因為你這股動力,開始對你產生助力。其實這句話就好比吸引力法則,當你有心改變時,整個宇宙都會願意幫助你。

Strive是英文動詞,中文是努力的意思,通常會搭配介係詞for跟to來使用,但是兩者用法不太一樣。Strive for後面需加上名詞,例如strive for perfection(為完美而努力)。Strive to後面則使用動詞,例如strive to be better(為了變得更好而努力)。

The only way to do great work is to love what you do. If you haven’t found it yet, keep looking. Don’t settle. – Steve Jobs 要完成一件偉大的工作,唯一的方法就是熱愛你所做的事。如果你還沒找到,那就繼續找,不要妥協。──賈伯斯

說出這句話的正是蘋果創辦人史蒂夫・賈伯斯(Steve Jobs)。Love what you do是很常見的說法,就是熱愛你所做的事,國外也有人會說Love what you do and do what you love.(熱愛你所做的事,並做你熱愛的事)。這兩者其實是相輔相成的,當你對自己做的事情充滿了熱忱,你會願意花時間去學習並精進自己的能力,再怎麼辛苦都值得。

Settle是妥協的意思,商業合作裡,我們很常遇到需要協商合作的場合,如果覺得這份協議對公司有損利益時,就必須勇於說不,拒絕妥協。你可以說We won’t settle for this. 來對這份不公的協議提出反對。在人生當中也是如此,不要在找到心之嚮往之前輕易放棄。

Don’t count the days, make the days count. — Muhammad Ali 不要去數過了幾天,而是讓每一天都過得有價值。──穆罕默德.阿里

穆罕默德・阿里(Muhammad Ali)是重量級拳擊史上最偉大的人之一,他在 1999 年被體育畫報雜誌評為世紀最佳運動員,也有很多人認為他是20世紀最偉大的運動員。

許多人也許會被日復一日的工作搞得身心俱疲,但是當你有這個念頭時,想想拳王阿里這句話吧!由於我們的工作成果需要花時間累積,因此應該專注在每天的工作內容跟品質,讓每一天都有實質的進度跟產出、過得充實有價值,最後才能收割豐碩的果實。

Make sth count是指讓某事有價值,例如讓每一秒都過得有價值就是make every second count。你也可以直接說make it count,用it來概括表達整體事件的意思。

站立者為拳王阿里|Photo Credit:AP/ 達志影像

4. 友情 Friendship

Lots of people want to ride with you in the limo, but what you want is someone who will take the bus with you when the limo breaks down. – Oprah Winfrey 許多人想跟你一起乘坐禮車,但你要的是在禮車壞掉時還願意跟你一起搭公車的人。──歐普拉

名人歐普拉(Oprah )這句話真實地點出現代人遇到的交友困難:有福同享,有難不同當。這句話可以用來警惕自己與朋友相處時,應抱持的正確態度,也提醒自己謹慎交友。願意在你遭逢困境挺身而出的才是真朋友!

Limo在這裡指的是加長型禮車,是英文Limousine的縮寫,車子裡面有華麗的裝飾、音控設備,更高級一點的還有小酒吧等服務。一般來說,會搭乘這種禮車的人通常都是大明星或有錢人,因此用limo來比喻奢華的生活型態。

A good friend will help you move, but a true friend will help you move a dead body. – Steven J. Daniels 好朋友會幫你搬家,但是真朋友會幫你搬屍體。──史蒂芬.丹尼爾斯

這句話完美地表述,當你擁有一個知心好友,為彼此赴湯蹈火都在所不惜。這同時也體現一段真摯的友情,無論遇到什麼困難,都會與你共同承擔結果,不會讓你自生自滅。

另一個常用的說法是We are in this together.(我們一起在這個狀況中),衍伸為無論事情好壞,都會一起度過。

The only way to have a friend is to be one. – Ralph Waldo Emerson 擁有朋友的唯一方法就是當別人的朋友。──拉爾夫.沃爾多.愛默生

拉爾夫・沃爾多・愛默生(Ralph Waldo Emerson)是美國文化精神的代表人物,又被稱作「美國孔子」。這句話說明在希望別人可以當你的朋友之前,你自己必須先釋出善意與真心與人交往,畢竟友情是一段雙向互動的關係。

這裡the only way是指「唯一的方法」,用來說明為了達到某個目的必須採取的行動,通常搭配介係詞to,並在後面加上欲達成的目的。完整的架構為The only way to + V1 + is to + V2。

