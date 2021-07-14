民調解讀：美國「戰略清晰」會導致台獨，還是更能維持現狀？

文：王宏恩（作者為內華達大學拉斯維加斯分校政治系助理教授）

美國與日本在七月初舉辦聯合軍演，日本副首相麻生太郎更公開發言美日應該要在中國侵台時協防台灣，美國《華盛頓郵報》專欄作家也提到戰略模糊越來越不像是白宮在執行的目標。但在同時，美國對於台獨的疑慮還是存在的，所以也公開發言說不支持台獨。

每當討論到美軍助台以及戰略模糊時，一個最基本的假設，也是大家普遍的立基是，戰略清晰會導致台獨，而台獨會導致中國侵台，而戰略清晰就使得中美大戰。然而，這一連串反應的第一步，卻很少有人實際檢驗過。假如知道美軍必定助台，就真的會導致台獨嗎？

在之前的《蘋果日報》以及《思想坦克》上，我已經有一系列的分析，基本上台灣人大多數是支持台灣跟美日結盟來對抗中國的，這在杜克大學委託政大選研所執行的國家安全調查中，2020年台灣民眾被問到「有些人主張『臺灣應該加強和美國、日本的合作來對抗大陸』，請問您同不同意這種說法？」，54%的選民同意，而46%反對或者未回答（假設為反對）。所以台灣人多數是支持這個政策的，也顯然是蔡英文總統目前的大方向。

假如台灣民眾支持這個方向，那台灣民眾真的認為美國會來幫助台灣嗎？在過去20年來的TNSS問卷中，其實都有問到這個問題：「 如果因為臺灣宣佈獨立，大陸攻打臺灣，請問您認為美國會不會出兵幫助臺灣？」

其實台灣民眾在過去問卷中，在大多數時候都真的認為美國會來幫助台灣。在過去問卷中，最高的一年是2004年，那年受訪者64.9%認為美國會幫助台灣；而最低的一年則是2017年，39%的受訪者認為美國會幫助台灣。在最新的2020年資料中，有51%，過半的台灣受訪者認為美國會幫助台灣。過去二十年的變化狀況如下圖中的藍色分布。可以看到台灣民眾對於美國幫助台灣的態度都大概在五成左右。

Photo Credit: 王宏恩 2002-2020台灣民眾「 如果因為臺灣宣佈獨立，大陸攻打臺灣，請問您認為美國會不會出兵幫助臺灣？」與「中國會打的情況下是否仍支持獨立」的比例

那這股認為美國會幫助台灣的態度，有轉化成對台灣獨立的支持嗎？過去研究都顯示，絕大多數的台灣民眾具有情境統獨觀，也就是假如中國不打的話，絕大多數的台灣人都支持台灣獨立。因此，美國對台灣的幫助，理論上應該會影響到更極端的狀況：也就是就算中國會打，還是支持獨立的比例。畢竟美國要幫助，也是因為中國會打。

在TNSS中，也有問中國會打的情況下是否仍支持獨立，而過去二十年的分布如上圖中的綠線。從綠色的變化可以看到，這些願意冒戰爭風險支持台獨的民眾比例，從2002年的僅23%，一路成長到去年的35%。（我們這邊的比例，是只算「支持」的，而分母是全體樣本。在其他一些地方，計算方式可能是支持除以「支持加反對」，而刪去未作答的，因此比例可能會不同）。

但假如我們比較上面圖裡面的兩個曲線，就算兩者在個人層次很可能有相關，但實際上就還是差了一大截。在台灣民眾對美軍幫助台灣最有感的2004年，三分之二覺得美軍會幫台灣，但只有24%願意武力台獨，中間相差了40%。而到最近的2020年，51%覺得美軍會幫助台灣，35%願意武力台獨，中間還是有16%的差距。兩者之間很顯然不是一比一轉換的，並不是多一個人對美軍幫台灣有感，就會立刻轉變為想要武力台獨。

當然，這樣的分析顯然會有因果關係的謬誤，因為也可能是因為一個人想要武力台獨，因此更相信美國會幫助台灣，但從上述的圖表來看，相信美軍會幫助台灣的人的比例顯然比想武力台獨的人多很多。

為了解決這個因果謬誤的問題，我曾經在華府智庫Global Taiwan Institute的幫助下，在台灣進行一系列的實驗。我透過問卷實驗法發現，假如美軍宣布幫助台灣，可以顯著提高台灣人願意抵抗中國入侵的意志（畢竟勝率提高了）。但在同時，假如台灣宣布台獨，並不會增加、也不會降低台灣人抵抗入侵的意志。

換言之，台灣人的士氣，的確會受到美國協防的影響，但這不必然跟戰爭爆發原因有關（不管先宣布台獨、或者沒宣布就被打，對台灣民眾的抵抗意志沒有影響）。

但另一方面，許多台灣民眾的確也會認為，假如台灣不宣布台獨，卻被中國攻打時，美軍幫助台灣的機率可能會更大。在TNSS之中，被問到假如宣布台獨被打美國會不會幫，如前述提到的是51%的台灣民眾覺得會。但另一題接著問「如果臺灣維持現狀、不宣佈獨立，但大陸卻攻打臺灣，請問您認為美國會不會出兵幫助臺灣？」，則覺得會的台灣民眾更進一步上升到67%，超過三分之二，僅有23%覺得不會。

總和來說，美軍的戰略清晰並不一定會讓台灣立刻就宣布台獨，但可以提高台灣民眾願意抵抗的意志，而台灣民眾也了解宣布台獨可能會導致美軍幫助台灣的機率降低。假如這一切都是明確在戰略清晰的架構下規範，未嘗不是一個可以更進一步維持台海和平現狀的策略。

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本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

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