為什麼對方老是回我「哈哈哈」？三種容易讓女生嫌棄的聊天方式

文：智遠老師

Hey～大家好，如標題「聊天時女生總嫌棄我，怎麼辦？」與女生相處的時候，你可能遇到過這樣的情況：

剛認識了一個女生，你可能一聊覺得聊的很投機，想和對方深入交往、交流。但是過了一陣子後，卻發現女生對你越來越冷淡、對你的訊息越來越不想回覆，於是你感到很困惑，也想不明白到底為什麼。

其實這是人際關係中常見的一種情況，也是在追求女生的過程，常出現的一種現象，你覺得相談甚歡，但是女生卻慢慢疏遠了你。一個女生會嫌棄你的聊天方式，一般會分兩種情況：

喜歡你，故意逗你的嫌棄。 不喜歡你，真的嫌棄你。

是不是很奇怪，不管喜不喜歡你，都能嫌棄你。可是這也不能怪女生，因為女生普遍天生比男人感性，邏輯思維不強，很容易怎麼開心怎麼來，要是發生這種情形時，這時候自己絕不能自亂陣腳、不知所措，而我們要做的就是隨機應變，見招拆招。

有些看起來跟女生，好像不會出錯的聊天方式，本來是為了招女生喜歡，結果卻起了反效果，但這種悲劇絕不能忍。所以今天我們就來找一下聊天的地雷區，要是在看這篇文章的你，也有這些情況，可千萬要多注意以下這三種狀態了哦。

自認為幽默大師

在我們現在這一代人的社交圈裡啊，總出現著一些奇怪的社交方式。

比如說在跟女生聊天的時候，只會一直說笑話，認為說笑話逗女生笑，就自然能夠拉近兩個人的距離。也能讓這個女生就此對自己產生好感、或是因此被自己吸引。

可現實是，今天不管你跟女生說什麼笑話，她如果都只會回你一串哈哈哈，那你要怎麼繼續延續你跟她的聊天話題呢？笑話這種話題，聽起來的確是挺舒服的、挺幽默的，但是用多了吧，就會讓女生總感覺你少了點真誠，猜不透你的真實想法到底是在幹什麼。

所以這樣相處時間久了後，女生自然就會把你當成一個小丑，覺得你只是一個會說笑話的男人而已，這樣的方式變成了你的一副面具。

可是當女生心情不好的時候、或是有煩惱的時候，她並不會跟你說，這就代表你們的關係，就真的只是一個說笑話、跟一個聽笑話的關係而已，因為只要你跟她聊天，她照樣只會哈哈哈。

可能在她尷尬得不知道怎麼接話的時候，也是用哈哈哈回你， 反正只要女生不直說，你永遠也猜不到她到底在想什麼。所以要是有這種聊天習慣的你，自己肯定也不會覺得這有什麼不好，畢竟聊著不是挺愉悅的嗎？

確實一看聊天記錄，感覺好像都是特別快樂的，但你會發現一個驚人的事實就是：

永遠都是你在主動開話題，女生從不會主動問其他關於你的事情，並且女生回覆你的內容，就是「哈哈哈」居多。

其實不是說，講笑話這種方式、這種氛圍不好，只是單從字面意思上看的話，感覺多少就會有點距離。 你想想啊，你要是都不跟人家說，女生要怎麼深入瞭解你？

在跟女生聊天交流時，要記住兩個小重點，就是：

你是誰？ 如何讓女生瞭解你？

雖然這樣聊天好像挺舒服的，可是沒有更質性內容的聊天，根本就是浪費時間好嗎？ 聊了半天，她對你還是一問三不知，最後這只是聊了個寂寞。

聊天交流的目的，為的不就是讓彼此瞭解彼此嘛？所以有什麼話，還是別藏著、掖著。 哪怕是為了營造愉快的聊天氛圍，換一種說法、換一種方式一樣可以達到目的。 如果說現在的你已經發現了這一點，能有這種認知，說明你的情商已經提升了，還是值得嘉獎的喔。

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貼圖魔人

說實在的貼圖真的是個偉大的發明，有時候在我們聊天不知道該說什麼的時候，又不想尷尬，發個可愛或搞笑的貼圖，氣氛就會好很多。

但無奈有些男生，真的太過於直男了，看到只想自戳雙目的那種。就算前面跟女生聊的再火熱好了，可是看到這些讓人哭笑不得的貼圖時，本來聊的不錯的內容也立馬翻車了。

還有些男生也不知道是懶得打字、還是什麼，全程都一直在發貼圖。但女生的內心OS是：你到底想幹嘛？ 並且表示，看完只想發個「Excuse me ?」所以貼圖很好用沒錯，而且現在貼圖的多樣化確實很吸引人，但也要適當使用，不然在跟女生聊天尷尬起來沒有人能救得了你。

你要知道自己在聊天的對面，是個女生，是個喜歡美麗、可愛事物的女人，不是想跟你處兄弟的那種呀。你一直發這些直男貼圖，是想自覺把自己跟她劃分到「兄弟」的行列嗎？ 她如果說就要跟你當兄弟，你說你是開心，還是難過呀？

所以說啊，使用貼圖的時候，也記著考慮一下對面女生的心情與感受。 你看看人家那些會討人歡心的男生，就熟練掌握了一個道理：「讓別人開心，就要給別人他想要的東西。」 說到這了，我相信該懂的人，都會懂了。

成為宣傳大使

之前我說過，在女生面前，大家一定要懂得展示自己的吸引力。

無論你是能說會道，聊天總是能逗得女生哈哈笑，還是你懂得包裝自己的形象，讓女生的目光被你吸引，都是一種宣傳自己的方法。既然自己夠優秀，那就勇敢一點大膽展示，適當為自己宣傳宣傳，也沒什麼不好。關鍵是自己要掌握好，凡事別太過頭，否則就會讓女生感覺有點討人厭了

好比說，才剛認識女生，天還沒聊兩句呢，上來就給自己展現價值說，什麼自己最近當老闆了呀，賺很多錢阿、最近有很多公司在挖我呀，公司想重點培養我啊，我去過好幾個國家呀什麼的等等之類。

如果你天天這樣跟女生聊天，要是都沒有封鎖你、翻白眼，那可真的是值得珍惜一輩子的好朋友啊。你還真別說什麼不可能有這種人，這可是我常常經歷的真實案例。看得出來他們真的特別優秀，不然在宣傳自己這件事上，也不至於這麼無師自通、天花亂墜、人神共憤啊。

好啦，不開玩笑了。總之呢，男女之間的相處，來日方長，可千萬不能太著急。 一次說多了或吹多了，只會讓女生覺得你有炫耀的嫌疑，反而拉低好感。還倒不如慢慢說，讓女生自己慢慢的瞭解你，還能為後續見面、約會接觸時，創造更多一點新鮮感，你說對不對？

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總結

其實，會被女生嫌棄聊天，或是任何問題都是有原因的，當你找不到原因的時候，很可能是因為你找錯了方向。比如在聊天的時候，我們有時候過於關注談話的內容，而忽略了說話的方式。而在說話的方式當中，最容易被忽視的就是語氣。

我們之前也分享過許多關於跟女生聊天、交流的觀念，其中就是包含了2層含義的：

是聊天交流的內容，就是談論的事情。

是交流的情感，就是彼此給對方的感受。

兩個人在聊天的過程說過什麼話，講過什麼道理，時間一過人們很快就會忘記，但是當在講話過程中，女生給你的感受，你會記住很久很久。加上如果我們能明顯感覺出女生的對你的興趣度，說明女生的嫌棄是在逗你的，這時候其實完全不必在意她的嫌棄。

因為在有足夠的興趣度的情況下，她的嫌棄往往是一種測試，如果這個時候的你，如果就不知所措、心態垮了，女生對你之前的興趣可能瞬間暴跌，而面對女生的測試，就好用的方式就是一個幽默風趣、誠懇的回覆，就能讓女生的好感度倍增。

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本文經幸福拼圖ZEC99授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航