2021/07/13,
健康

疫苗預約平台開放18歲以上民眾登記，長照機構解封擬要求未打疫苗者須持3天內快篩陰性證明

疫苗預約平台開放18歲以上民眾登記，長照機構解封擬要求未打疫苗者須持3天內快篩陰性證明
Photo Credit: 指揮中心提供

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在衛生福利機構提供服務的條件中，陳宗彥表示擬要求機構工作人員疫苗施打率達到8成，方可提供服務。陳宗彥進一步解釋，依照長照司的統計，全國22縣市只剩1個縣市未達標。

中央疫情流行指揮中心今（13）早召開全國疫情研商早報會議，副指揮官陳宗彥證實COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）公費疫苗預約平台，已於今日開始開放給全國18歲以上的民眾登記預約。登記時間從今日上午9點到19日下午5點截止。

陳宗彥也說明今早的會議，衛福部長照司也向地方政府說明長照機構因應COVID-19防疫管理指引，並徵詢相關意見。該指引擬要求機構服務人員以及接受服務對象，未接種疫苗或接種第一劑疫苗未滿14日者，提供或接受服務前須應於3日內檢附抗原快篩陰性證明或解隔證明。此份指引會由衛福部長照司確認後，再正式對外公布。

陳宗彥表示，以過去14天新增病例數來看，COVID-19的社區流行在雙北兩市的家庭、職場群聚比例較高。陳宗彥表示，請兩市的政府考量民眾就醫的可近性設置採檢站，並且強化疫調，以利加速整體疫情的控制。

陳宗彥表示，今早衛福部長照司也向地方政府說明「衛生福利機構（含社區型）因應COVID-19防疫管理指引」並徵詢相關意見，確認後會再正式公佈。初步的內容分為適用範圍、機構提供服務條件、民眾接受服務條件、自主防疫措施，以及疑似確診的應變措施幾項。

陳宗彥表示，機構開放的適用範圍包括社區式服務長照機構、日照中心、小規模多功能家庭托顧、護理之家、老人福利機構、身障服務機構日間照顧服務等。

在機構提供服務的條件中，陳宗彥表示擬要求機構工作人員疫苗施打率達到8成，方可提供服務。陳宗彥進一步解釋，依照長照司的統計，全國22縣市只剩1個縣市未達標。其次，未接種疫苗或接種第一劑疫苗未滿14日者，提供服務前須應於3日內檢附抗原快篩陰性證明或解隔證明；在三級警戒期間也要配合每週提供抗原快篩的陰性證明。最後則是地方政府需輔導機構依照指引提供服務，機構也須填寫檢核報表供地方政府查核，並配合後續的抽查。

針對接受服務的對象，陳宗彥表示建議接受服務對象接種疫苗滿14日後再接受服務；未接種疫苗或接種第一劑疫苗未滿14日者，接受服務前須應於3日內檢附抗原快篩陰性證明或解隔證明；在三級警戒期間也要配合每週提供抗原快篩的陰性證明。

有關服務過程可能需交通接送，陳宗彥表示交通接送限每車10人（含司機在內）。

至於機構發現疑似確診個案的應變措施，則包含了任一位工作人員或服務對象確診時，機構就應暫停服務。機構暫停服務的同時也要通報主管機關，並針對對象列冊。機構應立即將已知的資訊通知相關確診病例以及可能的接觸者，並等待衛生單位配合疫調聯繫。

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核稿編輯：楊士範


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