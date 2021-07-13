世衛首席科學家建議勿混打疫苗、稱「這是個危險趨勢」，各國怎麼看疫苗混打？

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情隨著Delta變異株的出現，快速在世界各地蔓延，各國都在加速疫苗接種的速度，不少國家也實施疫苗混打，研究是否比施打單一疫苗有效。不過世界衛生組織（WHO）週一（12日）建議，不要混打不同廠牌的疫苗，稱這是「危險趨勢」。為什麼WHO會有這樣的建議？疫苗混打真的不可行嗎？

WHO首席科學家斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）12日在記者會上表示，疫苗混打「是個有點危險的趨勢，關於混打疫苗的利弊，我們缺乏資料和證據。」並警告：「一旦國民開始決定何時以及何人將接種第2、第3和第4劑疫苗時，就會造成全國混亂。」

全世界已有多國正在實施疫苗混打的接種計劃與臨床試驗。德國政府專家小組評估後建議若民眾第1劑施打AZ疫苗，第2劑可接種輝瑞BNT或莫德納疫苗，德國總理梅克爾也是在接種AZ疫苗後，第2劑施打莫德納疫苗。

訂購最多疫苗的加拿大，該國 國家免疫諮詢委員會6月公布， 混合疫苗的免疫效果更強，建議第1劑接種AZ疫苗的人， 第2劑可選擇相同疫苗，也可選擇 輝瑞BNT 或莫德納； 允許輝瑞BNT和莫德納交叉「混打」，即第1劑打輝瑞BNT，第2劑可打莫德納，反之亦可。但不建議第1劑接種輝瑞BNT或莫德納疫苗的人，第2劑接種AZ疫苗。

而在WHO拋出「混打疫苗有危險趨勢」之後，加拿大 安大略省衛生廳長 葉麗雅（ Christine Elliott）發表聲明，稱安大略省將計劃繼續遵循 加拿大 國家免疫諮詢委員會的建議，並說「根據英國、西班牙和德國的研究，混合疫苗是安全的，並且會產生強大的免疫反應。」

WHO首席科學家斯瓦米納坦隨後在推特上澄清，表示 她是警告，民眾不要「個人決定自己混合搭配」。 斯瓦米納坦說， 個人不應自行決定，不過公共衛生機構可以根據現有數據決定。她也補充，目前仍在等待各種混合搭配研究的數據。

Individuals should not decide for themselves, public health agencies can, based on available data. Data from mix and match studies of different vaccines are awaited - immunogenicity and safety both need to be evaluated https://t.co/3pdYj4LUdz — Soumya Swaminathan (@doctorsoumya) July 12, 2021

英國牛津大學近期一項研究，比較了混打AZ和輝瑞BNT疫苗的不同方案，結果發現無論是先輝瑞BNT後AZ 、或是先AZ或輝瑞BNT，在施打後都能激發出比2劑AZ疫苗更高濃度的抗體。

西班牙5月研究也發現，已接種第1劑AZ疫苗的人士，再施打一劑輝瑞BNT疫苗，相較於只施打一劑AZ疫苗的對照組，後來加打一劑輝瑞BNT疫苗的受試者血流內IgG抗體含量高出30至40倍。

泰國也在本月12日宣布，允許第1劑接種中國科興疫苗的民眾，第2劑可施打AZ疫苗，加強防禦力，成為全球第1個公開宣布「中西疫苗混打」的國家。泰國從今年4月至7月期間，共有677348人接種了2劑科興疫苗，其中有618名醫務人員依舊被染疫，而且造成一名護士死亡，另一名醫務人員情況危急。

台灣怎麼看疫苗混打？

台灣目前到貨的疫苗主要為AZ和莫德納，不過隨著台積電與永齡基金會簽約採購輝瑞BNT疫苗1000萬劑最快9月到貨，未來是否開放疫苗混打，也成為關注的焦點之一。

指揮中心目前立場為，仍不建議混打疫苗，但民眾如果接種第1劑疫苗後出現症狀，經醫師評估懷疑與疫苗施打有關，能混打其他牌子的疫苗。

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳日前表示，雖然國際間確實有少數混打武漢肺炎疫苗論文，但這些混打個案數非常少，且個案皆是第1劑接種AZ疫苗，第2劑混打輝瑞BNT疫苗，目前沒有任何資料顯示AZ疫苗混打莫德納疫苗可能造成哪些影響。雖然莫德納疫苗及輝瑞BNT疫苗都是mRNA疫苗，但2種疫苗是不同廠家製造，不可直接做為參考依據，國內專家仍然認為缺乏AZ疫苗混打莫德納疫苗科學證據，希望未來有更多相關證據後，再做進一步討論。

台大醫院兒童醫院院長黃立民表示，很多歐洲國家已經建議混打，主要理由是打了第1劑後出現的副作用。黃立民認為，疫苗可以混打，但順序很重要，一定要先打腺病毒疫苗（如AZ疫苗），再打mRNA疫苗（如輝瑞BNT）。為何混打疫苗順序很重要？黃立民解釋，混打一定要不能比原來方式差，甚至要更好，先打AZ疫苗在打mRNA疫苗，一定要比2劑AZ疫苗好，或者至少一樣好，才會混打。

台灣大學醫學院小兒科副教授李秉穎則表示，如果未來每幾年就要加強打一劑疫苗，混打疫苗是不可避免。他舉流感疫苗為例，每年都採混打，因為每年進口廠牌、數量不同，「你第1年打甲公司，第2年打乙公司，免疫增強反應不會不一樣，因為都是用流感病毒表面的H和N蛋白製作疫苗，產生相似的免疫記憶和免疫反應。」

不過李秉穎也提醒，根據正式研究，AZ疫苗跟輝瑞BNT疫苗混打，不良反應比單打一種疫苗來的高。

WHO：沒有足夠的證據顯示需要接種第三劑

在12日的記者會上，WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus ）提出警告，傳染性極強的Delta變種病毒正在引發「災難性的確診潮」，目前已在全球超過104個國家及地區出現，導致病例和死亡人數出現新的高峰，世衛預料很快將成為全球傳播的主流病毒株。

譚德塞表示， Delta和其他高度傳播的變異正在推動災難性的病例浪潮，這正在轉化為大量的住院和死亡。 即使是僅通過公共衛生措施就成功抵禦了早期病毒浪潮的國家，現在也正處於毀滅性的爆發之中。

另一方面，譚德塞也指出，全球疫苗供應仍然非常不平衡和不公平，國與國之間的差距越來越大。他批評這樣荒謬的疫苗差距是由「貪婪」造成的，呼籲藥廠優先向窮國提供疫苗， 而不是讓富國使用更多疫苗，WHO的高級官員也表示，目前沒有足夠的證據表明，需要接種第三劑的疫苗 。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範