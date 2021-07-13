罷免林昶佐連署開跑，金色力量黨童仲彥願當「清昶志工」，拚5000份連署綁年底公投

台北市環南市場在7月初爆發群聚，無黨籍立委林昶佐出席有指揮官陳時中、台北市長柯文哲等人在環南市場前的記者會，結果批評台北市政府後反被攤商嗆聲，引發不小風波；不滿林昶佐的人士發起罷免，以「冬釋林昶」、「清林撤昶」等口號號召民眾連署，而值得注意的是，罷免團體的發言人高毓安，是國民黨「國安智庫」的共同發起人，而「金色力量黨」的黨主席、前民進黨台北市議員童仲彥，也加入這場罷免活動，提供服務處做為連署點。

林昶佐環南市場記者會風波延燒

林昶佐當時參加記者會，在柯文哲後發言，批台北市政府成立聯合指揮所時間「已經慢了」、「一開始不做PCR篩檢，現在不就還是要PCR全面篩檢？」，並口氣極為不耐地表示，「疫情下降還是延燒，大家都很清楚，很多防疫嘗試，聽起來甚至覺得是廢話」，結果話沒說完，市場自治會長林勝東拿起麥克風對著林怒嗆，「疫情以來你有來環南市場關心我們嗎？浪費我挺你！你只是要吐槽而已，騙肖欸。」

林勝東當時非常生氣罵個不停，並批評林昶佐只打過1通電話給他，什麼也沒有做，讓他相當火大。後來林準備受訪時，又有攤商跳出來要林離開，「不用講什麼，演戲去電視上演，不用在這邊演，滾」，讓林昶佐十分難堪。

Photo Credit: 中央社

這場意外遭到媒體大篇幅報導，也讓林昶佐在社群網路上「炎上」，林昶佐當天下午隨即對於自己的情緒發言道歉。他表示，「在記者會中反應情緒，是我不好」、「對於老朋友、自治會林會長在現場對我表達不滿，我也要再次跟林會長說聲歹勢（抱歉），環南的各位頭家辛苦了，對於一直以來的照顧，我都相當感激」。並希望各界將焦點放在防疫。

後來支持者也陸續跳出來替林昶佐講話，細數疫情以來這段時間他替重災區萬華地方做過的事情，而本來就小有名氣的東門市場「豬肉公主」張采婕，更PO出公文證明林昶佐其實「很關心市場」，在網路上引發熱議。有不少人認為林昶佐的確被攤商誤解，但也有不少人出言怒罵張采婕，威脅不要再有相關言論，否則就要到她的店舖「有所行動」。

林昶佐後來也不得不發聲明呼籲，表示這次的事件因他而起，對於日前在記者會因柯文哲市長的發言而有不耐的回應，他也再次向市民表達歉意，任何的批評與指教都虛心接受。但請求勿惡意攻擊他的朋友、或任何與您意見相左的人。

《聯合報》報導，而當時公開嗆聲的林勝東後來再受訪時則表示，「他不會去罷免林昶佐，太政治炒作」，人都一定會有過錯，不要因環南的事情扯到政治，知錯能改、善莫大焉，能即時幫萬華人爭取疫苗的人，相信選民都會原諒，林昶佐根本不需要被罷免。

第一階段連署起跑要衝5000份

臉書粉絲專頁「罷免林昶佐」目前已有3萬4000多人按讚，而「清林散昶」社團則有約3000人加入，粉絲專頁這兩天也宣佈，「清林散昶」行動第一階段連署正式開跑，戶籍設在台北市第五選區、且已滿4個月的市民，都有資格簽署連署書。該粉專12日再次發文，公布3個連署站點，其中2個可以親自前往、另有1個僅供郵寄。除了可以在指定時間親至連署站點遞交連署書，也建議以郵寄方式寄送至站點，盼能在第一階段拚到5000份連署書。

罷免林昶佐團體發言人高毓安強調，這是展現在地對於民意代表沒有履行在地職責的不滿，他表示，想要拚今年年底和公投一起合併投票，來做最後的決戰，因此目標要在第一階段衝到5000份連署書。

高毓安是國民黨青年要角，也是國民黨市議員徐巧芯發起成立的「國家安全青年智庫」的共同發起人之一，過去就經常投書於媒體發表意見，對民進黨也有不少批判。

另外值得注意的是，罷免林昶佐其中一個連署站點正是前議員童仲彥的「金色力量」服務處。最近因為AV拍攝大紅的童仲彥，日前就曾宣示，7月8日是他的生日，今年的生日願望就是當個「清昶志工」，點名前立委林郁方以及議員徐立信，並邀請藍綠各黨各派的議員團結，「一同為中正萬華討公道」，還強調自己絕不參與罷免後的立委補選。

童仲彥日前也點出，林昶佐有5大爭議： 包括配合民進黨主張《學校衛生法》修法，不必禁用萊劑肉品與產製品，形同「讓學生吃萊豬」；另外2020年底，青山王宮大拜拜，林昶佐配合文化總會，炮竹噪音大鬧萬華三天三夜，萬華人不得安寧，林卻唱完就閃人、推諉御責，而且林昶佐的房產幾乎都在大安區，日常生活更不在中正萬華。

童仲彥也批評，林昶佐假台獨意識型態誤國「只見他開口閉口西藏達賴喇嘛，不見他關懷萬華西藏路台灣阿嬤」，現在還利用疫情圖謀政治不軌，環南市場中央地方聯合防疫時，還在做「政治盤算」。

對於罷免活動，林昶佐則簡單回應，「對於所有意見表達，我們都尊重，我們現在最重要的，就還是把立法院的工作做好，還有就是協助防疫」。而「罷免林昶佐」粉專則反譏：「花快6年時間，現在要被罷免了才想把立院的事情做好，如果之前有做好中正、萬華民眾會發起罷免嗎 ? 所以不好意思，請你離開立院把然後把歌唱好，立法院不是你的練歌房。」

國民黨青年，加上前民進黨市議員，以及在這波疫情當中因為環南市場口角風波而對林昶佐更加不滿的柯文哲、民眾黨支持者，要如何在未來整合成「清林散昶」的力量，後續值得持續觀察。

林昶佐所屬的中正萬華區，2020年的選舉人數有24萬4748人，按照我國罷免制度，第一階段需有2447人簽署提議方能成案，公告成案後，必須在60天內，蒐集到2萬4千人連署，才能進行罷免投票，同意票數必須超過6萬1187人，且同意票大於不同意票，才能通過罷免。

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核稿編輯：翁世航