2021/07/13,
藝文

「微解封」首日各大電影院重啟需注意什麼？消毒、實聯制、梅花座等防疫措施嚴格把關

「微解封」首日各大電影院重啟需注意什麼？消毒、實聯制、梅花座等防疫措施嚴格把關
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

電影院進行「微解封」，不過各縣市對於微解封不同調，如新北市的電影院持續關閉；台北市則順利重啟電影院，適度開放並提出相關的防疫指引，實施日期從13日到26日，共6大要點。

由於近日連續多天不明COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）感染源個案少於10例，中央流行疫情指揮中心8日宣布各行業管制措施調整，針對文化部主管表演場館、展覽場館、電影院及影視劇組拍攝，亦有適度放寬措施及配套機制。

文化部也表示，各藝文場館及影視劇組應確實遵守防疫管理措施，成立防疫小組，並因應訂定適合各場館、劇組的防疫管理計畫或準則。隨著「三級延長、適度鬆綁」的策略釋出後，美術館、博物館、電影院、表演場館、社教機構、文化中心等藝文場地，皆在「適度鬆綁」的名單內，也代表「實體」人潮將逐漸回籠，電影業者隨即便發布相關映演檔期。

文化部指出，電影院亦應全面佩戴口罩、量測體溫、消毒及實聯制，並建議優先採預售票方式以控管人流，座位則採梅花座、間隔座或其他保持適當距離之安排，室內、戶外及等候區域則全面禁止飲食，此外，每一場次進場前、散場後皆需清潔、消毒。而威秀影城也表示，每場次開演前全影廳會進行消毒、觀眾配戴口罩、落實社交距離，至於所有現場工作人員，都會藉由快篩試劑，確認健康無虞才會值勤。

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Photo Credit: 文化部提供

於是今（13）日，電影院就將進行「微解封」，不過各縣市對於微解封不同調，如新北市的電影院持續關閉，台北市則重啟電影院，適度開放並提出相關的防疫指引，實施日期從13日到26日，共6大要點：

  1. 全面配戴口罩
  2. 電影院室內、戶外或等候區都禁止飲食
  3. 避免提供穿戴式、互動式、觸控式裝置
  4. 落實實聯制、優先採預售票方式控管人流
  5. 採梅花座、間隔座或其他保持適當距離之安排
  6. 每一場次進場前、散場後皆須清潔、消毒

此外，每廳觀眾人數上限為100人，總影廳數12廳以下的影城，同時段可開放3個影廳；總影廳數13廳以上的影城，同時段則可開放總廳數的1/4。而除了台北市之外，目前已知新竹、台中、台南、高雄等其餘重啟電影院的縣市，並無限縮影廳開放的限制。

不過，在這段期間，各縣市仍會滾動式修正相關指引，並視疫情情況逐步調整相關辦法，各縣市欲進電影院觀影的民眾，可先至各縣市政府單位網站查詢。

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Photo Credit: 台北市政府提供

在電影院相對鬆綁且配合防疫措施之下，片商立刻宣布電影上映的檔期，片商「CATCHPLAY」宣布驚悚片《死亡漩渦：奪魂鋸新遊戲》將於13日解封第一天重回戲院，甫在坎城影展獲頒榮譽金棕櫚，茱蒂佛斯特主演的《失控的審判》也在14日上映；片商「光年映畫」宣布岩井俊二的《燕尾蝶：數位經典版》14日回歸戲院；至於上週末在北美開出紅盤，漫威影業的超級英雄大片《黑寡婦》排定14日、《厲陰宅3：是惡魔逼我的》排定22日、《玩命關頭9》排定28日，屆時預期好萊塢大片將逐步帶動人潮回歸電影院。

恢復營業的電影院也陸續在13日、14日開放，以台北市為例有威秀影城、新光影城、國賓影城、樂聲影城、美麗華影城、喜滿客影城、哈拉影城、秀泰影城等等，至於各大連鎖影城也公布了相關的防疫措施，不過各影城仍會視疫情情況調整，若讀者有相關疑慮，屆時請至各影城詢問。

影城迎接微解封（2）
Photo Credit: 中央社

威秀影城

  1. 實行影城人員健康管理監測；防疫篩檢與分流上班計畫
  2. 影城人員佩戴防護裝備，提升防疫安全
  3. 執行影廳場次間隔噴霧殺菌及公共區域定時消毒
  4. 影廳梅花座與售票隊伍距離控管
  5. 執行三明治售票消毒流程：服務期間皆使用酒精消毒
  6. 採1922實聯制登記，實施無接觸進場
  7. 配合商場體溫監控管理，入場觀眾皆以酒精進行消毒
  8. 影城內全程配戴口罩並全區禁止飲食

此外，威秀影城也宣布至8月底，網路訂票手續費1折（$2/張）的方案，以呼應指揮中心希望以預售票為主的措施。開放場次的部分，每日開放二日內之場次，例如：7月13日18:00前開放7月15日的場次；7月14日18:00前開放7月16日場次，以此類推。

新光影城

  1. 實行影城服務人員健康管理監測，防疫篩檢與分流執勤
  2. 影城人員接配戴防護措施
  3. 定時清潔消毒
  4. 影城內全程配戴口罩且全區禁止飲食
  5. 營業範圍內體灣監控管理，入場觀眾皆以酒精消毒
  6. 廳內場次間隔進行噴霧殺菌清場
  7. 現場排隊隊伍距離控管，廳內執行梅花座
  8. 採1922實聯制登記，實施無接觸進場
  9. 落實「消毒、碰觸、消毒」售票流程
  10. 自助售票機每15分鐘消毒乙次

開放場次的部分，每日開放二日內之場次，例如：7月13日18:00後開放7月15日場次；7月14日18:00後開放7月16日場次，以此類推。

國賓影城（西門、淡水、林口、新莊、八德暫不營業）

網路訂票：7月13日凌晨00:00開放網路預購

現場購票：

  • 台北微風：7月13日起營業，營業時間開放購票
  • 其他據點：7月14日起營業，營業時間開放購票

開放訂購的場次為7月14日至7月18日之部分場次

樂聲影城

  1. 進入影城前請配戴口罩、測量額溫與實聯制登記（實聯制資料僅用於疫調追蹤，最多保存28天後將刪除銷毀）
  2. 體溫達37.5度請勿進入影城
  3. 影城暫停提供販賣部飲食、暫不提供洗手間外借使用
  4. 電影院室內、戶外及等候區域全面禁止飲食
  5. 工作人員每小時確實洗手
  6. 落實員工自主健康管理 （體溫異常不上班）
  7. 影廳入口處備有酒精，供顧客使用
  8. 定時進行各場域清潔消毒工作，包含但不限於：門把、扶手、座椅、垃圾桶、洗手間等

美麗華影城

  1. 相關防疫規定遵照疫情指揮中心指示
  2. 疫情期間請多利用網路購票、電子驗票
  3. 全面禁止飲食、全程配戴口罩
  • 7月12日18:00開放官網及APP購票服務
  • 7月14日08:00開放 現場購票服務

開放場次包含7月14日至7月21日數位版、IMAX2D版場次

喜滿客影城

  1. 全程配戴口罩
  2. 配合測量額溫及消毒
  3. 購票、進散場請保持社交距離
  4. 觀影採實聯制措施
  5. 各場次間進行清潔消毒
  6. 全區全面禁止飲食
  7. 梅花座分隔觀影

（額溫超過攝氏37.5度（含）將予以全額退票）

哈拉影城

  1. 落實梅花座
  2. 販賣部停止營業
  3. 廳內全程戴口罩
  4. 購票、進場時保持距離

秀泰影城

  1. 全程配戴口罩，廳內全面禁止飲食
  2. 影城人員健康管理，防疫篩檢與分流上班
  3. 影城人員配戴防護設備，設置售票窗口隔板
  4. 實施購票實聯制
  5. 座位安排梅花座
  6. 實施防疫售票及驗票服務
  7. 場次間消毒及公共區域定時消毒
  8. 公共區域提供自動酒精機

新聞來源：

責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：楊士範


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