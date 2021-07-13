「微解封」首日各大電影院重啟需注意什麼？消毒、實聯制、梅花座等防疫措施嚴格把關

由於近日連續多天不明COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）感染源個案少於10例，中央流行疫情指揮中心8日宣布各行業管制措施調整，針對文化部主管表演場館、展覽場館、電影院及影視劇組拍攝，亦有適度放寬措施及配套機制。

文化部也表示，各藝文場館及影視劇組應確實遵守防疫管理措施，成立防疫小組，並因應訂定適合各場館、劇組的防疫管理計畫或準則。隨著「三級延長、適度鬆綁」的策略釋出後，美術館、博物館、電影院、表演場館、社教機構、文化中心等藝文場地，皆在「適度鬆綁」的名單內，也代表「實體」人潮將逐漸回籠，電影業者隨即便發布相關映演檔期。

文化部指出，電影院亦應全面佩戴口罩、量測體溫、消毒及實聯制，並建議優先採預售票方式以控管人流，座位則採梅花座、間隔座或其他保持適當距離之安排，室內、戶外及等候區域則全面禁止飲食，此外，每一場次進場前、散場後皆需清潔、消毒。而威秀影城也表示，每場次開演前全影廳會進行消毒、觀眾配戴口罩、落實社交距離，至於所有現場工作人員，都會藉由快篩試劑，確認健康無虞才會值勤。

Photo Credit: 文化部提供

於是今（13）日，電影院就將進行「微解封」，不過各縣市對於微解封不同調，如新北市的電影院持續關閉，台北市則重啟電影院，適度開放並提出相關的防疫指引，實施日期從13日到26日，共6大要點：

全面配戴口罩 電影院室內、戶外或等候區都禁止飲食 避免提供穿戴式、互動式、觸控式裝置 落實實聯制、優先採預售票方式控管人流 採梅花座、間隔座或其他保持適當距離之安排 每一場次進場前、散場後皆須清潔、消毒

此外，每廳觀眾人數上限為100人，總影廳數12廳以下的影城，同時段可開放3個影廳；總影廳數13廳以上的影城，同時段則可開放總廳數的1/4。而除了台北市之外，目前已知新竹、台中、台南、高雄等其餘重啟電影院的縣市，並無限縮影廳開放的限制。

不過，在這段期間，各縣市仍會滾動式修正相關指引，並視疫情情況逐步調整相關辦法，各縣市欲進電影院觀影的民眾，可先至各縣市政府單位網站查詢。

Photo Credit: 台北市政府提供

在電影院相對鬆綁且配合防疫措施之下，片商立刻宣布電影上映的檔期，片商「CATCHPLAY」宣布驚悚片《死亡漩渦：奪魂鋸新遊戲》將於13日解封第一天重回戲院，甫在坎城影展獲頒榮譽金棕櫚，茱蒂佛斯特主演的《失控的審判》也在14日上映；片商「光年映畫」宣布岩井俊二的《燕尾蝶：數位經典版》14日回歸戲院；至於上週末在北美開出紅盤，漫威影業的超級英雄大片《黑寡婦》排定14日、《厲陰宅3：是惡魔逼我的》排定22日、《玩命關頭9》排定28日，屆時預期好萊塢大片將逐步帶動人潮回歸電影院。

恢復營業的電影院也陸續在13日、14日開放，以台北市為例有威秀影城、新光影城、國賓影城、樂聲影城、美麗華影城、喜滿客影城、哈拉影城、秀泰影城等等，至於各大連鎖影城也公布了相關的防疫措施，不過各影城仍會視疫情情況調整，若讀者有相關疑慮，屆時請至各影城詢問。

Photo Credit: 中央社

威秀影城

實行影城人員健康管理監測；防疫篩檢與分流上班計畫 影城人員佩戴防護裝備，提升防疫安全 執行影廳場次間隔噴霧殺菌及公共區域定時消毒 影廳梅花座與售票隊伍距離控管 執行三明治售票消毒流程：服務期間皆使用酒精消毒 採1922實聯制登記，實施無接觸進場 配合商場體溫監控管理，入場觀眾皆以酒精進行消毒 影城內全程配戴口罩並全區禁止飲食

此外，威秀影城也宣布至8月底，網路訂票手續費1折（$2/張）的方案，以呼應指揮中心希望以預售票為主的措施。開放場次的部分，每日開放二日內之場次，例如：7月13日18:00前開放7月15日的場次；7月14日18:00前開放7月16日場次，以此類推。

新光影城

實行影城服務人員健康管理監測，防疫篩檢與分流執勤 影城人員接配戴防護措施 定時清潔消毒 影城內全程配戴口罩且全區禁止飲食 營業範圍內體灣監控管理，入場觀眾皆以酒精消毒 廳內場次間隔進行噴霧殺菌清場 現場排隊隊伍距離控管，廳內執行梅花座 採1922實聯制登記，實施無接觸進場 落實「消毒、碰觸、消毒」售票流程 自助售票機每15分鐘消毒乙次

開放場次的部分，每日開放二日內之場次，例如：7月13日18:00後開放7月15日場次；7月14日18:00後開放7月16日場次，以此類推。

國賓影城（西門、淡水、林口、新莊、八德暫不營業）

網路訂票：7月13日凌晨00:00開放網路預購

現場購票：

台北微風：7月13日起營業，營業時間開放購票

其他據點：7月14日起營業，營業時間開放購票

開放訂購的場次為7月14日至7月18日之部分場次

樂聲影城

進入影城前請配戴口罩、測量額溫與實聯制登記（實聯制資料僅用於疫調追蹤，最多保存28天後將刪除銷毀） 體溫達37.5度請勿進入影城 影城暫停提供販賣部飲食、暫不提供洗手間外借使用 電影院室內、戶外及等候區域全面禁止飲食 工作人員每小時確實洗手 落實員工自主健康管理 （體溫異常不上班） 影廳入口處備有酒精，供顧客使用 定時進行各場域清潔消毒工作，包含但不限於：門把、扶手、座椅、垃圾桶、洗手間等

美麗華影城

相關防疫規定遵照疫情指揮中心指示 疫情期間請多利用網路購票、電子驗票 全面禁止飲食、全程配戴口罩

7月12日18:00開放官網及APP購票服務

7月14日08:00開放 現場購票服務

開放場次包含7月14日至7月21日數位版、IMAX2D版場次

喜滿客影城

全程配戴口罩 配合測量額溫及消毒 購票、進散場請保持社交距離 觀影採實聯制措施 各場次間進行清潔消毒 全區全面禁止飲食 梅花座分隔觀影

（額溫超過攝氏37.5度（含）將予以全額退票）

哈拉影城

落實梅花座 販賣部停止營業 廳內全程戴口罩 購票、進場時保持距離

秀泰影城

全程配戴口罩，廳內全面禁止飲食 影城人員健康管理，防疫篩檢與分流上班 影城人員配戴防護設備，設置售票窗口隔板 實施購票實聯制 座位安排梅花座 實施防疫售票及驗票服務 場次間消毒及公共區域定時消毒 公共區域提供自動酒精機

新聞來源：

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：楊士範