夏威夷森林野火燒不盡，但相較美國西部災情只是「火」山一角

編譯：吳宗宜

夏威夷大火燒不盡

夏威夷6月的大火襲捲了乾燥的牧草原，超過1400英畝的土地被燒毀，直到消防員用直升機澆水、居民駕駛推土機製造防火帶等官民合作的努力下，才獲得控制。夏威夷近期發生大火，特別是在大島和茂宜島的火災，已摧毀了約1萬英畝的土地，而自2018年以來，全州已有7萬5107英畝的土地被野火焚燒。

野火的肆虐與當前乾燥的天氣有顯著關聯，至6月3日，美國乾旱監測機構（U.S. Drought Monitor）將夏威夷全州68.52％的土地評為異常乾旱，其中4％經歷中度乾旱，夏威夷島西側的土地則有約38％已處於極度乾旱。根據美國美國國家海洋暨大氣總署（National Oceanic and Atmospheric Administration）最新預測，今（2021）年夏天夏威夷大島和其他地區的乾旱狀況還可能加劇。

《紐約時報》報導，夏威夷大學馬諾阿分校（University of Hawaii at Manoa）的熱帶火災專家特勞尼希特（Clay Trauernicht）表示，近年來夏威夷每年被野火燒毀的面積已是10年前的4倍。

夏威夷州近年來冬季或雨季的降雨量增加（尤其2020年是3年來最潮濕的一個冬天），導致大黍（guinea grass）和狼尾草（kikuyu grass）等草種大量增生，也是導致夏威夷野火不斷蔓延的原因之一。前述兩種牧草都在數十年前引入夏威夷，既可以作為牲畜飼料，也可以用來抑制水土流失，而有些草繁殖速度飛快，甚至一天能長到6英吋（約15.2公分），但它們也成為火勢失控的催化劑。

特勞尼希特指出：「那裡的牧草量難以估算，當過了一個非常潮濕的冬天後，發生火災的風險遠比發生乾旱來的大。」

夏威夷當局也指出，引發大火的誘因包括群島上降雨模式的重大轉變，以及旅遊業取代了夏威夷的大規模農業後，外來植物已取代、長滿了原本種植甘蔗和鳳梨的果園。

火山爆發和海嘯等天然災害也威脅著夏威夷，但據當地消防官員稱，閃電或熔岩等自然因素僅佔引發夏威夷野火原因的一小部分，人們才是引發90％以上野火的原凶。

《紐約時報》報導，夏威夷大學馬諾阿分校的氣候科學家莫拉（Camilo Mora）表示，野火的激增也源於社會問題，例如夏威夷嚴重的住房短缺：「許多野火都是由無家可歸的人引發的，他們不是故意的，這些人需要自己做飯，但你知道的，一場小事故就會引發火災。」

夏威夷的面積僅比紐澤西州大一些，排在全美倒數第五名，這意味著野火發生的地點通常離人們居住的地方很近。莫拉說，他曾在自家後院親眼見證，森林大火以驚人的速度蔓延。

高昂的直升機租賃費用（每小時可能超過1000美元），加上該州（太平洋中央）的地理位置，也是消防員很難及時撲滅大火的原因。霍諾卡（Honoka'a）消防局隊長金城（Kevin Kaneshiro）就對此表示：「這不像美國本土，你可以從其他州開車過來，你必須使用現有的工具解決。」

對於經驗豐富的消防員來說，這次突然席捲波伊洛（Pa'auilo）1400英畝甘蔗田的野火，不會讓他們感到驚訝。

隨著全州消防機構開始舉辦一年一度的野生動物與乾旱瞭望（Wildlife & Drought LOOKOUT）宣導活動，該場火災凸顯了社區和居民，應為特別活躍的夏、秋季火災做好準備的重要性。

《紐約時報》報導，夏威夷州消防隊長托德（Kazuo Todd）說：「根據預測，我們將迎來特別乾旱的一年，這對我們大島以及夏威夷其他地區來說，都是一個嚴重的問題。如果沒有直升機、重型設備和一線消防員的努力，這場1400英畝的火災可能會迅速發展為5000至6000英畝的大火。」

托德的消防團隊、夏威夷州土地與自然資源部（DLNR）的林業和野生動物部門（DOFAW），聯合當地數十名義消成功地阻止了以驚人速度蔓延的火勢。

大島影音新聞（Big Island Video News）報導，夏威夷野火管理組織（HWMO）的局長巴雷托（NaniBarretto）表示：「風能吹起葉子的地方，也就能吹起餘燼並引發火災，餘燼甚至可以飛到1英里外。……我們單位宣導消防安全比以往任何時候都更積極。」

Photo Credit: AP / 達志影像

只是「火」山一角？

熱浪不僅襲捲了夏威夷，也襲捲了美國西部，尤其加州的狀況更為慘烈。根據美國國家氣象局的資料，加州東南部莫哈韋沙漠（Mojave Desert）的死亡谷（Death Valley），在7月11日出現華氏128度（攝氏53.3度）高溫，目前已確認世界高溫紀錄也是在死亡谷，是1913年7月測到的華氏134度（攝氏56.7度）。

這場熱浪使北加州出現森林大火，消防隊員在熾熱的氣溫下試圖控制火勢，並向內陸和沙漠地區發出高溫警告。

在太浩湖（Lake Tahoe）以北72公里處，由兩場閃電引起的大火是當地今年最大的火災，這場火災沿著加州與內華達州的邊界肆虐。

加州北部山區已發生了幾場大火，摧毀了十多所房屋，火災促使當局對約2800人發出疏散命令或警告，同時關閉了近200平方英里的普盧默斯國家森林公園（Plumas National Forest）。

7月10日，奧勒岡州南部的一場野火，在強風的推動下更為猖獗，火勢面積達到120平方英里，並威脅到州供電系統。加州電力營運商警告，潛在的電力短缺不僅是因為高溫引發眾人多吹冷氣，野火也威脅著輸電網路。

同日，內華達州最大的電力供應商NV能源也敦促客戶在週末晚上節約用電，因為熱浪和野火影響了整個地區的輸電線路。

在南加州，聖地亞哥東部一座大型鑽油平台發生大火，蔓延到附近森林，迫使兩個美洲原住民保留地的居民撤離。

華盛頓州東南部也發生野火，火勢面積蔓延到60平方英里，使尤馬蒂拉（Umatilla）國家森林公園的草和樹木都被燒的漆黑。

在愛達荷州，州長利特爾（Brad Little）在7月9日宣布進入野火緊急狀態，動員該州的國民警衛隊幫助撲滅因為雷擊引發的火災。

科學家們表示，美國西部正在經歷長達10年的大旱災，這是1000年來未曾見過的，氣候變化改變水循環，低降雨量加上快速蒸發，使地表更為乾旱。專家們也說，這意味著今年和未來幾年的野火季節會更長、更猛烈，因為數十年來的規劃不善，茂密森林現在充滿了枯萎的植物，使野火更容易燃燒。

《路透社》報導指出，自1970年代以來，被野火燒毀的土地面積急劇增加，美國現在經常發生特大火災，即燃燒面積超過10萬英畝的火災。2020年，野火在美國西部燒毀了創紀錄的1000萬英畝土地。

人類是引發野火的主因，西部人口的增長以及在火災好發地區大量建設住宅，此都使火災發生率提高，這也導致​​了越來越致命的野火和隨之而來的健康問題，如濃煙引起的心臟病和氣喘。

在前所未有的熱浪中，美國總統拜登（Joe Biden）將於7月14日和西部各州的州長、內閣成員和聯邦官員會晤，為乾旱和野火季節做好準備。拜登已經承諾提升消防員目前每小時13美元的工資，他稱之為「低得離譜」的工資。

《半島電視台》報導，史丹佛大學氣候與能源政策主任瓦拉（Michael Wara）表示：「就今年而言，除了確保消防員有他們需要的裝備外，我們無能為力，而且聯邦緊急事務管理署（FEMA）、林務局和土地管理局都已在盡可能與州政府保持密切聯繫。」

史丹佛森林環境研究所所長菲爾德（Chris Field）也說：「無論政府多麼努力地試圖控制野火風險，都需要幾年的時間才能徹底解決問題。」

延伸閱讀

新聞來源

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：楊士範