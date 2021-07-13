2021/07/13,
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食藥署未核准量測手掌溫度醫材，哪種測量方式最接近身體內部真正溫度？

食藥署未核准量測手掌溫度醫材，哪種測量方式最接近身體內部真正溫度？
Photo Credit: 關鍵評論網／If Lin

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食藥署醫粧組簡任技正林欣慧說，若只是量測手溫兼噴酒精消毒的儀器，卻用廣告或其他方式宣傳可量測體溫當作發燒篩檢，則涉及非醫材宣稱醫療效能，依法可罰60萬至2500萬元罰鍰。

（中央社）13日起開放微解封措施，量測體溫防疫要注意。衛福部食藥署12日提醒，並未核准量測手掌溫度做為發燒篩檢的醫材，若廠商違規販售或宣稱，恐涉刑責或裁罰最高新台幣2500萬元。

衛生福利部食品藥物管理署提醒，目前常見用於量測體溫的產品，包含額溫槍、耳溫槍、口溫計、腋溫計及肛溫計5種，並未核准量測手掌溫度產品用於發燒篩檢。

民眾在便利商店、超市賣場、機關行號的入口處，常常會用到自動噴灑酒精附帶測溫度的機器，消毒雙手同時測手掌溫度；但這種機器並非醫療器材，且測得的手溫僅供參考。

食藥署醫粧組簡任技正林欣慧接受媒體電話聯訪時說明，因手掌溫度容易受到末梢循環影響，與身體中心溫度差異很大，且會受環境因素干擾，如碰觸物品就會改變手掌溫度，故目前並無臨床證據佐證手掌溫度可做為發燒篩檢的依據。

因目前食藥署並未核准量測手溫的醫材產品，林欣慧說，若業者擅自製造、輸入或販賣這類醫材產品，依《醫療器材管理法》可處3年以下有期徒刑、拘役，或併科1000萬元以下罰金。

林欣慧說，若只是量測手溫兼噴酒精消毒的儀器，卻用廣告或其他方式宣傳可量測體溫當作發燒篩檢，則涉及非醫材宣稱醫療效能，依法可罰60萬至2500萬元罰鍰。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說，目前公布各場所開放或營業的指引，主要要求人流管制與實聯制，並未強制要求量測體溫或發燒篩檢，但尊重店家設置體溫量測設備。

衛生福利部國民健康署（以下簡稱國健署）也曾發文介紹發燒迷思以及該如何測量體溫，國健署表示，以肛溫最接近身體內部真正的溫度。耳溫與肛溫的相關性很高，必要時可取代肛溫，但必須注意3個月以下嬰兒的耳溫常不準確，所以不建議使用。

國健署說明，口溫平均比肛溫低0.5℃ ，腋溫平均比肛溫低0.8℃ ，而且這兩種方法比較容易受到皮膚黏膜血管收縮等因素的影響而偏低。一個月以下或體重很低的新生兒，不適合量肛溫與耳溫，可考慮量腋溫或背溫。用額溫槍或紅外線測量皮膚表面，常有嚴重低估真正體溫的現象，所以不建議常規使用。

國健署表示，一般電子體溫計約在啟動1分鐘後會發出嗶聲，那時候就可以判讀體溫。至於將逐漸被淘汰的水銀體溫計，專家建議口溫至少量2至5分鐘，腋溫量3至10分鐘，肛溫量1至3分鐘。

如果定期校正，電子體溫計測到的體溫跟水銀體溫計沒什麼兩樣。但水銀體溫計不適合一般家庭使用，主要是因為水銀體溫計有意外破裂而導致水銀中毒並污染環境的危險。台灣相關主管單位已經決定未來將逐步禁止水銀體溫計，以減少意外傷害及環境污染。

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新聞來源：

責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範


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