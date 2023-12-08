國民法官審精障殺人案：父子都患思覺失調症，啞鈴砸死「撒旦爸」交雜著現實與妄想中的恨
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根據鑑定報告，鍾父對鍾男經常責罵、指使他，說他懶惰不去工作，只會在家坐吃山空，甚至有打他、摸他下體等家暴、性騷擾不當行為。檢察官認為鍾男是出於對父親的憤恨動手殺人，但辯護律師主張，鍾男是因為疾病導致的妄念、幻聽才會失控。
新北市新店區1名長期患有思覺失調症的鍾姓男子（以下簡稱鍾男），長年和同樣罹患思覺失調症的父親關係不睦。今（2023）年1月鍾男聲稱自己遭到附身，拿啞鈴重砸父親頭部致死。台北地院從昨（7）日開庭，由國民法官和法官共同審理此案。
檢辯雙方聚焦在鍾男的殺父動機究竟是因為對父親不滿，或是受精神疾病影響。負責司法精神鑑定的醫師出庭作證時直言，鍾男在案發時急性發病，導致思考和認知都異常，責任能力明顯降低，在現實情感與因病而生的妄念交雜下導致殺父悲劇。
國民法官將在下週續行審理，15日宣判。
19歲發病，反覆住院治療仍不見起色
根據證據，鍾男的父親在他國中時就開始出現思覺失調症狀，經常有被害妄想、疑神疑鬼、情緒不穩等，嚴重時甚至會打電話報警、稱有人要害自己、家中物品遭竊等。
鍾男也在19歲時發病，到新光醫院就醫後確診思覺失調症，開始治療服藥。25歲時，鍾男第一次被鑑定為中度身心障礙，取得障礙證明，連續3年都被鑑定為中度，後來醫師認定他就是長期精神障礙者。
辯護律師指出，鍾男早期還勉強可以上學、工作，但因生病導致工作和社交能力都持續退化，最後只能待在家，和同為精神疾病患者的爸爸一起生活。
由於媽媽負擔家計、出門工作，他和爸爸單獨長時間在家，兩人也因此多有摩擦衝突。根據鑑定報告，鍾父對鍾男經常責罵、指使他，說他懶惰不去工作，只會在家坐吃山空，甚至有打他、摸他下體等家暴、性騷擾不當行為。
鍾男十多年來病況不穩，甚至曾經跳樓自殺未遂。案發前不久，鍾男一度從新店安坑徒步走了好幾個小時到公館，讓母親在後面追著他跑，也出現半夜哭鬧不睡覺、胡言亂語等狀況，數次被強制送醫住院治療。
案發當日，鍾男聲稱自己要出門「破處」，遭到父親阻止，後來他將魚缸的魚帶到碧潭放生，並念經度化鬼魂。
律師表示，鍾男日前在臺北看守所內，病況惡化，出現幻聽幻覺，也和同房的獄友起衝突，企圖吞沙拉脫自殺，幾次接見對案發經過幾乎的描述都不太相同，直到檢察官申請監護處分，將他送到三軍總醫院北投分院住院治療，鍾男的精神狀況才慢慢穩定。
鑑定醫師：若未能穩定服藥，再犯可能性高
負責組成鑑定團隊，在亞東醫院擔任精神科主治醫師的鄭懿心醫師出庭作證時，指出鍾男在案發當下，符合《刑法》19條第2項的「責任能力有明顯降低」，但不至於到完全喪失的程度。
透過心理師、社工和醫師訪談鍾男本人和家人、查閱病史、病歷表、做心理衡鑑等測驗，鄭醫師坦言，鑑定團隊猶豫了很久都難以判定，鍾男在殺父時責任能力是否完全喪失。最後決定的關鍵是根據警察秘錄器的現場影片，判斷鍾男仍有逃避追捕，想脫罪的意圖。另外也還能感知外界，回應警察的問題、和媽媽說話。同時也知道自己殺死的人是爸爸，且知道殺人是不好的事。所以他認為鍾男的辨識能力和控制能力都仍未完全喪失。
鄭醫師說，失覺失調症的治療方式，最重要的就是穩定服藥，以鍾男的狀況來說，因為他病識感不足，一直以來對醫囑的順從性低，以多種理由自行調整藥物。唯一會盯著他吃藥的母親，也無法強逼他按時服藥，因此鍾男用藥頻率和數量、治療成效一直都處於不穩定狀態。
鄭醫師指出，在他20多年的臨床經驗中，只有極少數、約1成的思覺失調症患者，可完全不治療仍勉強正常生活。如果長期穩定用藥治療，約有有1/3的患者可以正常生活，但是有2/3的患者可能終其一生都在反覆發病、住院治療，變成慢性精神疾病。因為缺乏病識感也是思覺失調症的症狀之一，會導致他們很難穩定治療。
他也在鑑定報告中指出，假如鍾男未能持續準時服藥治療，以過去的病史、發病情況來看，鍾男再次出現暴力行為的可能性並不低。
檢辯雙方爭執「殺人動機」，醫師：交雜著現實與妄想中的恨
檢辯雙方爭執鍾男動手的原因，是因為平常和父親就關係不佳，長年對父親有不滿、怨恨，當日兩人又因為買便當起爭執後決定動手殺人，還是在精神疾病急性發作的情況下，受到幻聽和妄念的影響，失控才殺人？
辯護律師主張，鍾男長年被鑑定為中度身心障礙者，案發前不久被強制送醫治療長達1個月，在病況未穩定的狀況下就出院返家。雖然出院後有回診一次並施打長效針劑，但療效不佳。
案發當天，鍾男急性發病，從警察的秘錄器也可以看到，他的注意力渙散、言行異常、思考邏輯斷裂混亂，明顯處於發病狀態。
辯護律師認為，鍾男是一個因病失控的病人，而不是因細故和父親爭早就殺人的罪犯，奇特又扭曲的認知導致他殺父，並非他的本意。
不過檢察官認為，鍾男和父親平常多有摩擦，本來就對父親積怨已深，當天案發前兩人又因鍾男便當買錯發生爭執，隨即因為鍾男要出門「破處」被父親阻止，在電梯門口拉扯。
從監視器畫面可見，鍾父從身後抱住鍾男意圖將他拉走，但是鍾男不從、執意離開。這些衝突導致鍾男被「觸發」殺意，而思覺失調症發病，影響他當下的思考和判斷，但並非鍾男殺父的動機，鍾男動手可能是因為對父親的不滿和恨意。
檢察官更強調，鍾男經歷了一連串的選擇，包括選擇動手、武器、手段，甚至選擇在警察到場後以精神疾病為由坦承罪行，這些都證明了他仍有部分的辨識能力和控制能力。
檢辯雙方詰問精神科醫師時，都企圖從鑑定報告中釐清鍾男的殺人動機。不過鄭醫師坦言，他認為對思覺失調症患者來說，很難劃分清楚，鍾男和父親確實因長期互動不佳，加上父親的不當對待，鍾男對父親懷有憤恨。
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