門市關閉銷售額卻逆勢成長，德國出版業如何安然度過疫情寒冬？

文：林育立（中央社駐柏林特派員）

疫情對出版業的衝擊沒有原本預期的大，著實讓德國書商協會執行長斯基皮斯（Alexander Skipis）鬆一口氣：「我們從這次疫情發現，書已在德國社會中扎根，光這點就是好消息。」尤其網路幫助實體書店撐過疫情，更讓出版業看到希望。

德國出版業和書店的同業公會德國書商協會（Börsenverein des Deutschen Buchhandels），每年7月初都會召開記者會，公布前一年的銷售數字，今（2021）年由於疫情格外受到矚目。

儘管德國從去（2020）年3月以來歷經3波疫情，不少書店因為防疫規定被迫關閉，書展和新書發表會也幾乎全都取消，2020年德國出版業的營業額仍達93億歐元（約合新台幣3100億元），較前一年小幅增加0.1％。

德國出版業怎麼辦到的？

首先，實體書店的銷售確實因為關閉門市而萎縮，「這真的很痛苦」，斯基皮斯說。去年的4、5月和12月，許多書店因為封城被迫關閉門市，全年營業額掉了9％。今年更慘，從年初到3、4月都封城，跟2019年同期相比，營業額整整掉了22％。

好在網路銷售和統一定價挽救了實體書店。德國全國有5000家實體書店，其中7成是社區的獨立書店。受益於發達的圖書物流業，民眾原本就有在自己家附近買書的習慣，就算當天找不到書，下單後隔天也能在書店取書。

為阻止市場被網路書店亞馬遜（Amazon）瓜分，德國的獨立書店在書商協會的協助下，近年積極投入數位化，多數書店擁有自己的網路書店。書的種類不輸亞馬遜，搜尋同樣方便，下單隔天也一樣能在書店取書。

另外，德國實施圖書統一定價制，全國書店同一本新書的價格一致，排除網路購書打折的可能性，更增加讀者支持社區書店的意願。

這個制度源自19世紀末出版業的內規，原意是避免書被低價賤賣，導致偏鄉的小書店消失，最後對整個產業造成傷害，實施了100多年到本世紀初成為法律，被視為是維持出版業蓬勃環境的主要功臣。

德國書店因應網路購物的趨勢，及早耕耘網路，在這次疫情看到成果。去年，實體書店的網路銷售成績足足成長了27％，反之佔網路圖書銷售額一半的龍頭亞馬遜只增加7％，疫情期間讀者改在網上買書，顯然以住家附近的實體書店為首選。

記者會上，斯基皮斯忍不住挖苦亞馬遜：「疫情一開始，亞馬遜就改賣廁所衛生紙，書反而變得次要，這實在不符合讀者的期待。」

其次，疫情期間民眾整天宅在家，增加對閱讀的需求。根據民調，在所有的媒體當中，影音串流平台成長的幅度最驚人，民眾自認使用時間比疫情前還多的比例高達49％，其次是電視的30％，書也多達25％，而且10至29歲年齡層愛讀書的人超過3成，讓德國出版業看到希望。

今年秋天是否有第4波疫情？10月的法蘭克福書展，會不會像今年5月的萊比錫書展一樣，準備好卻又突然停辦？疫情還沒結束，斯基皮斯不敢預測今年的數字。不過，德國從過去這1年多疫情學到的教訓，似乎預示出版業可能的未來。

「之前一解封，讀者就衝進去書店，可見實體書店還是有存在的必要」，斯基皮斯說。

他認為，書店不僅是地方的訊息和文化交流中心，書店提供的專業諮詢和讀者與書店的情感連結也難以取代，「實體結合網路銷售，看來對讀者最有吸引力，這部分我們出版業還可以更努力。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航