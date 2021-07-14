代表馬來西亞政府抗疫失敗的三個關鍵字：插白旗、掛黑旗、食物銀行

近期翻開大馬報章或社交媒體，有三組詞特別火紅——插白旗、掛黑旗、食物銀行（Foodbank）。

這三組詞正好對應不同面向。插白旗為窮困人民的婉轉求救訊號；食物銀行這是對應的人性救濟關懷行動；至於掛黑旗，原是合約（約聘）醫生為了爭取合理待遇所發起的運動，目前卻已延燒成對當權政府抗議的集體憤怒訊號。

冰凍三尺，非一日之寒。這三種現象同時出現，代表著全民已無力面對疫情，並集體將防疫無力的憤怒目標轉向政府，導致首個非民選的首相慕尤丁面對前所未有的執政危機。可以預見的是，新冠肺炎不僅嚴重衝擊大馬民間，也為大馬未來的政治版圖埋下改寫暗示。

人民的無助催生「白旗運動」

備受新冠肺炎籠罩達500多天的大馬，從去年至今已經歷不同階段的封鎖狀態，但疫情不斷死灰復燃，尤其今年4月中進入第三波疫情後，過去3個月確診數字節節攀升，至今仍不見任何曙光，甚至連停屍房與殯葬中心都出現爆滿的悲劇。

尤其踏入7月後，確診數字普遍都「坐八望九」，每天至少8000起確診案例起跳，7月13日更首度破萬，新增11079例，累積確診病例超過85萬，死亡案例超過6300人，對比去年同期首波疫情和緩後的確診額只有2位數，難免讓許多老百姓搖頭。加上政府無止境的封鎖計劃，導致各行業都無法正常運作，嚴重影響民生收入。

儘管首相慕尤丁從去年至今，已宣布4次總計高達5300億令吉（約新台幣3.5337兆元）的經濟援助配套，約佔大馬2020全年國內生產毛額（GDP）為3366億美元（約新台幣9.4079兆元）三分之一，是大馬自1957年獨立以來最大規模的民間援助計劃。

不過，近1年半長時間反复限制經濟運作，已導致許多公司不負重荷宣布倒閉，首當其衝的當屬飯店、航空及旅遊業。

其中，大馬兩大航空公司馬航（Mas）與亞航（Airasia）都抵擋不住疫情，分別在去年尾已裁員1500及2400人，並揚言若情況未能好轉，將會持續縮編營運規模。近百家中小型旅遊公司則宣布結業或暫停營業，受災戶高達37萬人。

另外，超過200家規模不等飯店與旅館宣布關閉，至於賭場、娛樂、KTV、酒吧、戲院、SPA、俱樂部、健身中心等也暫時或永久關閉，影響近百萬人生計。美髮與美容業、餐廳、連鎖奶茶店、培訓學校、律師事務所等也湧現結業潮，甚至超過70萬名大專生畢業後就失業，因此就算政府撥出天文數字的援助金，對人民來說只是杯水車薪。

由於太多人生計受影響，不少人罹患憂鬱症，有些走投無路的的民眾甚至難抵社會低氣壓而自殺，這些現象也催生了大馬的「白旗運動」，這運動是希望需要物質援助的人士，不妨可在家門外舉白旗，以此當作求助訊號，好讓外界能及時施以援手。

「白旗運動」是6月底突然從線上蔓延到線下展開的，一開始各界並不曉得發起人是誰，後來才知道，原來發起人是一名吉蘭丹州的馬來婦女聶法莎（Nik Faizah Nik Othman）。

聶法莎解釋，選擇用白旗並非是示弱投降，而是身為一名母親，家裡的日用品如尿布或校衣等都是白色，因此才覺得這個顏色的物質最容易獲取，當中並無任何映射意味。

這則無心插柳的帖文意外獲得廣泛網民認同，分享數高達2萬則以上，許多人紛紛也標籤 #benderaputih（馬來文白旗意思），讓這項活動應運而生。

這項運動隨即引來一些當權者的否定，並質疑背後有政治動機。其中伊斯蘭黨領袖、也是吉打州務大臣沙努西措辭強烈，認為這是政敵的政宣伎倆，以暗示政府抗疫失敗，因此強調州政府不會幫助舉白旗的人，反而他認為此時正值上蒼考驗，呼籲穆斯林應舉起雙手，向上蒼祈禱以通過這次考驗。

這項運動並不因政府的潑冷水立場而遏止，反而在艱辛疫情下獲得全民響應，許多大企業與非政府組織都紛紛加入，並放話將為有需要的民眾提供資源救濟，讓許多掛起白旗的民眾，都能解決燃眉之急。

其中，一名50歲馬來婦女透露，已經連續4天沒吃飯，每天只能與相依為命的14歲女兒食用餅乾和鄰居贈送的蛋糕來填飽肚子。後來她勇敢豎起白旗，結果許多村民都紛紛為她提供食物與金錢，讓她非常感恩。

一名華裔父親也在社交媒體表示，在家門口插上白旗後，不到1小時就收到各界好心人送來的物質與金錢，解決一家五口捉襟見肘的生計困境，讓他感受到大馬人同舟共濟的溫暖。

由於插白旗運動太成功，部分民間組織認為，與其要受災戶被動等待救援，倒不如主動設立「食物銀行」（Foodbank），選擇在一些定點設立食物供給站，讓有需要的人可以自行前往領取食物。

不少雜貨店、商家與商場都紛紛響應這項運動，除了捐獻一些物質外，也歡迎人民將多餘的物質捐出，以幫助更多受災戶應急。

看到這些系列運動太成功，令部分執政黨成員開始轉風向，發文表示支持這項民間運動，沒想到效果適得其反，引來網民憤怒抨擊。

網民紛紛認為，過去幾個月疫情絲毫都沒有放緩的跡象，卻頻頻傳出許多政治人物無視政府頒布的行動管制令，跨州參加各種喜宴及滿月酒等聚會，有者甚至還因榴槤季節的到來，不避諱人群聚集而舉辦榴槤饗宴。

在這水深火熱的時刻，仍有許多政治人物缺乏敏感神經，凸顯言行不一的虛偽。只准州官放火，不許人民點燈，才導致人民將壓抑許久的怒氣都集中炮轟在部分政治人物身上。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 圖為一名馬來女子在得到援助後，將掛在窗外的白旗給收起來。

醫護人員發起「黑旗運動」

另外，隨著白旗運動的空前成功，讓大馬醫藥協會屬下的「關心實習醫生及駐院醫生小組」發起「黑色代碼」（Code Black）運動。

由於疫情當下醫護前線人員工作量增加，但政府相對並沒有提供合理的工作保障，尤其過去5年大馬共出現2萬多名合約醫生，最終卻只有789人成功轉正職，其餘都只能維持待遇與薪資欠佳的短期合約。

在疫情嚴峻下，醫護人員數額吃緊，但大馬政府依舊沒提供合理的職場尊重，因此這批合約醫生提議從7月1日起，紛紛將社交媒體的頭像換成黑白照，以期政府能正視合約醫生的問題。他們甚至還放話，一旦未來3週有關當局無動於衷，將從7月26日起宣布罷工，以讓政府正視問題嚴重性。

但沒想到這個黑色代碼成了另一場黑旗運動的起點。有些人民為了表達對政府的不滿，選擇在窗戶外掛黑旗，代表著哀莫大於心死的態度。也有人紛紛發揮創意，透過掛垃圾袋、T卹、頭巾等方式，來響應這場戲謔​​執政者的運動。

這場掛黑旗運動（#BenderaHitam）如同白旗運動一樣，快速在社交媒體散播開來。不少人都紛紛將頭像換成黑白照，就連國會反對黨領袖安華也在社煤上發布三個黑旗的表情符號，暗示人民已對當權者失望，民情隨時可能醞釀更巨大的反政府力量。

首相地位恐不保

無論是白旗​​或黑旗運動，前後夾攻對慕尤丁政府的信任危機。自從慕尤丁從去年2月的政治鬥爭勝出，成為首個非經民選程序而上任的首相後，任相合法性一直受到人民質疑。儘管去年抗疫效果不錯，好感度一度提升，但隨著疫情持續惡化，也令他的執政能力再度受質疑。

慕尤丁能當上首相，王室的間接強大背書也是個關鍵。尤其去年尾在國會不斷受到不信任動議的挑戰，慕尤丁在今年初成功獲得最高元首點頭，從今年1月到8月實施緊急法令，逼使國會休會，讓他能暫時喘一口氣，暫時能全力聚焦防疫。

沒想到過去半年，大馬抗疫成績一落千丈，導致王宮與各州統治者議會都在近期分別發表聲明，促請慕尤丁能盡快召開停擺已久的國會。雖然王宮建議召開國會的目的，是要辯論緊急狀態是否有延長必要，還有討論慕尤丁提出的復甦政策內容，但這樣罕見委婉的「抗慕」聲明，依舊讓人揣測王室對慕尤丁再也不像以往百般信任。

目前，白旗或黑旗運動雖然都間接增加慕尤丁的執政壓力，但不足令他領導的國盟政府倒台。不過，星星之火足以燎原，一旦疫情持續未能改善，加上近期國盟成員黨也出現分裂，在民間與盟友都眾叛親離下，若大馬再度重演去年的「喜來登政變」，相信也不算太意外。

Photo Credit：Reuters/達志影像 馬來西亞首相慕尤丁

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：吳象元