迷惘不是件壞事，有問題的是叫你「別想太多」的那個人

前幾天看到自己在11年前的一篇貼文，那時後FB在台灣剛開始蔓延，我還沒幾個FB好友，也不知道怎麼用社群媒體，很常在上面無病呻吟，當時我寫著

「畢業八年的高中聚會，一年的研究所聚會，突然有點迷惘現在人到底是為什麼要出社會工作！？」

雖然像個愛抱怨的屁孩，如今回頭看，我卻發現如果沒有當時那份抱怨、沒有那些「迷惘」，我也不會有現在的自在。

沒有那些迷惘，我可能會乖乖地找MBA畢業該找的工作，「順利」進入職場，然後不管過的開不開心，那份優渥的薪水、和多數人眼中的「好工作」，很可能讓我的人生從此少了其他可能性。

為什麼這樣說？

那些人生不同階段，我曾有過的迷惘

我還記得高中進入第一志願後，我突然發現怎麼考都考不贏班上的同學，一百分忽然變成遙不可及的時候，我心裡常常不時地冒出一個念頭「我到底是為什麼要讀書？」

不過，那時候的我，從來沒有面對過這個迷惘，也沒有因此做過什麼，只是忙著翹課、打撞球、看小說，到了高三才急忙地念書考試，最後以全班（倒數）第二名的成績作收。

因為化學補習班老師一天到晚跟我們說，未來是材料和生科的天下，我大學志願幾乎全部都填材料，分數不到就填化學。最後，錄取一所私立大學化學系。

大學對我來說，最大的差別就是「離開家」的生活，也終於有一台自己的電腦。於是我繼續翹課、上BBS、聊MSN、抓影片、打球、談戀愛。

結果大一上學期差一學分被二一，那時候我覺得只要考前抱佛腳、不被當，學期末寄回家的成績單不要太難看就好了，反正我也不愛回家、自己住在宿舍很開心。

一直到大二升大三的暑假，化學系得找教授做專題，看到實驗室裡學長姐的「工作」，我才再次開始迷惘「這就是我畢業後的樣子嗎？」

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不論是繼續考研究所（當時全班一半以上的同學都從大三準備考研），還是去找相關工作每天陪試管、燒杯，我好像已經看到自己一輩子了，我更迷惘的是「我到底要什麼樣的工作和生活？」

就因為好奇，我跑去選了一門商學院大一的「經濟學」，才發現與其在那邊背化學反應，我更有興趣了解「人如何做選擇」，後來還拿到那門課「書卷獎」，那是整個大學生涯我獲得唯一跟成績有關的獎（嚴格來說應該是國中畢業後唯一一個）。

也讓我下定決心不考化研所，轉考商管研究所，只是沒想到在補習班讀管理、念經濟如魚得水的我，進了MBA卻對研究所的課程大失所望，沒幾個老師的授課是讓人感興趣的，於是又再次開始迷惘「我到底想學什麼？」

後來跟學長聊起「休學」的規劃，卻被一句話點醒「研究生不該期待老師教我們什麼，而是自己去找學習資源。」我開始大量參加活動，當各種幹部；參加商業競賽，被淘汰沒關係隔年再參加；跟同學創辦網站，遇到困難就想辦法找人脈找資源；自己投履歷找實習，一個暑假不夠我連續兩個暑假都在實習。

只是沒想到，MBA時期對外商、管理顧問也心生嚮往的我，因為「外務」太多沒有順利畢業，卻在幾次同學會中看到那些找到好工作、壞工作同學，除了薪水不同，其他都差不多的時候，我又再次迷惘了⋯⋯

於是畢業後的我，決定當完兵先去非洲當一年國際志工，回來後總算想清楚自己想做什麼工作，在沒有任何背景下投入媒體業，從一個月不到22K開始，就這樣在網路媒體做了六年。

只不過在媒體的倒數兩三年，我心裡又開始冒出各種迷惘，「這是我想做一輩子的工作嗎？」「如果不做媒體我還能做什麼？」「我很在乎教育但我可以做什麼？」

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為什麼我覺得，迷惘是件「好事」？

回顧自己的學習歷程，大學的前兩年，我從高中第一志願跌到谷底，而且還在谷底唸到差點被二一，那時候的我除了考前一週會讀書，其他時間不是在球場、就是在網路上，那是迷失不是迷惘。

但唯一讓我「後悔」的是高中的自己，那個曾經一次又一次出現「迷惘」的自己，而我卻一而再再而三「錯過」，更沒有為此做過任何改變或調整。

或許是我覺得，身在第一志願，憑什麼去質疑讀書的意義？

國中努力唸書我才能考上第一志願，不就是讀書的意義嗎？

身邊的同學都在努力唸書，考個好大學就是讀書的意義吧！

於是，當時的我覺得「迷惘」是件「壞事」，那讓我懷疑自己，也懷疑身邊所有的人。所以我從來沒有、也不敢去面對那一份迷惘，只是假裝自己不迷網。

直到多年後，我才發現「迷惘」其實是件「好事」。因為要不是那些迷惘，我就沒機會去省思自己，去嘗試各種可能性，去改變現況的機會。

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事實上，「迷惘」是我們得以重新認識自己的第一步，而這個「第一步」人皆有之，每個人從小到大都有各種大大小小的迷惘。

只是大多時候，我們都不覺得迷惘是件「好事」。

或者應該說，我們通常會覺得、或是被告知迷惘是個「壞事」，它讓我們患得患失，跟身邊的人不一樣，跟社會格格不入。

一旦認為迷惘是件「壞事」，我們就會跟自己說「不要想那麼多」，身邊的朋友或長輩也都會告訴我們「不要東想西想」。於是那個「第一步」通常變成了「最後一步」。

於是，我大學畢業就會去考化研所，做個行屍走肉的工程師；於是我MBA畢業就該去找個人人稱羨的工作，但其實自己一點也不快樂；於是在媒體做得好好的我不該還沒想清楚就先裸辭，結果好死不死遇到疫情爆發。

「該害怕的不是迷惘，而是假裝不迷網。」

就是因為，後來的我總相信迷惘是件「好事」，既然是好事，就沒什麼好害怕的，我可以大辣辣地面對，更敢於去找答案，即便那個答案從來不會馬上就找到。

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只要我們覺得迷惘是個「好事」，那「第一步」才有可能引發「下一步」，有了下一步，我們的人生才有更多「可能性」。

「解決問題的第一步，就是承認問題。」

有問題的，從來都不是「迷惘」本身，而是叫我們「別想太多你就XXX就好了⋯⋯」的那個念頭、或那個人。

本文經作者授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航