新增28例本土病例、6例死亡，第三輪接種意願18歲以上皆可登記、AZ登記量「暴增」

中央流行疫情指揮中心今（13）日公布國內新增29例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為28例本土及1例境外移入；另確診個案中新增6例死亡。

第二輪的線上預約接種到12日下午收單，並於今（13）日早上發送登記簡訊。政委唐鳳指出，第三輪登記中願意施打AZ疫苗的民眾比例變得很高，之後會以「長幼有序」的原則安排施打。

新增28例本土病例、6例死亡個案

指揮中心表示，今日新增之28例本土病例（其中11例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者），為18例男性、10例女性，年齡介於未滿10歲至80多歲，發病日介於6月26日至7月12日。個案分布以新北市15例為最多，其次為臺北市9例，桃園市2例，苗栗縣及臺中市各1例；其中16例為已知感染源、3例關聯不明、9例調查中。

指揮中心說明，今日新增6例死亡個案，為4例男性、2例女性，年齡介於60多歲至80多歲，發病日介於5月12日至6月18日，確診日介於5月16日至6月19日，死亡日介於7月4日至7月12日。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月11日累計公布14050位確診個案中，已有11901人解除隔離，解隔離人數達確診人數84.7%。

日本再捐AZ，施打率目前打15.9%

指揮官陳時中在記者會中表示，日本早上宣布要再捐贈一批AZ疫苗，7月15日會到達台灣。陳時中對日本政府前後捐贈的3批疫苗表達感謝，強調能在這段時間提高施打率。此外，目前民眾至少打一劑的比例為15.9%，而因為第二劑目前接種量少，所以以劑次/人口的比例是16.27%。

面對記者質疑打到25%的進度是否會延後，陳時中認為，不會到8月中才打到25%，雖然有部分地區接種量能擁擠，但一天打22萬劑是做得到的。

針對疫苗進口的相關評論，陳時中也重申，可能會帶給疫苗的進貨一些困擾，並呼籲大家靜待疫苗進來就好。

第三輪接種意願登記開跑，18歲以上民眾都可以登記

政委唐鳳在記者會中指出，第二輪的預約接種登記是到昨（12）日下午5時收單，原訂陸續在地方政府建制施打站後，發送簡訊通知符合資格民眾預約，但因為地方政府作業快速、早上都建置好施打站的量能，所以今日早上10時到11時已經發送簡訊給登記可接種AZ的民眾，接到簡訊後可在超商、藥局、衛生所、網站上登記施打站。

第三輪意願登記緊接著也已經開始了，唐鳳指出，全國18歲以上的民眾都可以在平台進行意願登記，這次願意施打AZ疫苗的民眾比例變得很高，只勾選AZ的人數超過130萬、兩種疫苗都接受的超過110萬人，因此會以「長幼有序」的原則安排施打。這一輪15日下午5點會收單，之後在地方政府開設好施打站後，用簡訊通知有資格的民眾預約施打。

另外針對第二輪預約中，因為只勾選莫德納疫苗、而沒有列入預約名單的民眾，唐鳳也建議在第三輪意願登記期間，到網站編輯修改，就會和第三輪的其他民眾一起處理。

此外，無論出於任何原因，凡是當週有預約資格、但沒有預約的民眾，下一輪不用重新進行登記，預約資格還是會保留，並再收到一次簡訊。

唐鳳指出，由於直到收單結束前一刻都可以改變意願，因此預約期間都會不斷提供資料給縣市政府，時間越接近收單就會越精準。

有媒體問到，第二劑疫苗是否也會採行線上預約？陳時中表示目前沒有，但待第一劑安排妥當，相關進貨量掌握得更清楚，會再做資訊系統的安排。

世衛建議不要混打，陳時中：不急著做決定

世界衛生組織（WHO）首席科學家斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）建議民眾不要混打不同廠牌的疫苗，引發各界討論，對此，陳時中回應，事實上有很多國家有相關研究，但這都不急著馬上做決定，還是要把科學證據看得更清楚，而WHO的建議也會列入考慮。

針對大龍峒保安宮在13日開放，副指揮官陳宗彥表示，宗教場所適度鬆綁的要件都已清楚說明，而保安宮是目前為止第一個提出防疫計畫、且經主管機關同意的宗教場所。此外，許多宗教團體還是認為在三級警戒下需配合整體防疫，暫不提出有條件開放的申請。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範