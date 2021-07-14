破除中國「以疫亂台」的詭計，台積電和美日扮演了什麼角色？

台積電與郭台銘的永齡基金會購買BNT疫苗取得巨大進展，不但與代理商簽約成功，並取得「原廠製造、原廠標籤及直送台灣」的採購成果，預計將在九月底疫苗將會陸續抵送台灣，讓過去一段時間受疫苗之荒的困境有了解脫，同時正也是「政府企業合作」的「公私協力」成功典範。

礙於中國政治打壓，而這次購買BNT疫苗又必須受制於「上海復星」代理商的干擾，能取得成功又不失原則的結果，主要有三個重要因素交互影響，進而讓中國不再透過代理商的手「卡住」台灣引進疫苗的管道，甚至必須讓步讓台灣有尊嚴循「國際採購」模式。

配合台灣法律規範，改由「香港復星」當簽約方，讓原本中國「要吃主權議題豆腐」的詭計落空，企業和政府合力破除中國「以疫亂台」的不良居心。

破除中國以疫苗亂台的詭計

回顧這段艱辛的過程，能有好的結果的首要因素是「台積電」角色，作為全球半導體重要企業，台積電決定出手確實讓中國政府感到訝異，畢竟北京當局看準鴻海在中國有龐大利益的依賴關係，以「經濟統戰」手法來打槍永齡基金會，同時也可以藉此進行對台操作輿論風向的管道，轉而向民進黨政府施壓並製造台灣社會不滿政府的聲量，這是中國一貫使用的對台套路。

不過，當我政府將台積電與永齡聯合向BNT藥商要求，無論是中方或德方都必須顧及台積電的角色，讓原本被堵住的線路突然暢通起來有了進展，同時也順勢破解了永齡基金會所面臨的難關。值得留意的是，北京在台積電加入之後態度丕變，也引起國際社會的關注，原本決心讓台灣難看的中國被迫停止「阻撓台灣取得疫苗」的動作。

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其次是美國與日本相繼援助台灣的做法奏效，一來讓台灣能獲得階段性充足的疫苗，並開始進行各階段性的施打安排；二來，中國一再渲染「疫苗不足」的風向驟然失效，讓台灣內部的「第五縱隊」不知所措，尤其是有些曾表達支持中國疫苗政策的人士，竟偷偷施打了其他廠牌的疫苗，間接成了「中國製疫苗」的負面宣傳題材。

而當其他國家都可以透過政府順利向外取得疫苗，台灣卻卡在政治因素無法引進，而盟友的慷慨挹注，以及來自立陶宛的有情回報，正好照亮了中國「阻撓台灣購買疫苗」的齷齪一面，打臉唱衰民進黨政府的「中國疫苗代言人」，讓原本還要去中國施打疫苗的政治人物，還有連署要求政府引進中國疫苗的最後奮力一搏，都無法引起台灣輿論的討論，這都讓中國卡不下去更自討沒趣。

企業政府協力引進的治理典範

第三個因素，便是一直以來政府與企業對於引進BNT疫苗立場的堅持，以及各方不斷溝通與合作所發揮的綜效。

簡單來說，倘若沒有這些堅持，那麼中國將可以透過「疫苗輸台」一事作為政治操作，唯有從德國直送依約進行，方能確保台灣能順利取得疫苗，中國都可以輕易拋棄對香港的國際承諾，那再出手封堵疫苗進台灣不是不可能。

另外，政府作為「藥害免責」的擔保方，就必須掌握「原廠疫苗」的引進，以及排除任何可能的風險，這對台積電及永齡基金會來說也是必須遵循「疫苗安全」的底線，而且當疫苗引進後，政府必須進行抽檢與分配，那麼「原廠製造」的疫苗將可以確保民眾施打疫苗的安全性。總體來說，這次能順利讓BNT疫苗簽約完成，就是政府與企業通力合作的成功治理案例。

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這場「疫苗之荒」，起於中國一再干涉阻撓台灣取得疫苗的壞心眼，爾後在台灣疫情儘速緊繃之際，透過台灣內部的協力者不斷攻擊民進黨政府，甚至持續抹黑日本贈送的AZ疫苗及台灣國產疫苗，為的就是製造台灣社會對政府的不信任及恐慌，進而降低台灣社會的疫苗施打率——如果台灣疫情持續升溫，那麼引進中國製疫苗必然水到渠成。

面對這樣的攻勢，台灣沒有其他便宜行事的作法，各界只能齊心合作、堅持原則方能克服外部壓力，如今台積電與永齡基金會成功簽約引進BNT疫苗就是一例。面對「病毒疫情」肆虐，我們需要有「安全無虞」的疫苗，對抗「政治疫情」的操弄，我們必須清楚敵人是誰，這樣才能戳破中國的詭計。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航