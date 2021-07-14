2021/07/14,
財經

大江生醫併購美國NewAge猶他廠，瞄準疫情後全球保健食品大商機

大江生醫併購美國NewAge猶他廠，瞄準疫情後全球保健食品大商機
Photo Credit: 大江生醫

我們想讓你知道的是

前日大江生醫（TCI）宣布進軍美國，與美國保健品龍頭NewAge合作，擬收購該公司位於猶他州的生產設施及代工銷售業務，成為該集團併購美國保健廠的關鍵一步，集團內將進行整合串連台灣、中國、日本以及美國研發服務，加速擴張全球版圖。

前（12）日大江生醫（TCI）宣布進軍美國，與美國保健品龍頭NewAge合作，擬收購該公司位於猶他州的生產設施及代工銷售業務，並展開長期合作策略結盟，成為該集團併購美國保健廠第一步。此計畫不僅能供應美國客戶更多元的商品；集團內將進行整合串連台灣、中國、日本以及美國研發服務，加速擴張全球版圖，同時瞄準COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）後的保健商機，在免疫系統、血氧、體重控制以及護眼等保健領域做好相關佈局。

台灣保健併購美國第一槍 大江進軍美國製造

大江生醫目前全球共有1150多位員工，每年生產數億顆的錠劑、膠囊等健康食品，數千萬瓶的機能性飲品及數百萬片的面膜及精華液等產品，已經銷售全球數十個國家，是台灣著名的生技公司。

前日大江生醫新聞稿宣布，將進軍美國與納斯達克上市公司NewAge Inc.簽署意向書，擬收購NewAge位於猶他州的生產設施及代工銷售業務，並展開長期合作策略結盟，成為該集團深耕美國市場第一步，而後續集團計畫，成為投資人關注焦點。

NewAge Inc.：是一家美國上市公司經營保健品龍頭企業，行銷全球75國。總部位於科羅拉多州，該企業長期領導保健品及快銷品市場，深耕健康保健、內在與外在美、體重及營養管理等領域，並掌握全球40萬個獨家經銷商和銷售網絡。

大江生醫指出，取得5萬平方公尺的工廠運營權後，該廠區負責科技研發製造與既有代工業務，最快預計今年第四季可由大江生醫正式啟用。近年來大江在美國營收佔比逐漸攀高，此收購將縮短市場供應鏈，為更多美國品牌客戶提供即時反應服務。

之後該廠區將成大江生醫的美國總部，預計2023年前打造新台幣超過30億的生產規模，除建置高速自動化產線外，更將結合集團關係企業之高端檢測設備、醫材、專利原料、生活日用品等，作為布局世界級生物設計整合商社之產銷基地。

而過去《金融時報》曾報導，今（2021）年亞太區500強成長企業，大江以成長率207.6％及年複合成長率45.4％位居亞太區健康保健類第七名，在保健領域與食品領域第一名。如今在美國併購計畫，完成集團拓展美洲市場的一塊拼圖。

大江生醫放眼全球 瞄準疫情後的保健食品商機

近年大江生醫主要以機能性食品（含機能性飲品、保健食品）及美容保養品為產業核心，著重於研發、設計、開發及製造，處於整體供應鏈中、 上游之地位，主要營運模式為蒐尋各地生物原料。

《關鍵評論網》訪談大江生醫發言人陳彥任表示，大江生醫做為產品設計代工（ODM）企業，目前將不發展自有品牌、不與客戶在市場上直接競爭，而是透過差異化的產品設計與研發技術優勢，為客戶設計獨有配方、生產具市場獨特性的產品。

陳彥任指出，大江生醫與其它生技公司不同的是，集團一開始的目標就是全球市場；過去許多台灣公司不願將視野放在全球，因為如果要通過各國嚴峻的食品認證，必須花費許多時間和成本，這往往令台廠卻步，而大江生醫卻砸下重本持續深耕各國市場，目前通過56國的考驗，堪稱台灣最國際化的保健食品廠。

他說明，一直以來亞洲保健商品的研發是相當發達，若將歐美和亞洲兩地的保健科研相比，可以發現歐美產品僅是單一的維他命、B群等，顯得有點單調古板；亞洲的保健食品則很活潑，各種複合配方變化多端，因此在全球市場上具有競爭力。

陳彥任表示，大江生醫本次進軍美國，也盼把這股「活潑」注入美國市場，讓當地消費者感受到保健食品的多元。

另一方面，陳彥任分享疫情已經影響社會大眾對健康的概念，從市場銷量來看，提升免疫力產品從去年疫情剛開始迄今，銷售量不斷攀高，已經列入家庭日常採購選項；另因不幸確診，身體的血氧常有過低的情況，導致提升血氧的產品變得熱賣，其中又以人參、黃精等藥食同源素材產品最為暢銷。

他說明，去年全球疫情爆發時，大江生醫一直服務全球客戶，已累積一年半以上的疫情經驗，更了解後疫情時代的保健市場變化，日後將瞄準免疫系統、提升血氧、體重控制（居家隔離）以及護眼（遠距教學與居家上班）等保健領域，相信未來能夠為集團增添營運柴火。

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核稿編輯：翁世航


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