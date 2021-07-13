葉漢良《庚子 己亥 戊戌》：油菜花田——有宜居的地方，年青人便有希望

己亥：油菜花田

約好了一月要再去池上鄉一趟，看看秋收後的油菜花田，照些相片；應朋友邀，旅期遷就到月中，順道遊歷一下大選之節日情景。起程前，學生多口，說要見波特王，我孤陋寡聞，以為是白龍王之類；原來是少帥網紅，很受臺灣的年青人歡迎。我看了一遍他衰強國小粉紅的一條短片，說的只是常識話，卻是針針到肉，激盪共鳴，這個年代，做正常人真的這麼難嗎？

短片的一個焦點衰強國人財大氣粗，好像全世界都要看他們的面口吃飯，要你表態過關，否則禁吃，他反問強國做了美國人生意幾十年貿易順差，要不要你表態過關？這種自我膨脹，以為可以睥睨天下，在全世界撩事鬥非的德性，的確令人煩厭。幾天在街頭蹓躂，身邊強國口音的遊人不多，原因是你懂的，碰上更多的是歐美日韓人，更多的是廣東話港人，華洋雜處是港人習慣的城市風景，想不到可以在臺北市找回。

下機日到忠孝東路四段吃日本餐，舖面寬敞，簡約風，客坐八成滿，主客皆舒適悠閒，在我們面前以細膩刀法切奉魚生的是二十來歲年青伙子，同行好問，問他有沒有看過林青霞、王祖賢的電影，小伙子說未曾，反問，是港星嗎？曾幾何時，香港是華語流行文化的中心熔爐，是時尚，臺星過港，久之也港化了，變成港星；臺北少年遇之，倒要「笑問客從何處來」了！

隔日到新生南路一段中正區午膳，又是日菜，當地友人紫薇姐名媛談起陸臺文化相齷，非一日之寒；強國人自以為很醒，稱臺胞為呆包（音Dai Bou），臺灣人憋着氣，也回應一句「四二六」，是意會詞，四是Dead，二是含糊音，也嘲你不是大是二，至於六，你懂的。不同的文化應當互相包容，但面對着屢犯的落後野蠻，包容遲早到臨界點，尤其遇上心火盛的年青人。

「四二六」經常拿臺灣大學生畢業後只有22K，如活在地獄，要等強國解救。事實上，臺灣生活成本不高，樓房價格還是可以接受，食品安全，空氣正常，市面秩序良好，大學生鬧事仍得合理包容，並且鄉郊亦宜居。

我在臺東縣池上鄉所住的民宿，年輕的老闆娘說難熬臺北的繁囂，一家跑來這近四小時火車程的鄉鎮辦民宿，幾座白平房，現代、優雅、簡約，店面有通告連繫附近的文藝講座，或手工藝活動，生活快樂無倫；火車站附近有間買咖喱飯的小館，很文創feel，男店主在店前做甜品，他告訴我原住臺北，做水電工程，老遠跑來，也是要“Far from the Madding Crowd”，這些都是自發「上山下鄉」的青年。由城市自發跑進鄉村，先決條件是鄉村有一定程度的文明，環境宜居，而非視之為磨煉或懲罰。

兩個陰天後的早上八時多到火車站準備回臺北，陽光燦爛，空氣透明清爽，月台上一個結實的青年主動搭話：你們有去過車站後面靠山那邊嗎？風景很美啊，還有漂亮的瀑布，那邊有個退休的記者開了間民宿，下次應該去那邊看看啊！不要像遊客般老在前面的伯朗大道跑，這幾年很多臺北人都搬了進來，鎮上你看到做麵包的，做蛋糕的，賣甜品的，其實都是臺北人來開的，我也是臺北搬過來的啊……！

池上鄉仍有很多老人，但已有年青人陸續搬進的兆頭，有宜居的地方，年青人便有希望；不知是誰說的，要放棄一兩代年青人，聽起來便不似是人說的話。

路經臺北，見蔡英文的競選團隊用的都是娃娃兵，其中一個接待各地媒體朋友，解答得體的少將叫連翊婷，瘦削，溫文，努力，今年才二十五歲，團隊贏了大選，關鍵便在於承擔還是放棄了年青一代。

池上鄉的油菜花偏小偏瘦，一月中已經凋落，莊稼開始犂田，蓄水，並且陸續插秧，準備迎接另一個四季循環。《維基百科》給你解釋：「在臺灣，每年入冬前第二期水稻收割之後，有些稻農會在稻田灑油菜的種子，使稻田長滿油菜、進而開花，次年水稻插秧前再打入土壤裏做為綠肥。」唸起來，便很有龔自珍《己亥雜詩．其五》的「落紅不是無情物，化作春泥更護花」味道，我們還記得詩的前兩句：「浩蕩離愁白日斜，吟鞭東指即天涯」。

書籍介紹

圖片來源：牛津大學出版社

本文摘錄自《庚子 己亥 戊戌》，牛津大學出版社出版

作者：葉漢良

《庚子 己亥 戊戌》是作者過去三年在香港寫的文化評論。知識豐富，文采飛揚，既非玄學，亦非科學，有如新舊港澳人習慣的百家樂開彩記錄，是一種非常珍貴難得的文史寫作。「多年後，有人想探究這幾年的事，偶遇《庚子 己亥 戊戌》，以為中的，入眼亦不過朝霧宵煙，似有若無的輕薄感觸而已。涸鱗去轍還遊海，幽禽釋網便翔空，藉以慰藉因大時代突變而困惑的人。」



全書按時倒序編排，分成庚子、己亥、戊戌三部份，正是作者在2018、2019、2020三年的寫作記錄。讀者當意識到，無論從歷史角度，還是從未來回首，過去這三年對香港都是一巨大的轉捩點，作者以一個人的視角見證了香港歷史的大轉變。

作者簡介

葉漢良，畢業於港大文學院，曾任職唱片公司，做過監製，為流行歌手撰寫過兩百多首曲詞，筆名卡龍。並涉電影、電視、報刊的台前幕後。現全職寫作。作者於一九八四年起習斗數、風水、佛學，逾三十年，習紫微斗數心得有《斗數卷》九卷。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin