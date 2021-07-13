葉漢良《庚子 己亥 戊戌》：如珠如久——天地不仁，以萬物為芻狗

戊戌：如珠如久

（編按：本文寫於2020年。）

轉眼一年，年頭年尾，都是總結和展望的機緣。2017年尾，應朋友邀，寫點來年展望，兩篇〈戊戌大時代〉2018年1月6日，〈似火流年〉2018年2月17日，分別於鷄尾狗頭，刊於《名采》（編按：《蘋果日報》專欄）。

我不熱中於寫流年或流運預測，因為我們發明的廿四節氣、六十甲子之類，設下循環，叫人繞着來轉，視之為智慧，其實是自設圈套，不斷重踏歷史，不思長進，行為便變得太predictable。查〈戊戌大時代〉一篇，節錄：「……再轉一圈，是1898年，前後便是甲午戰爭、戊戌六君子、義和團等等……，都叫做戊戌年，都是狂野大時代的樞紐。我們近年累積了新一波的反智經驗，要跨入另一個狂野大時代是很方便的。」另一篇〈似火流年〉：「幾次的戊戌前後，我們都幾乎單挑列強……歷史發展何其相似。似乎我們的單挑能力，越戰越勇。……近期醞釀的對峙，反而更接近金融、貨幣戰爭的開打。」不幸一語成讖。

應朋友邀，還是要應景談談。坊間熱說逢九必亂，是出於對歷史的大概印象，印象也是真實的，不過多避諱說出亂之源、亂之理。說穿了，亦不過因政策倒行逆施累積，以致局面搖盪，終致不論位置高低的人皆難以安寧、煩躁不安，對現狀不滿而思動思變。

粗略的說，我們認識的天干雖然有十，但概念上分五組，即甲乙、丙丁、戊己、庚辛、壬癸。而同一組的成員，前因後果的關係較為密切，但不等於事態的因果會在同組別中的兩年內完成終始。尤其是戊己年，因居中，又成為了前兩組和後兩組的中折樞紐，往往還是時代轉變、大局面轉變的契機。所謂「戊戌大時代」在去年開始，今年己亥年便是去年的直接和近身延續，後續會有更深遠的發展和影響。事實上，去年開始了的議題，不論是國際的，還是本地社會的，已經明確地擺在枱上，怎樣處理，處理得如何，便要影響以後的一大段時間，所以稱之為「大時代」。既然大家都已經身歷其境、感同身受了，再做預測，或許已有點畫蛇添足。

己亥年的主題由一顆叫做武曲星帶動，表示「來硬的」，使硬的人不論身份高低，不論勢力強弱，都會來硬上馬、硬推進，所以容易產生衝突，也容易各有損傷，那是亂的根源。回到歷史的印象上看，歷來逢九之亂，都是以強凌弱，直接就是弱者受到壓制，crush down，甚至作出犧牲。主題的另一個角色叫做文曲化忌，懂得排盤法，便知道全球73億人的流年文曲都會處於同一位置，相對於生存環境，意味着普遍地，沒有甚麼人不受一種無差別式的不愉快氣氛影響，上下皆然。

歷史上沒有永遠的強人，也沒有永遠的弱者。弱者受欺凌，心存委屈，若懷恨在心，便會像海潮一樣，驟然而退，等待下一波，即鋪天蓋地的海嘯而來。所以，適當的疏導可能是唯一的方法。筆者說來看似抽象，但經歷一年，讀者都當可如魚飲水。我熟悉的港人很多還是喜歡安份坐看雲起雲落，關心樓市股市。我就應節做點妄說臆測。樓市雖有下調跡象，但不能期望過高。另外貨幣供應增加，好醜還是要找地方鑽動的，未來幾年有短暫的所謂五行相生現象，可現暴風雨前的歌舞昇平，表面繁華可能還可以持續一段時間。

依某種起例看南北的關係，北方的值年卦順次有「風水渙」、「雷水解」，在渙散的管治下尋求出路。南方則相應為「雷火豐」然後「地火明夷」，意味趁勢活躍的抗衡，還是容易有折翼之傷。說得玄簡，皆因篇幅關係，就讓聰明的讀者玩味了。

老子說：天地不仁，以萬物為芻狗。流行的解釋可能有點負面，實情可能不是那麼壞。我想他的原意是指，天沒有甚麼仁義道德等強烈的價值判斷，任由他們自由發展，沒有偏幫誰。不過，硬要從悲觀看，那大概便是：天冇眼，任由萬物自生自滅。不過香港人聰明，擅長執生，輸不掉的！

祝大家新年進步、如珠如久、笑口常開！

書籍介紹

本文摘錄自《庚子 己亥 戊戌》，牛津大學出版社出版

作者：葉漢良

《庚子 己亥 戊戌》是作者過去三年在香港寫的文化評論。知識豐富，文采飛揚，既非玄學，亦非科學，有如新舊港澳人習慣的百家樂開彩記錄，是一種非常珍貴難得的文史寫作。「多年後，有人想探究這幾年的事，偶遇《庚子 己亥 戊戌》，以為中的，入眼亦不過朝霧宵煙，似有若無的輕薄感觸而已。涸鱗去轍還遊海，幽禽釋網便翔空，藉以慰藉因大時代突變而困惑的人。」



全書按時倒序編排，分成庚子、己亥、戊戌三部份，正是作者在2018、2019、2020三年的寫作記錄。讀者當意識到，無論從歷史角度，還是從未來回首，過去這三年對香港都是一巨大的轉捩點，作者以一個人的視角見證了香港歷史的大轉變。

作者簡介

葉漢良，畢業於港大文學院，曾任職唱片公司，做過監製，為流行歌手撰寫過兩百多首曲詞，筆名卡龍。並涉電影、電視、報刊的台前幕後。現全職寫作。作者於一九八四年起習斗數、風水、佛學，逾三十年，習紫微斗數心得有《斗數卷》九卷。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin