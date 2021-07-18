《鬼滅的暗號》：鬼殺隊與鬼展開生死決鬥的時期，鼠疫正在日本流行

文：瀧音能之

「淺草之男」與感染病隔離政策

遺留在神事中的封城行動

在《鬼滅之刃》當中描寫了許多關於醫療方面的行為，其中之一就是防止傳染擴散的封鎖政策。鬼是帶來死亡的存在、象徵疫病，為了不讓「鬼＝傳染病」擴散開來而加以封鎖的場景，就是第六話中的藤襲山。為了考核鬼殺隊成員，在這座山上進行最終選拔，這座山「從山腳到山腰整年盛開著鬼最討厭的藤花」，而將鬼殺隊活捉來的鬼隔離在其中。

平安時代，京都於每年六月及十二月都會舉辦一個名為道饗祭的祭典。這個神事會在京都四方道路上祭祀八衢比古、八衢比賣（比古和比賣漢字同時可以寫做「彥」與「姬」，是兄妹或姊弟姬彥組合的神明，八衢則是四通八達的道路之意）、岐神（岐意指岔路口）等道路神明，供奉食物給祂們，祈求鬼及災厄不要侵入都城。另外民間社會也會在村子的邊界拉上繩子等，防止疫病神入侵。這可說是類似現代封城政策的傳染病預防對策。神社在醫療尚未發達的時代就有封城的概念，並且將其作為神事來舉辦。

傳染病大流行的江戶城鎮

江戶時代中期以後，這個城鎮已成為有著百萬人口的都市，人口過度密集。另外代表江戶的文化當中，有澡堂、歌舞伎等小型劇場，因此江戶人經常處在三密（人口密集、緊鄰他人、密閉空間）狀態之中。也因此天然痘（天花）、麻疹、水痘這三種傳染病大家一輩子都會感染過一次，甚至被稱為「御疫三病」（三大傳染病）。江戶時代的日本人平均壽命大約四十歲上下，非常的低。這是由於幼兒死亡率極高，而最大的原因就是傳染病。

在這種情況下，八代將軍德川吉宗特別致力於建立傳染病的對策。吉宗是在享保元年（一七一六）坐上將軍大位，當年有傳染病流行，整個江戶城鎮一個月內的死者就超過八萬人。由於死者多到連棺材都來不及做好，大家無法好好土葬只好選擇火葬，但沒有錢的平民就只能水葬了。在享保年間二十年內，天花和麻疹這類傳染病大概流行了八次之多，因此吉宗非常致力於打造醫療政策。

江戶時代執行的傳染病隔離政策

享保年間很早就有將「隔離」作為預防感染方式的想法，醫學者橋本伯壽在著作《斷毒論》、《國字斷毒論》當中提倡針對天花應該進行隔離預防。實際上古代起就將隔離策略作為預防傳染病的對策之一，將病人隔離在遠離人群的山中小屋。橋本具備西洋醫學知識，因此判斷天花、麻疹、梅毒、疥癬屬於傳染病。他提出水痘傳染的條件包含「接近病人後以鼻子吸進熱氣」「以手接觸病人睡眠處放置的物品也會傳染」「經由食物傳染」，因此提倡應該隔離病人。這和現在預防傳染的方式可說是完全相同。

幕末到明治時代由於霍亂流行而產生大量死者。安政五年（一八五八）那次流行，光是江戶城鎮當中死者就高達三萬。對此，於銚子行醫的關寬齋向西洋醫師學習臨床治療方式及防疫方式，執行了適當的隔離法。雖然銚子與江戶交流頻繁，但據說在他的努力下，成功壓低了感染霍亂的人數。

在《鬼滅之刃》第十五話當中也提到，珠世將在淺草遭到鬼舞辻無慘變成鬼的男人關進地下牢房。這個遭到隔離的「淺草之男」，後來在珠世研究竈門禰豆子及十二鬼月血液之後獲得治療、取回自我意識，於第一二七話淚流滿面與妻子重逢。這是非常能夠表現出以隔離來防止傳染擴散及治療傳染病的一幕。

大正時代的瘟疫流行與黒死牟

致死率與傳染力皆高的傳染病

鬼舞辻無慘的部下當中最強的鬼，便是上弦之壹．黑死牟。他原先是那位編織出原始呼吸「日之呼吸」的殺鬼劍士繼國緣壹的兄長。雖然身為鬼，卻可以使用人類為了對抗鬼而打造出來的「全集中呼吸」，以他獨創的月之呼吸展現出不可一世的強悍。

在人類歷史當中，最凶猛的疫病應該就是鼠疫了吧。這是一種由鼠疫桿菌造成的傳染病，會經由跳蚤等吸取保菌宿主老鼠身上的血液之後傳播開來。潛伏期大約一到七天，發病之後皮膚會因為內出血而呈現黑紫色，因此又被稱為黑死病，黑死牟的名字由來應該就是黑死病。鼠疫包含腺鼠疫、敗血性鼠疫、肺鼠疫等類型。若是沒有給予適當治療，鼠疫的致死率非常高，腺鼠疫致死率為三十到六十％，肺鼠疫則更高。

日本大正時代流行的鼠疫

鼠疫過去曾發生過三次全球大流行。在西元五四一年由埃及擴散開來的流行據推測造成北非、歐洲、中南亞人口減少五十到六十％左右。一三四六年時則造成歐洲人口三分之一，也就是大約兩千到三千萬人喪生。另外在一八五五年時起於中國的流行，則在中國及印度就造成約一千兩百萬人死亡。

日本也曾流行過鼠疫。明治三十二年（一八九九）日本首次出現鼠疫病例，一直到昭和元年（一九二六）為止，這二十七年內有兩千九百零五人感染，當中的兩千四百二十人死亡。一九二七年以後就沒有感染病例，因此鼠疫可說是明治時代後期至大正時代集中流行的傳染病。而《鬼滅之刃》故事背景的大正時代初期東京確實也流行著鼠疫。大正三年（一九一四）四月於東京有鼠疫流行，到年底時死者人數已高達四十一人。也就是鬼殺隊與鬼展開生死決鬥的時期，鼠疫正在流行。

藍色彼岸花與麻醉藥

使用「藍色彼岸花」的平安時代醫師

鬼舞辻無慘會成為鬼，是因為「平安時代的善良醫師」將使用「藍色彼岸花」製成的藥物使用在他身上（第一二七話）。除了這位「平安時代的善良醫師」以外，打造出鬼的只有珠世。在第十五話當中，已化身為鬼的珠世表示她「大肆改造了自己的身體」脫離無慘的詛咒，因此不吃人也能夠好好過生活。另外，珠世也和「平安時代的善良醫師」一樣，能夠將人轉化為鬼。雖然沒有說明將人轉化為鬼的具體辦法，但是從珠世改造身體且精通製藥這方面看來，很有可能是透過外科手術來執行。

全世界第一次全身麻醉進行外科手術

日本有個會讓人聯想到「平安時代的善良醫師」的人，出身於熊野古道所在的和歌山縣，那就是江戶時代後期的醫師華岡青洲。青洲學習的是西洋醫學，於文化元年（一八○四）開發出以曼陀羅花（別名洋金花）等數種藥草搭配製成的麻醉藥通仙散，成功完成了全世界第一次全身麻醉後的乳癌手術。順帶一提，美國的牙醫威廉．莫頓公開使用乙醚麻醉進行手術的實驗，則是在一八四六年。

從珠世沒有使用藍色彼岸花也能夠讓愈史郎轉化為鬼看來，藍色彼岸花並非讓人鬼化的藥物，而可能是外科手術中用來麻醉的東西。

彼岸花的別名是曼珠沙華，和曼陀羅花是不同的，但兩者在佛教當中都是來自天上世界的花卉。而彼岸也代表了「死後世界」，因此也可以推測這代表了全身麻醉造成的假死狀態。

有研究認為「彼岸」原先是來自於日本舊有的太陽信仰「日願」（日文發音皆為higan）。由於極樂淨土位於西方，因此彼岸相關的活動是在太陽於正西方落下的春分及秋分之日舉辦。無慘對於無法在日光下生活感受到屈辱，因此尋求起「藍色彼岸花」，正可說是「對日光的祈願」。

書籍介紹

本文摘錄自《鬼滅的暗號：從角色、故事、戰鬥、時代、紋樣、聖地，解密《鬼滅之刃》》，圓神出版

作者：瀧音能之

譯者：蔡亦竹

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本書由日本史學專家、早稻田大學博士——瀧音能之教授監修，以神話和歷史為根基，呼應吾峠呼世晴作品的企圖心。全書從六大主題呈現全新視角的文化考據，找出《鬼滅之刃》中所隱藏的秘密以饗讀者。

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Photo Credit: 圓神出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航