馬克宏宣布法國醫護強制接種，拒絕施打者與「反疫苗」陰謀論成政策阻礙

由於COVID-19 Delta變異株傳染力強，法國總統馬克宏宣布法國的醫護、養老院護理人員和非護理人員均須強制接種，且在期限內未接種者將遭停職、停薪。

法國目前只有64%的醫院工作人員接種，這個決定引發部分民眾反彈，有護理人員認為這會導致辭職潮。事實上，「反疫苗」的聲音不僅存在於一般民眾及醫護的質疑中，在COVID-19疫情之下，有心人士和團體也不斷煽動陰謀論，甚至在英國舉辦反疫苗遊行、公然造謠。

法國要求醫護強制接種，不接種遭停職停薪

Delta變異株的高傳染力席捲歐洲多國，其中，法國恐怕將在7月底面臨病例新高。《法廣》的報導指出，法國總統馬克宏為進一步控制疫情，於12日晚間發表電視談話，宣布醫護、養老院的護理人員和非護理人員均採行強制接種，並需在9月15日前接種完成。

隨後，法國衛生部長維蘭（Olivier Véran）表示，到9月15日後還拒絕施打COVID-19疫苗的醫護人員，會遭受停職、停薪的制裁措施。

《France 24》報導，馬克宏表示，政府正在努力讓全國接種率達到100%，「如果我們現在不採取行動，確診數將持續增加」。此外，為了鼓勵人們接種疫苗、而不是重複做篩檢，10月起只有持處方籤的人才能免費進行COVID-19篩檢，其餘皆必須自費篩檢。

在馬克宏發表談話後不久，法國可用來預約施打疫苗的網站「Doctolib.fr」，就因為太多人湧入而被灌爆。法國在5月底平均每日注射的第一劑疫苗有40萬劑，到現在每日約為16萬5000劑，總共已經有約53.1%的法國人接種了單劑疫苗、40%的人完全接種。

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不同於真正「反疫苗」者，部分醫護憂心疫苗副作用

根據《France 24》的報導，法國到目前為止只有57%的療養院護理人員、以及64%的醫院工作人員接種疫苗，事實上，法國還是有很多人不願接種疫苗，甚至在臉書上組成反疫苗小組、使用#JeNeMeVaccineraiPas（我不接種疫苗）的Hashtag。

除了法國以外，義大利4月宣布要求護理人員接種疫苗，若未遵守規定、還和一般大眾接觸，就會被重新分配到其他單位；若其他單位沒有開缺，將採無薪停職處分。至今義大利有不到3%的醫療衛生從業人員拒絕接種，其中300人已展開法律程序。

「反疫苗運動」一直以來在全球都有其擁護者，但這些醫護人員不見得是基於反疫苗的普遍論述而拒絕接種。日內瓦大學醫學院的流行病學家Antoine Flahault向《France 24》指出：「反疫苗者只佔法國人口不到3.5%，沒有任何說明能改變這些人的想法。」但除了他們以外，Flahault認為，還是有很多人抱持著合理的疑慮。

「我們對疫苗沒有足夠的認識，它仍是實驗性的，人們就像（實驗中的）天竺鼠一樣。對我而言，這是有毒的」退休之家的護理人員Sylvie在受訪時告訴《France 24》。精神科病房的護理人員Martin也有類似的擔憂：「我們不能確定長期來看沒有副作用」，更認為法國政府的新規定可能導致辭職浪潮。

護理人員Anita也問過自己同樣的問題：「怎麼能在這麼短的時間內研發出有效且安全的疫苗？」但成天處在在人來人往的工作環境、暴露在接觸患者的風險裡，Anita最終改變了心意：「他們不可能給全世界的人注射可能非常危險的疫苗」。

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學者憂「反疫苗」陰謀論影響力遭低估

然而，不能不提的是，「反疫苗」的口號確實經常與陰謀論相關。《衛報》報導，英國倫敦的市中心在6月曾爆發大規模反封鎖及反疫苗的抗議，參與者自稱這場活動是「自由遊行」（Freedom March），並有許多人舉牌支持美國前總統川普參選總統，或表示支持極右派陰謀論「匿名者Q」（QAnon）。

報導指出，遊行中的部分抗議者熱衷於散播毫無根據的陰謀論，包含錯誤指控丹麥足球員Christian Eriksen在2020歐洲盃比賽期間昏倒是疫苗造成的，甚至聲稱COVID-19疫苗是政府為減少英國人口而設計的一種致命化學武器。

疫苗科學家Peter Hotez在《nature》期刊上嘆道，反疫苗的陣營如今有數百個網站、並在社群媒體上擁有5800萬粉絲，原因可能在於健康衛生相關部門低估或否認了「反科學」力量的影響力，並且沒有能力與之對抗。

此外，反疫苗也可能牽涉到國際角力並利用種族問題，Hotez指出，美國國務院和英國外交部的調查發現，俄國的情報人員不斷試圖詆毀西方COVID-19疫苗，甚至在一項活動中暗示疫苗能把人變成猴子。此外，反疫苗組織也將目標指向美國黑人社區，並發布反疫苗紀錄片，指控非裔美國人的疫苗試驗是「醫學種族主義」。

歐洲人權法院：「強制接種不違反人權公約」，觀察家疑為新冠疫苗鋪路

法國護士聯合會試圖透過教育，讓對施打疫苗保有警惕的人放心。根據《France 24》的報導，主席Daniel Gillerm指出：「我們最常聽到的是，對疫苗副作用沒有長遠的眼光。但專家告訴我們，臨床研究做的通常比我們所看到的還要多」。

然而，法國新規要求醫護人員強制接種究竟是否合理？歐洲人權法院（ECHR）在4月作出的解釋認為，強制接種沒有違反人權公約。

捷克有民眾因為未履行讓兩個孩子接種數項疫苗的義務而遭開罰，歐洲人權法院指出，捷克用以開罰的法律，是為追求健康和保護他人的權利所制定，這項法令認為疫苗接種不僅保護接種者、也能保護因為醫療上的因素而不能接種疫苗的人，並透過群體免疫來避免傳染，因此是合適的法律、且符合兒童的最大利益。

歐洲人權法院認為，捷克確實可能可以像其他歐洲國家一樣，對不施打疫苗採行較不嚴厲的規範。但強制接種疫苗並不違反《歐洲人權公約》，且在民主社會中是必要措施。

《歐洲新聞台》指出，有觀察家認為，歐洲人權法院的決定是在為強制接種COVID-19疫苗鋪路。法律專家Nicolas Hervieu認為，這項裁決提高了強制接種COVID-19疫苗的可能性。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範