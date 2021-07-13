【印尼疫情】6.7萬人病逝，病床與氧氣瓶缺貨醫療體系瀕崩潰

（中央社）印尼疫情如海嘯，重創醫療體系，頻傳患者等不到病床、買不到氧氣的不幸。雅加達多數墓園已滿，新闢的羅羅坦墓園不斷有棺木運來，家屬強忍悲痛送至親最後一程。

位於雅加達北部西林興區（Cilincing）的羅羅坦（Rorotan）墓園在記者10日到訪當天不斷有救護車載運遺體前來，有的一車載2到3具棺木，天黑日落時分，好幾輛救護車得排隊等候棺木搬運工將遺體下葬。

墳墓整地不及，家屬看著怪手開挖親人的最終歸宿，有位老人家手扶胸口，強忍悲痛，身旁的年輕人緊緊攙扶他。入葬後，家屬為逝者祈禱，有人將墓碑抱在胸前，用口罩拭淚，有人俯吻墓碑，有人站在墓地前久久不肯離去，生離死別令人鼻酸。

Photo Credit：中央社 印尼醫學會以海嘯形容印尼的疫情，官方統計超過6萬人不治。一位年長印尼民眾10日在雅加達北區羅羅坦墓園等候親人下葬，強忍悲痛。

印尼去年3月爆發2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，超過千名醫療工作者染疫去世。近來疫情升溫，醫院擠爆，政府調動綠區的醫護支援紅區，增設專治醫院和隔離場所，醫院外搭建帳篷、增加病床，許多患者仍得不到醫療服務。

印尼12日單日確診首度突破4萬，達4萬427例，同日死亡人數新增891人，累計約6.7萬人不治，全國目前約38萬人在治療或隔離，疑似患者約17萬人。

印尼民間疫情資訊分享平台LaporCOVID-19的志工溫蒂雅（Windyah Puji Lestari）9日告訴中央社，近來有許多染疫民眾向他們求助，包括必須轉診至加護病房的重症患者，平台協助詢問大約100家醫院，「所有醫院都因超過負荷而拒收」。

溫蒂雅說，根據LaporCOVID-19平台從各方面獲得的資訊，自6月起至7月8日已有369名自我隔離的患者不治，這個數字不能完全反映實際的狀況，「可能只是冰山的一角」，因為並非所有民眾都會把他們的故事分享給平台。

記者12日截稿前，LaporCOVID-19統計自我隔離的死亡數增加到453人。印尼官方沒有這項統計數字。該平台由公共衛生等民間專家在疫情初期成立，目的在推動疫情資訊透明化，以提升全民防疫能力。

根據平台統計，截至12日已有1231名醫療工作者染疫去世，其中有458名醫生、393名護士。溫蒂雅說，疫情造成患者激增，醫護人員倒下，醫療體系崩潰，政府不應再說疫情在控制中，政府應誠實面對，「不應用虛假的說詞粉飾太平」。

大量醫療工作者染疫喪生，對欠缺醫療資源的印尼是莫大損失。世界衛生組織（WHO）對印尼疫情發表的最新報告指出，印尼有數萬名醫護還沒打疫苗。溫蒂雅說，平台經常接獲醫護人員抱怨難以取得適當防護裝備等問題。

印尼當局不接受醫療系統崩潰的說法。印尼衛生部長布迪（Budi Gunadi Sadikin）在9日召開外媒記者會表示，印尼有40萬張病床，5月中開齋節前已指定7.5萬床作COVID-19患者病床，當時僅使用2.3萬床，「我們相信病床是足夠的」。

受Delta變種病毒影響，疫情在開齋節後驟升。布迪說，爪哇島各地醫院的COVID-19病床占床率達9成，但是「這並不代表是世界末日」，醫院還有許多普通病床，「很容易可轉作COVID-19病床，我們正這樣做，也還有空間這樣做」。

關於COVID-19患者急需的氧氣，布迪說，印尼並非沒有足夠氧氣，問題出在配送，政府已指示將工業氧氣的生產能量轉作醫療氧氣，全力供應，並加速配送。

印尼政府的說法與民間實際需求落差很大。

Photo Credit：中央社 印尼醫療資源不足，許多醫院無法收治染疫患者，或提早讓患者出院，患者在家療養只能自備氧氣瓶購買氧氣，雅加達許多氧氣補充站可看到氧氣瓶大排長龍。圖攝於7月4日。

印尼醫學會風險減緩小組（Risk Mitigation Team of Indonesian Medical Association）主席阿迪布（Mohammad Adib Khumaidi）比喻，「如果說WHO用「風暴」（Badai COVID）形容疫情，印尼就是『海嘯』（Tsunami COVID）」。

阿迪布說，確診激增的程度「前所未見」，各醫院對氧氣、呼吸器、藥品等用品的「需求量非常高」，許多地方缺乏氧氣，不只是配送問題。

住西爪哇南唐格朗（South Tangerang）地區的民眾伊布努（Ibnu Rachmat）說，他母親不久前染疫，血氧濃度低於90%，家人緊急聯絡很多醫院後，決定到他太太工作的醫院，從晚上7時等到凌晨3時才得到病床。

伊布努說，如果不是因為他太太是這家醫院員工，再加上「很多排隊的病患不耐久候而放棄」，他母親恐難即時住院。母親住院約10天後出院，當時核酸檢驗仍是陽性，「或許醫院的政策是，患者已在康復中就出院，因為很多人在等病床」。

伊布努說，醫院交代他們，出院在家療養要準備氧氣，訓練母親的肺部功能。他跑了10家氧氣補充站，都已賣完，要預約登記，等3天才有貨，「我當時非常沮喪」，最後幸運找到另外一家店，買到氧氣，價格比平常貴1/3。

旅居印尼的台商、僑民同樣面對印尼的嚴峻疫情，印尼台灣工商聯誼總會發起的「新冠肺炎危機處理服務中心」3日成立後，在通訊軟體LINE成立群組，分享防疫訊息，積極整備醫療物資，安排醫師以視訊問診方式協助確診者。

危機處理服務中心總指揮鐘文燐11日受訪表示，總會已預計採購氧氣瓶，分送8個台商會分會服務中心，氧氣瓶「非常短缺」，很難買到，這次透過印尼留台校友會總會的幫助，能順利買到第一批，後續能不能買到還很難講。

鐘文燐說，各分會每天都會彙整台商、僑民染疫和醫療的狀況，向總會報告，他也每天與駐印尼代表陳忠聯絡，希望在醫療資源短缺下能給同胞最及時的幫助。

近來相關群組也傳來好消息，透過轉發訊息幫助一位病況危急的台灣媽媽找到合適的康復者血漿。也有染疫台商近日康復，生病期間其他台商提供藥物、三餐、並安排醫生視訊問診，他對他們有說不盡的感謝。台商與僑民在疫情海嘯中展現同胞愛，希望能平安度過。

Photo Credit：中央社 印尼開齋節（5月上半月）後疫情升溫，死亡人數也不斷攀高，雅加達北區羅羅坦墓園7月10日不斷有救護車載運遺體前來，有一車載運2到3具棺木。

Photo Credit：中央社 印尼疫情嚴重，墓園不敷使用，新闢的羅羅坦墓園成天有救護車載運遺體，天黑後的尖峰時間，救護車排隊等候棺木搬運工將逝者下葬。圖攝於7月10日。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範