克服保守派穆斯林阻擋，印尼國會歷經6年終拍板通過性暴力犯罪法

《路透社》報導，印尼國會在4月12日通過了一項社會期待已久的解決性暴力問題的法案，旨在為受害者提供一個法律框架，以便在這個經常將性暴力視為「私事」的國家中獲得正義。

經歷了6年的審議，在這全球最大的穆斯林國家，多數印尼國會議員在於在國會全體會議上支持通過該法案，克服了國內一些穆斯林保守派團體的反對。

「我們希望這項法律的實施能夠解決性暴力案件，」國會議長馬哈拉尼（Puan Maharani ）說。

雖然該法案受到了社運人士的廣泛歡迎，但仍有些人對這法案持異議，認為規範的範圍有限，只包括了一些性犯罪，一項針對強姦的特別條款被刪除了，官方表示之後將在其他立法中納入。

「這無疑是向前邁出了一步，」曾協助性暴力受害者的詹特拉法學院（Jentera School）法律專家Asfinawati說，他也指出目前刑法涵蓋的強姦定義仍應更加明確。

社運人士指出，儘管印尼的性暴力投訴一直在增加，但因為缺乏專門的法律框架，因此起訴性犯罪變得複雜，而且受害者會擔憂在審訊過程中被羞辱，導致許多人不敢發聲。

根據該法律的最終草案規定，無論是婚內或婚外，對身體的性虐待罪，最高可判處12年徒刑，性剝削罪可判處15年徒刑，包括童婚在內的強制婚姻罪可判處9年徒刑，而散佈未經同意的性內容可判處4年徒刑。法案還規定，法院必須迫使被定罪的加害者支付賠償金，並要求政府向受害者提供諮商。另一方面，在早前的提議中，原本還立法涵蓋墮胎，並對何種行為構成強姦提供更清晰的定義。

回顧法案的發展進程，早在10年前，印尼全國女性受暴委員會 （Komnas Perempuan） 和民間社會團體首次提出立法的想法，並在2016年向國會提交一項法案。接著在今年1月，印尼總統佐科威要求政府加速推動這新立法，旨在更容易讓訴訟的性暴力事件立案和確保定罪。

儘管多數國會議員支持這立法，不過國會中的伊斯蘭繁榮正義黨（PKS）卻反對該法案，該黨主張應規範婚外性行為，並呼籲禁止性關係發生在他們所謂的「異常」性取向之中。

新聞來源：

延伸閱讀：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範