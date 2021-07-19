《思考整理學》：若不想僅止於靈光一閃的發想，我們一定要創造「帶有汗味的思考」

文：外山滋比古

思考從真實生活開始

真正的創造性思考，不能與真實生活脫節。

思考若不帶有汗水的味道，就會欠缺活力，變得抽象而模糊。

如果說現實有兩種，一定會被笑吧！但是，對於吃了智慧「禁果」的人類而言，現實絕對不是只有一個。

我們直接接觸的外界，也就是物理世界，是現實。不過，我們透過知性活動，也在腦中建立了另一個現實世界。若將最初的物理現實稱為第一次現實，那麼在腦中的現實應可稱為第二次現實。

第二次現實是觀念現實，是根據第一次現實和第二次現實的資訊建構而成的世界。不過，由於知性活動的影響，漸漸的，第二次現實會帶有強烈的現實感，有時候甚至比第一次現實更寫實。

與知識、學問有密切關係的人常會否定第一次現實，只願活在第二次現實中，即是最好的證明。

以前的人主要是透過讀書來建立第二次現實的世界。由於讀書人通常比較觀念論，所以他們大部分都是透過知識，間接接觸外界，而不直接接觸。

思考也是在阻絕外界的情況下才能深入進行，第二次現實的世界便因此而建立起來。可以說，人類的所有行為都會促成第二次現實的形成。

不過，大部分的人還是只靠第一次現實生存。有些人很早就發現這樣不算真正活在現實之中，所以立志研究哲學。要認識第一次現實，就必須以超越第一次現實的第二次現實的觀點才辦得到。

一直以來，第二次現實幾乎都是藉由文字與閱讀所組成，然而，近三十年來，新的第二次現實大量出現，那就是電視的世界。電視節目的內容幾近逼真，看起來比真實世界還真實。坐在客廳裡就能走到世界的盡頭，感覺已經出門旅行一趟了，有時甚至還忘了這其實是第二次現實的世界。

思考會在真實生活中留下蛛絲馬跡

閱讀時在腦中描繪的世界是觀念的產物，較不易產生以假亂真的誤解。然而，透過映像管所看到的影像卻是如此生動逼真，很容易讓人錯以為是第一次現實的世界。現代人大概是有史以來第一批以第二次現實為主要生存世界的人，這或許也可說是人類精神史上的革新吧！

除了以前藉由鉛字所產生的第二次現實之外，強力的影像所產生的第二次現實，使得現代的知性活動更為複雜。

就算是關於思考的問題，也不能忽略第一現實與第二次現實的差異。

一般人都認定思考是屬於第二次現實的層次。閱讀前人的研究成果的同時，腦中也會與之對談，進而產生新的想法。這麼一來，與第一次現實的關係就變得曖昧了。或許我們可以說，切斷與低次元現實的關係，才能往更高層次的思考空間飛翔。也是因為這樣，前一章提到的基於現實的諺語才會不受人們重視。

不過，其實思考產生於第一次現實，簡單而言，就是產生於真實生活當中。這種說法並不奇怪。現代人對思考不感興趣，無非是因為我們自己創造了知識階級制度，以為只有所謂的「知識分子」才需要思考。其實，勞動也需要思考，也需要思索和知識性的創造。

一直以來，由於「看」與「讀」的思想受到尊重，「勞動」和「感覺」的思想就被視為沒有價值。但是，知識和思考並不是「看」與「讀」所獨有，我們不能忽略身體勞動時，夾帶著汗水所產生的獨特思考。雖說思考是觀念性的，但只要是人類的思考就脫離不了第一次現實。再怎麼間接，也會在真實的生活中留下蛛絲馬跡。

思考不能與真實社會脫節

在現代這個第二次現實凌駕第一次現實的時代，我們更要特別注重第一次現實。

人的思考若沒有汗水的味道，就會欠缺活力。在沒有意識到這點的情況下，思考變得抽象，詞彙所指稱的實體也愈來愈模糊。抽象是在第二次現實產生的思考性格，不管現代的思想如何偽裝得讓人看來栩栩如生，透過影像傳達，看似具體，但現實性卻是明顯變得薄弱。

我們必須更加重視在第一次現實所進行的思考與知性活動。以結果論而言，上班族的思考多半是根據第一次現實，相較之下，學生的思考則根據書本，以第二次現實為土壤扎根，繼而開花結果。學生即便想以生活為基礎進行思考，但對於生活是什麼還不是很清楚，所以也辦不到。

像這樣的學生，一旦離開書本進入社會，就立刻會化為一般的凡夫俗子而非知識分子。因為他的知性活動深植於書本當中，而第一次現實的知性活動，需要飛機的能力，滑翔翼是辦不到的。學生的思考與社會人的思考之間的差異，就如同滑翔翼與飛機的差異一般。

變成社會人之後，需要思考時，也會想逃離行動的世界，躲進書本裡。然而，忙於工作的人，已經無法像學生一樣，就算仿效學生專心讀書，也難以產生真正的思考。若無法讓自己的行動世界與知性世界相融合，可能就學不會大人的思考模式。

就思考的整理而言，第二次現實，也就是從書本出發的知識，因為已經有了初步的整理，所以比較容易處理。而從第一次現實產生的智慧是零散的，絕大部分必須靠自己歸納，也因此，社會人的思考，往往就止於發散性的想法。

一邊散步一邊思考，就是在第一次現實中進行的思考。這與中斷生活、投入書本世界的思考方式有著本質上的不同。我們的知性活動經常只是模仿，而不是真正的創造性活動，或許原因就在於與真實生活脫節之故。

要產生帶有汗味的思考

一邊工作或一邊進行日常的活動，同時一邊整理思考，建立新的世界，這就是飛機型的人。如前所述，多數人的知識訓練通常是被人拉著、推著才動起來，也就是滑翔翼型的訓練，而且通常都是第二次現實的知性活動。

我們一定要創造帶有汗味的思考。若不想僅止於靈光一閃的發想，就要設法系統化。之後的作業就與第二次現實的思考沒什麼兩樣了。真正的創造性思考，是根植於第一次現實而誕生，這點現代人必須銘記在心才行。

第一次現實的思考結晶本來就是通俗的，亦即前述的諺語，是無法從書中獲得的，以前是如此，現在也是這樣。

甚至，回溯日常生活中所使用的每個詞彙的源頭，就會發現，語言本身就是第一次現實的產物。而第二次現實，也是根據第一次現實所創造出來的思考產物。

書籍介紹

本文摘錄自《思考整理學：最多東大生、京大生讀過的一本書！》，究竟出版

作者：外山滋比古

譯者：韋杰岱

★打造超強思考力必讀經典！

日本知識巨擘、文學博士與修辭學專家暢銷＋長銷大作！

比喻雋永、文筆流暢，影響許多世代，使人思維清晰、創意豐滿！

★創造性思考的第一本書

什麼樣的書，經過了35年仍不褪色，反而更加耀眼？

什麼樣的書，讓日本頂尖大學生人手一本，並且深受啟發？

一位大學教授、知識的巨擘，傾注熱誠、貢獻給世人的最佳思考整理學

你的腦子是雜亂無章的知識倉庫，還是生產力豐沛的創作發電廠？

你能有效運用自己的知識和記憶嗎？你的思考習慣夠進化嗎？

本書作者運用各種巧妙的比喻和實際方法，告訴你思考到底是怎麼一回事，以及如何養成創意思考的好習慣。

熟讀本書，將使你不管在校園學習或職場競爭上都得心應手，一生受用。

如何進行創造性思考？

延長早餐前的時間．從四面八方獲取靈感，再與素材混合．讓點子沉睡熟成，靜待發酵

等待熟成，就是有意識的利用潛意識．透過知識的編輯，進行二次性創造．多看多聽多問，善用偶然力

如何整理思考？

將資訊抽象化，提高知識的品質．利用筆記、卡片做整理．利用「積讀法」，鎖定主題集中一次閱讀

思考時，有任何想法都先寫下來．一旦開始寫就不要停下來．記下來的點子，讓它沉睡一段時間再回頭看

朗讀筆記的內容．將筆記內容重新整理在「超筆記本」上．將不必要的資訊遺忘

如何鍛鍊獨立思考？

時常和不同背景的人交流．多讚美自己和他人．從生活的現實中建立思考的基礎

探索未知，積極閱讀「看不懂」的書

※本書為改版書，之前曾以《這樣思考，人生就不一樣》為名出版。

Photo Credit: 究竟出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航