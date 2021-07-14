難在奧運前達成40％接種率，菅義偉政權可能敗在疫苗供貨不及

第四度緊急事態宣言

日本在7月12日起，第四度對東京都發布緊急事態宣言，為期六週，預計到8月22日。按照現在的時程，可以確定在東京奧運期間，東京人只能在家看比賽，也要避免上街慶祝，官方也在研擬後，取消首都圈一都三縣，以及北海道、福島縣等比賽觀眾入場，無觀眾開戰已成為本屆奧運的最大特徵。

先前官方才在6月20日解禁緊急事態宣言，回復到「防止疫情蔓延等重點措施」。兩者的最大不同點在於酒精提供的有無，從4月底開始東京都的居酒屋即被禁止賣酒，好不容易撐了兩個月，在解禁三週後，官方又一紙命令要求不能賣酒，讓許多東京居酒屋無所適從。

再度宣布緊急事態宣言，主因還是在於進入7月後，東京都的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確診又回升，7月5日到11日的一週，全日本就新增1萬3891確診與109人死亡，整體數字也比上一週增加2792人。特別是東京就佔了5137人，超過40％，一都三縣的確診也超過60％，因此說是重災區也不為過。

當中，Delta變種病毒在東京確診的比例開始攀升，但是又碰到奧運即將舉辦的瓶頸，因此官方不得不在最後決定壯士斷腕，再度發布緊急事態宣言，並且以無觀眾舉辦比賽為主。不過看似決策快速的日本官方，其實也面臨到實際上的防疫難題——疫苗施打減緩與疫苗開始不足。

莫德納到貨率僅34％

進入7月之後，日本各地紛紛開始出現「無法預約」的情況，包含地方自治體的輝瑞疫苗施打無法預約外，申請集團施打莫德納疫苗的中小企業計畫也臨時喊卡。也有不少企業申請、準備好場地後，才發現申請沒成功，粗估有5萬多筆疫苗預約被迫取消。

政府從6月8日開始接受職場施打申請後，報名件數急速攀升，讓疫苗供應物流出現吃緊，官方不得不在6月23日宣布，25日起暫停新案件申請。

負責擔任疫苗施打作業分配行政改革大臣河野太郎，是自民黨期待的下一領導世代政治人物。他在6月25日前，都一再保證官方有信心能掌握5000萬劑莫德納疫苗存量，也說「在9月夠需要的國民都能夠打好。」不過在幾天後的29日，就開始改口稱「比起總量，我們的配送能量到了臨界點。暫時無法全部配送。」就有媒體懷疑，是不是疫苗劑量根本就不夠。

直到7月6日，河野太郎才首度坦言「莫德納在6月底前只給了我們1370萬劑」，並表示大概是在5月初的黃金週假期時，就掌握到美國莫德納母公司生產量無法應付的消息。河野並說「莫德納是全世界都需要的疫苗，在疫情很嚴重的當下，最後跟母公司協商後還是只有這個數字」，明顯有知情不報的嫌疑。

日本訂購莫德納約是在2020年的10月，當時簽約劑量是5000萬劑，供貨時程分別是2021年6月前到貨4000萬劑，剩下的1000萬劑9月底前交貨。結果到了6月底，到貨量僅為1370萬劑，到貨率僅為34％。加上莫德納本來就是給日本大型施打中心跟職場施打用的，在5月底啟用施打中心，6月初開放職場申請後，職場申請短短兩週就夭折，不難想像就是沒莫德納可打的窘境已現。

Photo Credit: AP / 達志影像

輝瑞供給也出現危機？

再來就是另一大藥廠輝瑞，是日本最倚重也是最早開始施打的疫苗。從2月開始施打以來，供應量也很穩定，2月到6月間預估已經到貨一億，7月到9月間也預估會到貨7000萬劑，最後10月到11月會再來2000萬劑。原先輝瑞一度在6月的時候供貨進度到每兩週1870萬劑，不過日本政府在進入7月後又表示，8月以後的疫苗供給，將會減緩到每兩週1170萬份。

為何會發生這樣的落差？官方沒有給出明確理由，河野太郎只說，8月跟9月配給的輝瑞1170萬劑中，80％的936萬劑，會依照各個都道府縣人口比例來做基本分配，剩下的15％的175萬5000劑是「調整額度」，可以依照各診療所需求調整，最後5％的58萬5000劑則是給各地自治體在大規模接種時使用。

日本厚生勞動大臣田村憲久也說，6月底以前中央供應了9000萬劑輝瑞疫苗，國家所掌握到的輝瑞施打數據是5000多萬，因此有4000多萬劑庫存還在各大自治體存放。這樣的說法也遭到質疑太過簡單算數。

以神戶市為例，該市所分配到的輝瑞是95萬劑，目前根據該市統計已經打了72萬劑，照理來說應該有23萬庫存，不過該市表示，這是要給老年人與有痼疾人士用的第二劑，因此是不能動用的庫存。結果現在中央要開始減緩配給量，讓他們在往後安排其他人打第二劑時出現煩惱。事實上日本各地每兩週的疫苗叫貨量，遠高於中央安排發送的2倍甚至3倍，結果現在中央因輝瑞可能供給有危機，也開始減緩配額。

AZ疫苗仍要亞洲應急？

最後則是英國的牛津阿斯特捷利康疫苗（AZ），也是日本最後通過上市，但目前還沒有普遍施打的疫苗。由於卡在年齡問題，日本傾向開放60歲以上老年人先施打該疫苗，並在3月19日時先進口3000萬劑的原液到日本九州，交給熊本的KM生技公司分裝製造。

在7月8日與6月4日，該疫苗分別送來台灣113萬劑與124萬劑，可以說是解決台灣疫苗數量的及時雨。

不止如此，該批AZ疫苗也陸續由日本轉贈給越南與泰國等東南亞友邦，在疫苗外交戰略上可以跟中國分庭抗禮。雖然台灣部分媒體與政黨攻擊AZ疫苗效用與質疑日本捐贈數量。不過KM生技公司除了分裝生產新冠疫苗，還有做血漿、動物檢疫疫苗與一般流行感冒疫苗等，單一疫苗一天生產有限，頂多一萬至兩萬，在短時間兩個月內能產出這些份量，真的很不容易。

就在輝瑞與莫德納相繼爆出數量不足後，AZ疫苗在日本國內施打與否也變成討論話題。菅義偉在7月8日宣布緊急事態宣言的記者會上，依舊表示輝瑞跟莫德納的「確保數量」共是2億2000萬劑，數量是夠的。但也表示會加緊與專家研議，檢討快點使用AZ疫苗的可能性。只是原先6月30日預定的AZ疫苗審議會，卻被無預警延期，目前何時召開仍未定。

根據NHK估算，目前日本疫苗的施打率依舊為28.4％左右（7月11日前），面對緊接著而來的奧運，菅義偉的陽謀是要在奧運後拼施打率超過40％，開始出現集體免疫，才能對民意交代，不至於影響10月的眾議院改選。不過為此就是拿東京都民權益犧牲，再度發布緊急事態宣言，很大的原因也是因為疫苗供應不足，如果輝瑞跟莫德納如期供貨，施打率應該在奧運前可以先達到40％。

只是人算不如天算，菅義偉政權有可能成也在疫苗施打率，敗也可能在疫苗供貨不及。如同世界各國一樣，疫苗供給成為民意風向球，就連日本也是難躲。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航