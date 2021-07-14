【串流哈燒片】《真・三國無雙》：從「三英救董」開場戲，看一次失敗的電玩改編嘗試

文：橘貓

2021年4月，由中港合資製作，改編自光榮特庫摩暢銷遊戲系列「真・三國無双」的同名電影《真．三國無雙》在台灣上映。同年7月1日，《真．三國無雙》在台灣Netflix平台獨家播出，至本文截稿（8日）為止，仍盤據電影觀看排行榜第一名[1]，相較於平淡的台灣院線票房[2]，聲勢與網路討論度可謂不低。

其實，早在5月初港台上映時，就可在網路上見到許多訕笑《真．三國無雙》的評論與網友反應。比對院線票房的黯淡，Netflix的觀看數紅盤可能呼應網友的獵奇心態，儘管怨嘆「究竟為何要看？」，但爛到深處自成奇觀，進戲院一探究竟的成本太高，在家中點開，看個五分鐘、十分鐘可能也是消遣。

網路上罵聲一片，或許可見在「低成本殺時間」的影視接收部分，線上串流已與以往有線電影台有所重疊，也可期成就程度有別、效果近似的共通觀影記憶。

檢討、斥諷《真．三國無雙》的評論，已經可見許多。本文嘗試重新檢討遊戲經驗，回顧電影開場戲「三英救董」布局，猜測《真．三國無雙》電影版在直觀感受的荒唐背後，可能還出現甚麼樣的問題。

「真・三國無双」系列遊戲究竟在玩些甚麼呢？簡言之，如同《西遊：降魔篇》（2013）中的花果山十三太保一樣，就是所謂「手拿兩把西瓜刀，從南天門一直砍到蓬萊東路，來回砍了三天三夜，血流成河，可就是手起刀落、手起刀落、手起刀落，一眼都沒眨過……」。當然，三國角色拿的不是西瓜刀，遊戲本身也不見血，但意境大概可以盡之。

Photo Credit: Netflix提供

以2003年發售的系列代表作「真・三國無双3」為例，經典的遊戲玩法，是由玩家操作的武將以第三人稱視角，在關卡限定的地圖上移動。地圖上會有許多己方與敵方士兵遍布其中，玩家的任務是完成關卡要求的勝利條件（通常是打敗敵方大將，或護送己方大將抵達逃脫地點），影響遊戲進行的還會有敵我雙方的士氣條，隨著玩家在關卡中砍殺敵兵、敵將，或完成任務的多寡增減。

「無雙」的概念，則類似尋常遊戲的「必殺技」。在角色的蓄力條集滿之後，可以施展出持續一段時間的「無雙亂舞」，除了會有特別華麗的攻擊方式之外，更具價值的是可以讓角色維持在一段無敵時間當中。「真・三國無双」系列的遊戲特色，也常被玩家嘲為「割草」，因為敵軍數量多，且在普通難度下，被玩家打擊後多半會進入硬直狀態，所以不僅有清脆的打擊感，一場遊戲中也動輒就能斬殺數百乃至一千個敵兵。

在主要以升級、尋找優質武器、附加屬性攻擊效果來追求更高連技段位與打擊感的遊戲特色之外，「真・三國無双」的另一個趣味，來自玩家操作的武將往往具有左右戰場走向的可能性。遊戲的基本預設是，在玩家沒有積極操作介入戰場的前提下，許多原本將會發生的《三國演義》著名事件，都可能會以不同的結局收場。角色行動不能單純隨心所欲，而必須配合戰役關卡中本身會發生的歷史事件，去左右並扭轉戰局。

是故，一方面是卓越動作遊戲打擊效果帶來的快感，另一方面是左右歷史、一騎當千的豪俠投射，「真・三國無双」系列雖然不能做出同公司光榮旗下戰棋遊戲「曹操傳」等同的人物翻案情感厚度；也無法達成光榮另一款戰略模擬遊戲「三國志」系列的精緻考究，甚至能比較演義情節與《三國誌》史實情節的知識性水準，但仍有無法被取代，甚至可供大量複製、模仿、跨媒介移植的特色存在。

Photo Credit: Netflix提供

電影改編，或許沒有必要對原作照本宣科，多有名導大破大立，以新意念翻新改編底本，成就出色電影的案例。然《真．三國無雙》選擇改編的是感官刺激極強的動作遊戲，在故事上，卻選擇回頭找《三國演義》舊料重搬，已無新意可言；在視聽效果上，亦無做到對等置換。單就這個基準點，已經很難讓喜愛動作遊戲，或甚至是單純喜愛看動作電影的觀眾滿足。

以開場戲論，此處改編的是《三國演義》第一回「宴桃園豪傑三結義，斬黃巾英雄首立功」中，「張角正殺敗董卓，乘勢趕來，忽遇三人衝殺，角軍大亂，敗走五十餘里」，關於劉關張三兄弟如何救援董卓，殺退張角，卻被董卓輕視的描寫。

儘管「真・三國無双」電玩自然也大幅參照演義改編，但趣味自不在照本宣科，而是在不嚴格追尋呼應演義的前提下，讓玩家自由以不同角色面對相同情境時，尋找可以併發的新意，但《真．三國無雙》則顯然是持本棒讀，以情節思考要置入哪些角色，而不是反轉操作。

電影開場，林雪飾演的董卓一馬當先，衝入黃巾亂軍之中，造型如電玩浮誇、左砍右殺，如入無人之境，聽來似乎相當有「無雙」精神，實則不然。為何？一來，周顯揚安排董卓騎馬出場，馬上持刀攻擊兩側，就算是在電玩中，亦只能左砍右擊或單側連擊，無法有空間讓角色施展華麗連擊，這個出場已是先天不利，姑且只為成就一幕與遊戲毫不相干，「張角派喪屍黃兵撕咬董卓，形成屍馬列車」的「偷師／屍」惡趣味。

Photo Credit: Netflix提供

第二，開場戰局，第一顆鏡頭就是大遠景，以開放空間讓兩軍一擁而上，正面互博，打王八爛仗，甚至還用大量鏡頭捕捉小兵互打情境。將視角放在戰場上的士兵相搏，篇幅勝過主角的武技，這個判斷就已失去原初趣味，而戰場開放空間的設計，更讓情節無法搬演出角色如何如電玩「過關斬將」的限縮空間感[3]。

影迷時常會有捧起文學作品，在腦中想像「這段描寫該如何在電影以調度成立？」的情結，對《真．三國無雙》來說，要將電玩原初構想，如副本般的限縮空間以電影調度搬移到大銀幕的嘗試，恐怕便不只是失敗，而是自始便未挑戰。

第三，也是最拙劣處，是董卓在馬上被屍兵撕咬，關羽現身救援。竟然是以CGI連段的刀氣直接將小兵彈飛，儘管「真・三國無双」本就強調屬性施展，神魔亂舞的仙妖亂鬥，但招式的本質仍不脫打擊效果。

電影裡關羽或呂布動刀，動輒飛天遁地，彈開數百小兵，浮誇的CGI放射已經脫離動作本質，無招式律動可看。要論浮誇表現，也無劇情支撐的風格特色。彈開小兵之後，關羽繼續偷師，操作長刀使出類《駭客任務：重裝上陣》（The Matrix Reloaded，2003）中毆打史密斯探員的「迴旋尼歐步」，再讓劉備射箭，用弓箭視角的「子彈時間」重傷張角。

沒有戰場限制、沒有單鏡連打、沒有展演招式的緊湊感、沒有固定視角，沒有讓觀眾得知角色能力限制的前提展示。沒有任何限制的結果，便是一場砸錢擺弄CGI的大型鬧劇。縱有從各大電影偷師的荒唐趣味，卻無張力可言。

看《真．三國無雙》的線上討論，觀眾仍普遍稱道幾位資深港星的選角到位，如林雪飾演董卓、呂良偉飾演袁紹，造型誇張，卻能受演員氣場駕馭，帶來些許樂趣。之外，幾乎普遍收受負評。

要論優點，或許難見。但周顯揚的改編中仍有些許可能性供挖掘，曹操與呂布「飛馬追逐」，從屋頂追到樹林，如飛車般律動，像是盧貝松（Luc Besson）電影的浮誇動作美學，若做成喜劇，可能會有笑點。另外，劉備不講治理，反而能使劍與張角、曹操等人劍鬥，「伐賊不在人多，在忠勇之心」之類的反常宣稱，有些時刻會以武俠片中的豪俠形象，破碎地閃回觀眾面前，挖掘類型趣味，可能都只差上一步。

又或者是，電影敘事中其實有雙雄片型設定，劉備與曹操，前者為了扶漢，城府深，在群英鬥華雄時阻止關羽率先出擊，顯見可以不擇手段；後者則不在意漢室，但其實心繫天下蒼生，誤殺呂伯奢一段也表現情深意切。如此雙雄對照，若能更操心於故事張力，是否反而可能找到時代意義，或至少是作者個人言志角度？或其實如此這般，已是極限？對於未實現的可能性，或許只能留在猜測階段。

「真・三國無双」系列，其實常因遊戲在尋常難度下不重視操作技巧，紓壓形象大過遊戲質感，而被玩家輕賤。但是否這代表《真．三國無雙》種種在改編判斷上的不花心思，就有先天屏障，可以漫天詮釋？或許這樣的輕率改編，只是反過身，將笑話還給自己。

備註

[1]目前截至7月14日，仍高居Netflix電影觀看排行榜第五名。

[2]根據中華民國電影票房資訊系統，在5月20日臺灣因疫情關係全國電影院暫停營業之前，《真．三國無雙》累計票房為：2424328元。即便以小眾電影之票房標準，也難謂出色。

[3]遊戲為了讓玩家不僅僅只是「從南天門一直砍到蓬萊東路」，「真・三國無双」的關卡設計多會仰賴地形高低、關卡門板開闔、雲梯、衝車等要素，讓玩家必須在打倒特定敵將、觸發情節對話後才能往前推進。有時往左、有時往右，增加戰場判斷的樂趣。邏輯自然也跟電影中後段所謂「擺陣」不同。

本文經《放映週報》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航