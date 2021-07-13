取一文，你為人不值一文

今早林鄭月娥見記者，繼續回應「三官犯聚案」，表示她與李家超和鄧炳強「一致認為」，此事不涉其他違規行為，不須進一步調查。[1]她稱三官乃一時疏忽，誤以為飯局設於「私人地方」，又說：「經過一周報道，包括網上很多誣衊和人身攻擊，三位同事已經付出法律以外的其他代價。」她希望事件「到此為止」。

容許我先講點題外話。近日特區新聞充斥成語，什麼「本末倒置」、「經一事長一智」、「民以食為天」[2]，我幾乎以為在看新一輯「成語動畫狼」。可惜這些成語都用錯了。比如林鄭說事件該「到此為止」，也是錯的，正確講法是「不了了之」。

特區政府三位領導既一致認為，犯聚三官已經負責任，無需追究，平民百姓還可說什麼呢？犯聚現場「隨緣匯」餐廳，入口有「安心出行」二維碼，有食環署發出的食肆牌照、兩張商業登記證和酒牌[2]，但三高官仍然聲稱「誤以為」是「私人地方」，而特首又信納這個講法，平民百姓還可說什麼呢？

也不是完全無話可說。想起藍絲KOL平日最津津樂道的，就是外國例子：有人指港警暴力，它們就說美國警察更暴力；有人說悼念無罪，它們就捏造外國有人因悼念而被捕的故事。但這次三官犯聚，藍絲KOL卻沒告訴你：好幾位外國官員僅因為違反禁足令或社交距離規定，就已經要辭職了。

去年，蘇格蘭首席醫療官Catherine Calderwood，一邊呼籲民眾留在家中，一邊卻同家人駕車到另一寓所度假。事件曝光後，她坦承破壞了民眾對政府防疫措施的信任，於是負責任地辭職。今年，英國衛生大臣Matt Hancock被揭發與女顧問在辦公室擁吻，違反「保持兩米社交距離」規定，於是也負責任地辭職[4]。

外國人簡直完全不懂什麼叫「人性化」。跟家人到自己的寓所度假，一次半次，是人之常情；孤男寡女，天雷勾動地火，乃情不自禁。假如兩人在「人性化」的特區當官，醜聞肯定很快「告一段落」，仕途亦決不會「到此為止」。

按照無人性的西方官場標準，特區三官在今年三月二日犯聚，適值第四波大疫肆虐之時，罪名一定是「破壞民眾對政府的信任」。幸好三人今生是中國人，這份信任只值區區幾千蚊，繳了罰款就「告一段落」，無需辭職。

不過做中國人也有另一難處。中國文化儘管不講規則，卻特別重視名節。東漢南陽太守羊續，收了府丞送的一條生魚，會掛在庭中，待府丞下次再送時，就拿出那條吊死的魚屍給他看，以示「唔使送，慳啲啦。」此事中國人傳誦千古。

康熙譽為「天下第一清官」的張伯行，為了謝絕饋贈，寫了篇「卻贈檄文」，說：「一絲一粒，我之名節；一釐一毫，民之脂膏。寬一分，民受賜不止一分；取一文，我為人不值一文。誰云交際之常，廉恥實傷；儻非不義之財，此物何來？」

「取一文，我為人不值一文」，講得好。用來評論三位高官，不知道算不算「人身攻擊」？如果有人覺得算，建議他先看看2014年3月18日習近平在河南省蘭考縣委常委擴大會議上的講話[5]——以上張伯行的名言，正是習主席引的。

「建制派」不講外國事例就算了，連習語錄也不講，香港就真係「到此為止」嘞。

注釋：

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