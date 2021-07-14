【關鍵專訪】疫情下的台灣表演藝術如何自救？各大樂團、劇團團長談產業的困境與生機

自從本土COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情爆發，中央流行疫情指揮中心宣布提升疫情警戒進入第三級後，就對藝文產業產生重大打擊，尤其是藝文表演團體受創嚴重，也只能含淚陸續發布活動停辦、異動或調整等防疫措施。原本以為7月12日有機會解封，但三級疫情警戒至今仍未解除，最終仍然希望落空。

「許多人可能以為朱老師及打擊樂團隊很強大，一定沒問題，但事實上，情況或許正好相反！」國家表演藝術中心董事長、兼朱宗慶打擊樂團創辦人暨藝術總監朱宗慶接受《關鍵評論網》專訪時表示。

「表演藝術衰於百業之前，興於百業之後。遇到疫情藝文產業往往是站在海嘯浪頭的第一排，衝擊來得比其他行業早，卻最晚才能恢復如常。」朱宗慶指出，從2020年全球疫情開始藝文產業便受到衝擊，並且最晚才解封。表演團隊尚未從去年的疫情衝擊中恢復元氣，便又面臨二度演出停擺、且三級警戒維持超過二個月的境況，「衝擊力道前所未有，已經可能根本性地改變整個產業狀態。」

Photo Credit: 國表藝提供 朱宗慶

朱宗慶進一步解釋：「以我創辦的打擊樂團為例，2021年第二季年度演出於開演前一週而宣告取消，原本2020年受邀前往，因全球疫情爆發延至2021年下半年的美國巡演也確定無法成行；暑假的兒童音樂會、十月的下一季演出，都因應疫情持續調整中，而打擊樂教學系統也停課，至今仍無法恢復實體現場授課。還有團隊定期會舉辦的大型國際交流活動，臺灣國際打擊樂節、台北國際打擊樂夏令營等，也因為全球疫情而暫停。」

防疫期間，朱宗慶打擊樂團團員除了持續居家自主練習，保持專業演奏能力，也透過線上視訊會議籌備接下來的演出製作，規劃產出既有的系列線上影音，繼續強化在數位時代裡與觀眾、樂迷的接觸與互動，開始運用更多的數位媒介，在臉書與YouTube頻道播出樂團成立35週年系列影片，醞釀多時的官方IG也正式上線。

去年因為疫情肆掠與放置道具廠房大火的衝擊，讓紙風車劇團與綠光劇團損失慘重，尤其是紙風車劇團，2021年原本製作了更好、更有創意的全新劇碼，也由於疫情更加緊繃，導致原本安排好的戶外演出全數遭到取消，短期內的急需尚未能彌平，又面臨新的經濟困頓，讓紙風車文教基金會執行長李永豐承受極大壓力，甚至向高雄銀行借款，只求讓劇團撐下去，並號召大家小額捐款贊助，支持劇團繼續進行公益專案工程。

紙風車劇團團長任建誠表示，從去年到現在，所有的活動都已經取消，今年上半年超過70場演出都暫時先延到下半年，以往熱鬧的排練場變得冷冷清清，表演舞台也空空蕩蕩。以往紙風車劇團、綠光劇團把社會捐款當成免費演出，靠著票房收入、承辦大型表演活動及演出盈餘作為劇團營運，但受到疫情衝擊，光是停演而減少的票房，損失就高達上千萬。

Photo Credit: 中央社 （中）任建誠

「目前紙風車文教基金會的368鄉鎮市區兒童藝術工程、台灣鄉村卡車藝術工程、青少年反毒戲劇工程三大公益專案，與紙風車劇團的大型戶外演出《雨馬》，綠光劇團重製經典原創音樂劇《結婚！結昏？辦桌》及《人間條件七》全新創作巡迴，都被迫暫停或延期綠光劇團。不過短暫的停頓，是蓄勢整備的好時機，我們很正向面對問題。」

每年第二季都是表演藝術演出的旺季，但遲遲不能解封，許多體質較脆弱的劇團可能會瞬間瓦解；況且就算解封了，整體環境與經濟發展的復甦緩慢，也很難馬上恢復到原本的生態狀況。任建誠接受關鍵專訪就表示：「當劇場大門再次敞開，要回到過往狀態，還是需要一段時間；而梅花座、間隔座等措施，也會對團隊演出的票房產生影響，然而現階段還難以預期，何時能走到那一步。」

「這次疫情讓整個社會經濟環境都受到影響，疫情帶來的經濟衰退，將直接影響企業贊助表演團隊的預算。而職業劇團因演出取消，沒有了展演相關收入可支應，存活也將會十分辛苦。當恢復元氣之路越拉越長，藝文團體將面臨史無前例的關口。」任建誠坦言，就算只是從三級降到二級，還是會有些活動限制，「尤其紙風車的演出常需要跟小朋友互動，家長一定會有所顧慮。」

Photo Credit: 紙風車劇團提供

朱宗慶也認為現在一切都還是未定之數，令人有許多陌生與不確定。這一波疫情來得太突然，很擔心有些團隊可能撐不過這波疫情，因為藝術工作者為了一場演出，前後過程需要付出的成本，實在很難以向外人道。「平時呈現光鮮亮麗舞台的背後，藝術工作者為了一場演出所要付出的成本，已難以為外人道。許多演出團隊、藝術家受疫情衝擊而面臨到的困境，更只能說是『痛得說不出話來』。」

針對藝文產業面臨的困境，文化部也推出紓困方案與相關貸款方案，提供藝文紓困4.0及量身打造的「演藝團體紓困貸款專案」，讓藝文團體能度過疫情難關。文化部估計今年疫情對藝文界造成的損失至少在80至100億之間，除了紓困與貸款，文化部也在研擬相關疫後振興計畫，為未來深化振興預作準備，包括購買版權協助線上播出等，文策院也陸續啟動動畫、劇場、演唱會商演等開發方案。

「文化預算本非大餅，文化部的紓困補助是最基本方式，若是力道不足，其他振興復甦方案都會非常困難。無論何時，都很感謝文化部在疫情期間，投入了極大的心力，盡力想辦法協助所有的藝文工作者度過難關。」朱宗慶表示，雖然疫情帶來衝擊，但時間仍在原有的軸上前進，所有的工作必須步步行進，當挑戰來臨，就勇敢面對。

身兼國表藝董事長身分，朱宗慶很感謝文化部啟動紓困作業，有心協助表演藝術工作者度過難關，「這次疫情發展是歷史性的，何時能雨過天青還未知，但若能在雨天適時撐起一把傘，將支持與心意轉化並放大為實質助益，將會是及時的暖流與幫助。國表藝三館一團作為平台，也從自身的角色崗位來配合文化部政策，透過『特別方案』的推出與延續，協助進行各項紓困作業，陪伴表演團隊共度難關，並為藝文界的未來儲備能量。 」

「劇團已經做好準備，目前只能先想辦法籌錢，包括向文化部申請紓困、借貸等，但以目前情勢來看，如果拖到年底還不能演出，劇團的未來發展將會十分辛苦。就算花4年、5年，我們也會償還貸款，只是希望政府核銷簡單單純就好了，不要申報太複雜。」阮劇團團長暨藝術總監汪兆謙接受《關鍵評論網》訪問時表示，劇團允諾不裁員、不減薪，盡力撙節支出，「儘管如此，開門就要花錢，每個月的人事、租金、水電、設備維護等仍是一筆不小的開銷，還不包括公演製作的相關費用。」

Photo Credit: 中央社 汪兆謙

「今年這波疫情讓表演團隊受創很深，引發的衝擊影響及牽涉層面恐怕比去年更大、更深遠、更難應付，不只是取消幾個月演出的損失，而是整個表演藝術的周邊資源也會跟著受到影響。」任建誠表示，因為疫情凍結現場演出，這讓大家對大規模地推動線上、數位運用有了更積極迫切的需求。「如何透過線上發展觀賞表演、與觀眾產生連結、推廣行銷、增加營收等，變成了現在重要的課題。」

儘管大家同島一心，支持防疫優先，只是三級警戒延至7月26日，就算部分行業適度鬆綁，暫時開放「微解封」，也要求表演場館必須「無觀眾」限制入場，但可戴口罩彩排。但目前表藝場所微解封的設定模糊，以及解封後的振興措施與後續配套方案也尚未提出，這對原本就財務吃緊的表演藝文團體無異是雪上加霜，而痴等不到明確解封日的無奈感，更讓藝文產業承受極大的財務壓力。

有些藝文團體因為去年受到疫情衝擊，擔憂疫情期間無法做現場實體演出，迫使他們必須積極思考更多元形態的表演模式，在危機中尋找新契機，於是開始積極提升策劃線上活動能力，開發各種網路平台，創造觀眾的線上收看機制，因此碰到今年這波疫情時沒有去年的焦慮恐懼，反而能保持樂觀心態，主動爭取各種發聲機會，維持藝術的體驗、交流及互動。

綠光劇團透過線上直播經典劇碼《人間條件》系列，紙風車也將《雨馬》、《順風耳的新香爐》放上網路直播。阮劇團則將線上線下的發展比例重新做了調整，並鼓勵團員勇於在網路發展線上模式。

綠光劇團藝術監督吳念真響應感謝「雨天撐傘活動」，決定免費線上播放《人間條件》一到六集，希望民眾把退票的票款轉化成捐款，支助劇團作為回報。「綠光與紙風車的倉庫去年失火，損失還在重建中，很多演出都取消了，耗費好幾個月排練的戲，時間、成本及票房都付諸流水，才會發起捐款計畫。」

吳念真受訪時表示，心疼演員們因為工作停擺，這段時間零收入會難以支撐，「有的演員已經去當外送員，我擔心疫情再持續下去，演員繼續沒有工作就會轉行，劇場將失去許多專業的人才，之後要再重新找他們回來會很困難。」吳念真也在《人間條件》每集結尾新錄製一段謝幕影片，聊聊當時創作的契機，及透過戲劇傳達的理念。

「每個世代都有每個世代的辛苦，碰到了就只能面對與接受。現在每個人都在用一種全新的態度，去面對這個必然。」吳念真苦笑說，表演藝術這行最拿不出來的就是錢，最能拿出來的都是支撐社會的無形力量。大環境越困難，唯有持續創新、創作，才是藝文團隊必須堅持的核心。「當夢想在現實中實現，我們需要思考如何來延續夢想，延續那份最初渴望分享的初衷。」

Photo Credit: 綠光劇團提供 吳念真將推《人間條件7》，刻劃台灣女工面貌。

不能到每個鄉鎮演出，紙風車劇團則推出「紙風車線上陪伴計畫」，線上播出親子客家劇《雨馬》與《順風耳的新香爐》。《雨馬》改編自作家小野同名繪本，今年3月在中正紀念堂廣場、國父紀念館廣場首演時，高10公尺、重7噸的「雨馬」巨型移動裝置一亮相，帥氣身形加上彩虹般飛揚鬃毛，吸引現場大小朋友驚呼。線上演出後，不少觀眾都留言希望看到現場全版《雨馬》，帶給紙風車劇團極大的鼓勵。

接檔的《順風耳的新香爐》是紙風車劇團2015年大戲，改編自作家李潼的同名作品，紙風車文教基金會董事長柯一正表示：「大型的氣球從空中飄出來，現場觀眾就是歡呼那種興奮，是你在電影裡面沒有辦法感受到的。」任建誠透露，此次線上播出是六年前的影音版本，但已經是保存演出中最好的影音畫質了，只是線上觀賞氣氛，必定不如現場實際感受12公尺大的充氣人偶飄在空中的震撼。

Photo Credit: 紙風車劇團提供

「無版權放線上播出肯定是不得不的選擇，但是個蠻好的方式，綠光團隊這樣做還是有得到收穫，能持續跟觀眾有互動，還可以創造觀眾及企業效應。」汪兆謙坦言，看了《人間條件》後會想去看現場版，劇作很吸引人，網路點閱率也很不錯。只是阮劇團還不像綠光劇團、紙風車劇團強大，也沒有吳念真、李永豐等人的知名度及吸引力，還要再加強發展能吸引觀眾的劇目。「我們深耕嘉義，以嘉義特色為主，就像是阿里山高山茶，只是應該如何行銷到世界各地。」

對於發展線上演出，汪兆謙解釋，以往阮劇團的核心表演是在線下，現在則切分成線上線下。「劇團很重要就是與觀眾發生關係，不管是實體或線上。原本線上只占10％，現在看疫情狀況，將重心拉到40％，線上線下成為6：4或7：3的比例，隨時做滾動式調整。目前這段期間就安排團員教育訓練，找飯店人員等各行各業講師上課，讓大家至少在這二至四週有事情可以做。」

汪兆謙指出，對於疫情的因應之道已經心中有底，可能維持3：7，就是30％能量可以處理，或許會放大到40％、50％到70％，「當疫情來了，線下演出close掉，至少還有70％力氣可以活下去。只是線上線下的轉換，牽涉到對平台的了解、技術的轉換等，必須全面study，必須長遠去做這件事。」

但汪兆謙也坦承，解封以後應該很難再回復到原來的樣子，也對團員當YouTuber或網紅有些擔憂，認為突然在網路爆紅或有高流量，對年輕人並不見得會好，「劇場演員的訓練是最扎實的，你看金馬、金鐘都是劇場人員在撐，還是應該扎扎實實的按部就班發展。」

Photo Credit: 阮劇團提供

「雖然表演藝術的臨場感非常重要，但螢幕無法完全取代劇場，談數位、收費機制、多元性…都是一種新可能、新機制的產生。要讓數位能更妥適地為現場面對面的互動活動帶來加分，而非被取代。」朱宗慶不諱言，台灣的數位文化推展及建置還有很大的進步空間，有關表演藝術數位觀演平台收費機制的建構，以增加表演團隊收入，還有許多實質需要面對的課題。

只是文化預算本非大餅，而文化部必須關照的項目又廣泛繁多，藝文團體除了需要申請紓困，其餘部分仍然需要以負責人名義辦理貸款來支撐。朱宗慶表示，現階段政府為藝文圈注入希望、為未來發展儲能仍有必要，「雖然樂團的問題讓人覺得很痛，之所以選擇樂觀以對，並不是沒有意識到問題的嚴重性，也不是非常有信心可以度過難關，而是此時此刻，我還是選擇正向面對、不得不勇敢。」

而這次疫情影響之所及，從每個人的日常生活、工作到國際交流的思維與模式，都帶來了根本性的大幅改變。朱宗慶認為，除了選擇樂觀、懷抱希望，下一步便是要正向、積極地去做改變、準備，而不只是坐等疫情過去。

「度過這個冰凍寒冬後，我們面臨到的下一個挑戰，將會是表演團體的能量是否仍存在，如何把人帶回劇場欣賞表演藝術、在疫情後順利接軌未來的展演樣貌。從目前的情勢來看，即使疫情緩和，可能也無法馬上回到過往的生活樣態。」朱宗慶表示，演出不是今天解封，明天就能上台，「劇場需要排練、彩排、裝台，無法馬上開放、演出，宣傳、售票與買票系統也沒辦法可以立即運作。」

Photo Credit: 中央社

對於表演藝術工作者來說，成就一場演出製作，不是只在舞台演出的一、兩百分鐘，而是從創作、製作、排練到呈現，都需要長時間的醞釀與籌備。一次演出常需等待一段漫長時間，才有機會站上舞台，即使是演出量大的表演團隊，也要靠不斷創作、排練與演出累積票房，甚至透過政府補助、企業贊助、募款集資等資源，維持營運與生存。

「藝術工作者為了一場演出，前後過程所付出的成本，更實難以為外人道。」演出製作一旦被中斷，要負擔的不只是各項已發生的成本開銷，若要再次演出，包含場地檔期、人員安排、資源配置等許多籌備與計畫，都得重新再來。但是任建誠強調，再怎麼辛苦，都一定會努力撐下去。

「表演藝術工作，從來不是靠一個人單打獨鬥就能完成，而是需要一群夥伴、一整個生態系共同打拼才有機會促成。因此，儘管樂團演出面臨停擺、教學系統已停課逾一個月，但我仍相信，越是困難的時候，越不能輕言放棄，就算艱辛，就只有選擇承擔吧！我也堅信，許多人應跟我一樣，在最艱難的時候，仍然選擇守住希望，相信疫情總會過去、天總是攏會光。」

Photo Credit: 紙風車劇團提供 《順風耳的新香爐》

「明年的演出已經確定了，也有找一些企業合作，並繼續與親子天下合作的台語劇等。」汪兆謙笑著說，阮劇團的經驗與知名度都還不足，目前只算是「製造業」，以前的經驗可以累積創作方向，加強質量改善，讓品質保持穩定，端出像樣的菜，未來將朝客製化方向，並繼續在線上累積觀眾。「把自己當成阿里山高山茶，自然反應在作品上，有單位要深度創作、非都會觀點，及田野優勢的演出時，台北的劇團不一定比得過阮劇團。」

「目前微解封的狀態，讓大家有時間調適，能夠期待未來解封的到來。」任建誠表示，雖然劇場還沒有開放觀眾進場，仍朝樂觀的方向走，劇團也可以先做好準備，迎接真正的解封。「我們認為這只是階段性的考量，對劇場表演而言，從三級降到二級，再到完全恢復正常，仍需要耐心等待。

朱宗慶表示，表藝場館開放排練是很好的第一步，國表藝三場館將配合文化部規定作業，也期待有一天能真正重啟劇場表演。「藝文界尚未從2020年的疫情中恢復元氣，現在又面臨更為嚴峻的難關，如何穩住現有的動能，是許多團隊、藝文工作者現下每天面對的課題；未來還有多長的一段路需要走、多少時間才能復甦，更尚無能得知。」

「我想，世界是在走過困難與挑戰後繼續進步的，只要踏出那一步，進步的就是自己與大家的。相信走過這些困難與艱辛，未來都會成為我們繼續茁壯的養分。未來的路現在開始鋪，希望跟藝文界同心同在。」無論疫情發展狀況如何，朱宗慶選擇積極樂觀面對，憑靠著對藝術極大的熱情，及凡事「玩真的」態度，成為追求夢想的最大動力。

Photo Credit: 兩廳院提供

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航