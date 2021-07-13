4所大學團隊每日測試4億個網域研究「防火長城」，發現有31萬網域被擋下、部分的封鎖只是「意外」

20年來，不斷有科學家試圖了解中國防火長城（Great Firewall，GFW）的審查內容為何，這次，來自美國與加拿大4所大學的研究團隊採用了創新的方法，開發名為「GFWatch」的系統，以偵測防火長城的審查規模，並發表了一篇名為〈防火長城有多大？檢測中國網域統審查制度〉（How Great is the Great Firewall? Measuring China's DNS Censorship）的研究論文。

研究小組發現，防火長城會默認封鎖新註冊的網域，直到當局能夠替他們進行過濾、分類。此外，被封鎖的大都是不怎麼熱門的網站，僅有1800個熱門網站被擋在牆外。而其中，更有超過4萬個網域是因名稱和目標網域有所重疊，才意外被封鎖的。

9個月測試超過5億網域，其中4萬網域被封只是意外……

這4所大學的研究團隊所開發的GFWatch系統有數個特點，包含能夠即時獲取和測試新的網域，並且在發現被審查的網域後進行持續追蹤，以確保該網域被封鎖的狀態；最後則是以足夠的頻率不斷監測大量網域，讓研究小組能夠更深入地了解防火長城審查。

根據《The Record》的報導，GFWatch在2020年4月到12月間，總共測試了5.34億個不同的網域，並且每日訪問約4.11億個網域，經過9個月的數據整理，發現中國防火長城目前擋下了大約31萬個網域，其中有41000個網域是意外被封鎖的。

被封鎖的多為不受歡迎網站，但許多COVID-19相關也被擋下

研究小組將審查內容進行分類後，列出防火長城擋下網域最多的前10類，其中有大約40%是新被註冊的網域，在中國當局能夠進行分類之前，將這些網域通通默認封鎖。此外，最常被封鎖的則是和商業有關的內容，接著是色情內容、及資訊科技的內容，其他還包含賭博、個人部落格、娛樂、新聞媒體和有惡意內容的網域。

其中，研究小組發現，被中國防火牆封鎖的網域大多數都不是熱門的網站，在超過13萬個網域樣本中，只有1.3%（約1800個）的網域屬於網路上最熱門的前10萬個網站。

此外，隨著2020年發生COVID-19全球大流行，研究小組還發現與COVID-19有關的網域也被列入過濾名單。包含covid19classaction.it、covid19song.info、covidcon.org、ccpcoronavirus.com、covidhaber.net和covid-19truth.info等網域，其中有部分網站致力於將疫情大流行歸咎於中國政府。

「過度封鎖」讓許多網域受池魚之殃

研究小組指出，雖然審查一些以政治科學研究聞名的機構網域並不奇怪，但封鎖一些網域會讓中國學生難以近用學習資源，這顯示出中國的防火長城有「過度封鎖」的現象。

過度封鎖的現象，還包含中國當局在封鎖網域的過程中，沒有考慮到較短的網域名稱常常是較長網域名稱的一部分，例如在封鎖美國BBS論壇reddit.com時，便意外把bookreddit.com、geareddit.com和其他1087個站點也一併擋下了。另外，光是919.com、jetos.com和33a.com這3個受審查的網域，就導致總共15000個只是名稱有所重疊、內容卻根本無關的網域被封鎖。

延伸閱讀：

新聞來源：

責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範