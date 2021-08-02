面對職場上的貪污、賄賂或造假，正直誠信的人該如何自處？

人生路途比你想像的長

2020年底，梁姓電視製作人上節目分享了他入行時「月入23K」的生財秘訣。比如說，將私人花費（如：買唱片）報公司的統一編號，之後再向公司請款，或是明明只花了300元租假髮，卻跟公司說花了800塊。在這些技巧的幫助下，他每個月的薪水都完完全全存下來，而且積沙成塔的效果非常好——30歲就在台北購屋置產了。

同節目的沈姓製作人也在旁附和，並補充說製作公司老闆們不可能不知道這些行之有年的陋規，之所以選擇睜一隻眼閉一隻眼，多半是因為他們當年也是這樣A出來的。

其實不僅電視製作圈，隨處可見不同行業的採購收受回扣，或是財會挪用公款的新聞報導。在這樣的職場環境下，我們該如何自處？

如果不同流合汙，極有可能被當成不合群的白目排擠，職涯前景黯淡；若不跟著墮落，只能眼睜睜看著前輩同事30歲就買房，還在節目中高調分享；堅持正直誠信、不拿一毛髒錢，換來的可能是乾癟荷包與家徒四壁。

莫非「殺人放火金腰帶」，確實是亙古不變的真理嗎？

正直企業與領導人可能比你想像還多

在《我生命中的一段歷險》中，迪士尼前執行長Robert Iger提到了他初入ABC電視台時所遇到的一位主管——貪腐的惡霸（Corrupt Bully），Robert是這麼稱呼他的。這位惡霸拿回扣、挪用公款等樣樣精通，而且一發現Robert不願配合還到處探聽，立即要求他兩周內自請調職。Robert迫於無奈，因此轉調至ABC體育台，沒想到他就此鹹魚翻身，並在2005年成為迪士尼的執行長。

中國電商巨頭阿里巴巴，在2002年經營團隊遇到了一個困境。當年是阿里終於轉虧為盈的一年，其中兩位業務表現十分亮眼，業績合計超過整個業務團隊的六成。可惜的是，這兩位之所以能拿下大量訂單，靠的是行賄客戶，而行賄完全違反了阿里的道德行為準則。經營團隊如果不開除他們，後果是從此沒有人願意認真看待這些規定，公司文化與價值觀從此黑化；但若開除他們，業績立刻損失一半以上。經過一番掙扎，這兩位行賄的業務最後仍被開除。

若不談國外，台灣案例也不少。

員工平均薪資七萬多、福利與制度直追Netflix的全拓工業，董事長吳崇讓曾在雜誌專訪中表示，台灣幾家汽車大廠的採購既要收回扣，又要求全拓降價，否則把訂單轉給其他供應商。吳董的作法很簡單——把這些企業文化不合、要行賄又殺到見骨的訂單全部放手，轉將資源投入歐洲車廠的高毛利訂單。

中信第一位「非辜」董事長羅聯福，當初採購信用卡系統時，已跟電腦系統商的業務員闡明，跟中國信託做生意的原則就是拿出最好的產品、服務跟價格，其他（回扣）都不需要。

前營建署長葉世文曾經找上潤泰集團總裁尹衍樑，表明只要給他公告現值1％的現金（約幾千萬），就能拿下林口合宜住宅的案子。尹當場拒絕，並且打電話給廉政署具名檢舉。

台積電創辦人張忠謀更是道德潔癖，看到妻子拿了幾本台積電筆記本，第一個問題居然是：「妳拿這幾本有沒有付錢（給台積電）呀？」。

老闆得先扶正上梁

如果得行賄或舞弊才能經營得下去，這代表企業經營上發生了很大的問題。

阿里巴巴集團董事局主席馬雲在一場演講中提到：「我們拚的是真本事、拚的是睡地板、拚的是勤奮、拚的是不斷改變自己」、「競爭失敗，往往是因為看不見、看不起、看不懂、跟不上」。

當你選擇你以為的簡單捷徑（如塞錢行賄立即拿下訂單），而非下苦功改善公司體質或改變經營策略時，其實是踏上一條不歸夜路。也許你現在走得正好，根本沒什麼大問題，但時間一拉長、變數一增加，總會有遇鬼的一天。

雖然葉世文被潤泰拒絕，但另一家建設公司董事長卻願意付錢，因此取得於2011年底拿下林口合宜住宅標案中的一塊基地。結果好景不常（或說老天有眼？），2014年5月該董事長就因桃園八德合宜宅弊案被收押，並加碼牽扯出如新竹眷改弊案等爭議。

小老百姓該如何自處

當你不幸捲入舞弊事件，最重要的原則就是保護自己與家人。

若經濟無虞又無家累，當然嚴詞拒絕，另覓良木而棲；若現實狀況不容拒絕，則務必保留各種證據，並在「適當時機」舉報。所謂適當時機，是指確保被舉報者猜不出是你，否則在台灣吹哨者保護機制仍極為有限的情況下，一定會遭到惡意報復。

半澤直樹的情節，現實中是不可能發生的。

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航