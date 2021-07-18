《引導孩子說出內心話》：跳脫「可以、不可以」的陷阱，使用「有條件的反問」創造雙贏

文：澤爸（魏瑋志）

有條件的反問，讓孩子思考後果

有天早上，女兒有點感冒，很輕微但昏昏沉沉的起不來。由於，澤澤要提早到校擔任糾察隊，我先送澤澤上學，再回來接女兒，順便讓她多睡一會兒。

回來後，老婆對我說：「女兒問可不可以請假，因為她還想睡。」我直接去房間關心女兒。

「女兒啊？妳還好嗎？」我先關心她的狀況。

「想睡覺。」女兒的聲音仍有點無力。

「有哪裡不舒服嗎？」摸摸她的額頭，沒有發燒。

「沒有，就只是想睡覺。」

「媽媽說，妳想請假睡覺，是嗎？」

「嗯。我想請整天（其實是半天，小二讀半天課）。」

「妳覺得自己有不舒服到要請整天嗎？」

「沒有。」

「如果沒有那麼不舒服的話，爸爸有三個建議，妳可以想想看喔。第一，如果妳醒了，現在起來，時間還來得及，不會遲到。第二，妳想再睡一下，我們請早自習就好，第一堂課前到。爸爸陪妳去跟老師說。」

講完兩個建議後，接著提出最後一個：「第三，真的很想睡，我們直接請半天，但是，因為妳連上課都沒精神了，所以，在家只能休息跟做靜態的事，沒有玩、也沒有電視，而且今天的功課還是要當日完成。妳評估身體的狀態，想一想，如果這三個妳都不想要，妳可能自己要想一個不用請整天的辦法，想好了再跟爸爸說。」

我離開她的房間後，過了一會兒，女兒很快的就穿好制服出來了。

「所以，妳決定去上學了？」我問。

「對。」女兒肯定的回覆。然後，很快速的吃完早餐、刷牙，花不到幾分鐘我們就出門了。

有條件的反問

孩子是個獨立的個體，我們要維護他的自主想法，只是，尚在「無律」居多的孩童階段，完全放手由他作主，多半會做出不周全的決定。我們不用跳進「可以」或「不可以」的陷阱題裡。而是使用「有條件的提案」來反問討論出具體的雙贏辦法，由孩子思考。

「有條件的反問」的語句用法：提出滿足孩子需求後的相關條件。再搭配能符合親子雙方需求的爸媽提案，讓他思考。當然，滿足孩子需求的前提是不能碰觸到教養的底線。

「如果你不想現在寫功課，想要回來之後再寫，那麼，我們就提早回來，有充足的時間讓你寫功課。」（有條件的提案1）＋「不然，你現在能寫多少，剩下的功課，我們帶去寫，寫完之後再去玩，我們就不用提早回來，可以玩得比較盡興。」（有條件的提案2）＋「你認為哪一個比較好呢？」（反問）

沒有否定孩子的想法，也沒有強迫接受任何意見，而是理解他的需求，加上條件限制與多重選擇，再讓他思考。

如此的互動模式，孩子的感受是被接納、被允許，以及被包容，帶有尊重的情感下，全面性的逐一審查，做出非情緒化的理性抉擇。

決定出門的背後原因

我帶女兒上學的路上，還發生了一點小插曲，想要分享給你們。

「是什麼原因讓妳選擇了現在出門？」（好奇現在的想法）在路上，我問她。

「因為我不想要在早自習時進教室，也不想要在家休息這麼久。」女兒說。

「是喔，早自習結束時進教室，也不喜歡喔？」（好奇現在的想法）因為我認為這是個還不錯的選項。

「不喜歡，因為我進門時，大家都會看我，我不想要被盯著看。」

「同學在看妳的時候，有什麼感受？會擔心？或者是緊張嗎？」（以感受為出發點／有範圍的選擇題）

「都有。」

「擔心什麼呢？」（順著她的話來反問）

「擔心他們會笑我。」

「笑妳什麼呢？」（好奇過去的事件）

「笑我：哈哈，妳遲到囉。」她還模仿了一下。

「哇～被笑的感覺真的很不好。妳曾經有被這樣笑過嗎？」（體會她的感受／回溯過往）我想到，她的感受可能與過往經驗有關。

「有一次，在小一的時候。真的很奇怪耶，遲到就遲到啊，幹嘛要笑我？」她似乎想到過往，還是有點小生氣。繼續說：「所以，現在有人遲到了，我會做著自己的事，不會特地去看他們，因為，我知道這個感覺很不好。」

「當時，很難過嗎？」（好奇過往的感受）我關心反問。

「嗯。」

剛聊完，也正好到學校了。我先抱抱她，緩和一下情緒，才趕緊匆忙說聲掰掰，進去了。

爸媽認為最好的辦法，不代表孩子也是這麼認為。這段在路上的對話，證明了我們的每一個感受與決定，其實都有其背後的原因、想法與經歷。

透過發問與對話，一層又一層的沿著線頭往上游探索，才能夠理解孩子內心的整段心路歷程。

思考後果的反問

有位媽媽帶著孩子來聽我的演講，Q&A的時候，問我一個問題：「他（指著旁邊的男生）每次在睡前，總是要不斷地催他去刷牙、洗澡，他都說不要，一直拖。到底該怎麼跟他說？」

「孩子幾歲？」我先問年齡。

「升小五。」媽媽回答。

「平常都是怎麼說的呢？」

「快點去洗、要十點了、很晚了、再不去的話就⋯⋯」媽媽大概說了一下。

「哈囉，弟弟，你好。介不介意叔叔直接來跟你說說看呢？」我大致了解後，對著坐在一旁的男孩詢問。

「嗯。」他點頭。

「假設現在是晚上九點半了，你還沒刷牙洗澡，現在我假裝是爸爸要叫你囉，然後，你像平常一樣就可以了。好嗎？」我說明了情境。

「好。」弟弟準備好了。

「兒子，九點半囉。要去刷牙洗澡囉。」我先開口提醒。

「我不要去。」看來他已經在狀態裡了。

「你在做什麼？讓你沒有辦法現在去呢？」（好奇現在的事件）

「我在玩。」

「好的。爸爸理解你想玩，而爸爸擔心的是如果太晚去洗澡會太晚睡。所以，爸爸希望你十點就要全部弄好，躺在床上準備睡覺。如果十點前要弄好，你認為要幾點去刷牙洗澡呢？」（先設定框架再選擇）

「嗯⋯⋯九點五十分。」孩子想了一下再回答。

「你覺得你可以在十分鐘之內把所有事情都弄完囉？」（重複他說的話來核對）

「對！」

「好，我相信你。那麼，等五十分一到，是你自己會記得時間呢？還是要我提醒你？」（先設定框架再選擇）玩的動作都要停止，只是，怎麼停止是可以選擇的。

「你提醒我。」

「我可以提醒你，但是，當爸爸提醒你了，你卻像之前一樣再拖拖拉拉，又說不要去，怎麼辦？」（思考後果的反問）

「這次不會了，你一提醒我，我立刻去。」

「沒問題，爸爸相信你，等一下時間到了，我再來提醒你喔。」

「好。」弟弟點頭同意。

「謝謝。」我上前跟這位弟弟握手。

之前說過，對話就像兵乓球一般，我打過去，你拍回來。在此提及較適用於孩子年紀偏大或自律較高的教養方法：「思考後果的反問」。

基本的問法是：「客觀的陳述事件與後果」＋「讓孩子思考的反問」

「讓孩子思考」的反問句有：「怎麼辦呢？」「你覺得可以怎麼做呢？」「你認為呢？」「有其他的想法嗎？」如此的問法是把球拍過去給孩子，「請你好好的認真想一想自己的決定所造成的影響，再向我們討論，認為可以怎麼做？」

「我們等一下十二點要出門，可能要晚上九點多才會回到家，差不多要睡覺了。如果你的功課沒有在出門前寫完，怎麼辦呢？」

「這次的考試，因為粗心而後悔了，你認為能怎麼做，下次可以做到細心呢？」

「爸爸明白你不是故意的，但是對方的確感到不舒服而哭了。你認為有什麼辦法，可以在好玩的情況下，讓每個人都覺得是好玩的呢？」

在此，沒有提供他選擇題，也沒有限制範圍，而是放手讓孩子擁有全面性的思考，能練習考慮地更加周密，思維的廣度能延伸到所做決定的後續，連帶為自己應該擔起的責任，產生自覺，更能鍛鍊為自我負責的能力。

如能運用在稍具備自律意識的孩子，效果肯定更加顯著。相當鼓勵中、高年級以上的孩子，多使用這個方法。只要他所提出的方法，皆為合理且能符合到爸媽的需求，請多調整我們的期望，同意孩子的提案，作為實質的鼓勵。

如果是面對較為年幼，「無律」程度較高、衝動情緒較強烈的幼童，「思考後果的反問」就不一定適用了。我們問了，他即使想到了後果，也因為較以自我為中心，或被情緒所主導，回答：「我不知道。」「我不要說。」此時，「先設定框架再選擇」與「有關聯的剝奪後果」即可派上用場了。

由孩子提出具體共識的方法

這兩個篇章講了比較多，在教養溝通上，由孩子提案的技巧與方法，可能看了有些疑惑，在這做了整理性的說明與舉例。

「先設定框架再選擇」，在明確的目標內，畫好了一個圈，讓孩子在圈內思考。

「有條件的反問」，是提醒選項的相關條件，再讓孩子在選項裡思考。

「思考後果的反問」，是單純提醒規則界線，開放讓他思考後果並自行提案。

以孩子看電視為例：

先設定框架再選擇：「等一下時間到了，你會自己關掉電視？還是要我提醒你？」「最多可以再看五分鐘，你認為五分鐘之內，還需要多久？」 有條件的反問：「如果你要繼續看的話，下午的電視就沒有囉，你可以接受嗎？」 思考後果的反問：「如果你還想看，但是看電視的時間已經到了，怎麼辦呢？」

各位爸媽知道如何靈活運用了嗎？

書籍介紹

本文摘錄自《引導孩子說出內心話：不說教的情商課，讓親子都被好好理解》，如何出版

作者：澤爸（魏瑋志）

孩子講不聽、愛頂嘴、藉口一堆、不耐煩……

作為爸媽，很難不氣急攻心，一連串的說教脫口而出……

以「用心」陪伴孩子成長聞名、掀起教養界「爸爸潮」的澤爸，

以日常生活中親子的實境對話，手把手、一字一句地

教你如何有效解決「最讓父母苦惱的教養問題」！

面對最愛的家人，我們更應該要好好說話！

當你好好說話，孩子才會展露真心，開啟改變的契機！

你在外面交遊廣闊、很能聊，

但是回到家面對孩子，只會說教、罵人嗎？

你一直很遺憾自己跟父母，除了噓寒問暖就沒話聊了，

並且渴望跟自己的孩子能像朋友一樣促膝長談嗎？

關係是從日常的相處中一點一點累積出來的，

其中少不了要以「對話」和「陪伴」來強化心的連結，

當彼此的關係變得親密，就能因為受到信任而發揮出影響力。

親子之間的關係也是如此。

在本書中，澤爸先傳授父母如何穩定自我情緒，然後引導孩子學會辨識和抒發情緒，並以對等的姿態和好奇的提問，探索孩子的內心世界。這樣透過有效的對話，點燃孩子願意做、願意改變的決心，就能克服天下父母最傷腦筋的教養問題。

Photo Credit: 如何出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航