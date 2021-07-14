「Delta變種病毒對中和抗體的敏感度降低」，這個研究告訴我們，施打兩劑是很重要的

議題背景

今（2021）年7月8日台北時間23：00，國際期刊《自然》（Nature）最新刊登了Delta變種病毒與中和抗體敏感度的研究。研究利用103位曾感染的患者與59位疫苗接種者的血清中分離抗體，與新冠的各變種進行中和抗體試驗，其中有部分的單株抗體無法有效與Delta變種上的棘蛋白（S protein）做結合，包括用來治療COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）的單株抗體藥物「bamlanivimab」。

研究文獻：

研究結果顯示，Delta變種的棘蛋白有部分區域逃脫了抗體的結合，這阻礙了抗體中和病毒的能力。另外，儘管在實驗中發現，抗體針對Delta變種的效力比Alpha變種低三到五倍，但在施打任一種疫苗的第二劑後，95％的個體仍可產生中和反應。一起來看看專家說法。

長庚大學新興病毒感染研究中心主任 施信如

2021年07月08日

1. 這個研究為什麼重要？

這是在實驗室做的研究，可以很仔細的比較四種不同的單株抗體，分別針對四種變種病毒：Alpha、Beta、Delta、D614G的保護力。這四個單株抗體在臨床都已可使用，研究結果顯示其中一種抗體「Imdevimab」對四種病毒株都有很好的保護力，可以提供未來疫苗臨床試驗很好的數據。而其他三種單株抗體則是對Beta病毒株的效力都下降。研究也發現只打第一劑的輝瑞或AZ疫苗對Delta病毒株的效力雖然下降，但下降程度沒有Beta病毒株（或稱南非病毒株）來得多，仍有部分保護力，顯示Delta病毒株沒有原先大家想像的這麼可怕。這也再度告訴我們，只打一劑疫苗的保護力並不夠，施打兩劑是很重要的。

2. 這個研究有什麼推論的限制嗎？

實驗室做的研究較難反映真實世界中施打疫苗的情況，還是必須配合先前的臨床研究，才能評估疫苗實際的保護力，所以不能直接推論實際施打疫苗的保護力會下降多少。

3. 一般人要如何正確地理解這個研究？

這篇算是比較基礎的實驗室機轉研究，無法推算疫苗苖保護力相關性（Correlate of Protection，CoP）的數據。實驗室研究結果雖然和目前臨床的狀況很像，血清中的抗體對印度變種病毒株有下降，但下降的倍數不能直接當作真實世界中疫苗的保護力下降的數字。

中興大學獸醫病理生物學研究所教授 吳弘毅

2021年07月08日

1. 這個研究為什麼重要？

這個研究的重要性，在於可以讓我們知道在面臨變種的冠狀病毒時，如果S蛋白發生突變時，身體的抗體是否能夠應付變種的新冠病毒。此研究因為是在試管外的實驗，從不同病毒株感染患者後自然產生的抗體，以及施打疫苗後產生的抗體，利用這些不同的S蛋白刺激下產生的抗體與各變種病毒做中和能力的測試。在面臨變種的冠狀病毒時，雖然中和能力下降，但還是能夠對抗變種病毒。

2. 這個研究有什麼推論的限制嗎？

其限制在於它是試管外的試驗，而不是真正在人體內或是動物的實驗，雖然有其參考價值，但還是不能夠確實說明在人體裡面是否也是這種情況。

3. 一般人要如何正確地理解這個研究？

雖然是一個試管外的實驗，但是由研究結果也可以讓我們知道，對於變種的病毒，我們不用太恐慌，因為目前的疫苗還是有它的效力，儘管效果降低，並不會沒有效果。最主要是我們看待疫苗的態度，亦即疫苗不是解藥，他只是會減低病毒的感染數目以及疾病的嚴重程度。因此，即使遇到變種的病毒，原來的疫苗雖然效率會下降，可是還是會有一定程度能夠減低病毒的感染數目，進而降低疾病的嚴重程度。

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航