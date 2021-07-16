【專訪】台灣設計研究院院長張基義：將「設計力」推升到國家戰略的高度，讓世界看見台灣

文：張雅淳

「公部門的設計變美了！」近年來不少人驚喜的發現，台灣公共場域的視覺向上提升，兼具美感與便利性，這背後其實有一群重視台灣整體產業「設計力」的人默默耕耘。

2020年，由經濟部工業局、國貿局等多家單位協助成立17年的「台灣創意設計中心」，在政府將「設計」強化為國家整體競爭力的大戰略思考下，升格為國家級的「台灣設計研究院」（以下簡稱設研院），將關注領域擴及設計政策、企業創新、公共服務、社會創新與設計外交等，並運用「設計力」整合政府跨部會資源，進行跨領域知識整合，以設計驅動企業賦能，為台灣打造設計領先型企業。

Photo Credit: 設研院提供 台灣設計研究院院長張基義

「台灣設計研究院就是要創造價值。」電話那頭，設研院首任院長張基義用充滿熱情的一句話，清楚說明了目標。建築學者出身的他，產官學經驗完整且豐富，2011年擔任台東縣副縣長兼文化處處長任內，首開各縣市先例，成立了第一個直屬縣長室的「設計中心」，先後推動了熱氣球嘉年華、藝術地標等創新施政，成功重振台東觀光品牌。如今，張基義將帶領設研院，用DIT（Design in Taiwan）為MIT（Made in Taiwan）加值。

Photo Credit: 設研院提供 張基義（右），設研院透過跨部會、跨域整合推動創意設計，驅動創新與產業升級。

來自後山的美學啟蒙

從小，張基義就與「美」結下不解之緣。生長在台東的他，一直到高中，每天上學都騎著腳踏車穿過大片的稻田，「在那裡很難專心念書，從教室看出去，就是無際的太平洋。」在山海包圍下，對美的感知能力早已刻在DNA裡。

張基義小時候家裡經營廣告社，長時間耳濡目染很自然地就對藝術產生了興趣，而他確實也有這方面的天分，隨便動動腦、動動手就能做一些讓人驚豔的小作品出來。大學北上就讀建築系後，張基義發現跟藝術創作相比，設計似乎更有改變社會、改變世界的影響力。於是在1989年，張基義遠赴美國俄亥俄大學、與哈佛大學先後取得建築碩士和設計碩士，也在美國找到了自己一生終極的興趣與目標。

畢業後，張基義進入美國名建築師彼得．艾森曼（Peter Eisenman）建築師事務所工作，接觸到來自世界各國的明星建築師，經手的每一個案子都是國際建築界的焦點。直到現在，這一段和明星團隊一起絞盡腦汁，加班到深夜的日子，依然是他在忙碌的生活中不時想起的珍貴回憶。

Photo Credit: 設研院提供 張基義認為設計可以為社會帶來最有感的改變。

用設計改變世界

「我一直期許自己，以個人微小的努力帶動公共價值的創造。」設研院的工作展開後，張基義每天的行程幾乎都是馬不停蹄的四處訪察、開會，「比設計還困難的其實是溝通。」他語重心長地表示，設計是跨界合作的平台，不能總是在同溫層裡創造感動，從設計團隊到廠商、從公部門到菜市場，每個環節都需要溝通，大家有了共識，改變的力量也自然匯聚了起來。

張基義舉了一個例子：2020年為了配合蘇花改通車，交通部公路總局和經濟部工業局聯合五大客運，推出號稱全台最美巴士「北花線－回遊號」，這可是國內第一次從「設計」導入的跨部會合作，從車體塗裝、窗簾到所有識別標誌，都和一般客運車輛有明顯的不同。但是所有參與單位第一次聚集開會時，就被車體公會的代表毫不客氣地嗆聲。

出乎意料的是，當最終的成果展現在大家眼前時，最感到興奮與驕傲的也是這位代表。這樣的結果，也正是設研院這個跨界合作平台，為業者、廠商、公部門、和設計界重新梳理打造的生態系統。「大家應該都滿有感的，這兩年不管是產業界、中央或地方政府，都開始重視設計跟美學了。」張基義的語氣裡有滿滿的欣慰。

Photo Credit: 設研院提供 號稱全台最美的「北花線」巴士，是國內第一次從設計導入的跨部門合作。

設研院也與內政部消防署合作，將設計導入消防，邀請設計師改善消防栓箱跟滅火器，並開源供給全國的產業工會使用，並改善四條法規。此外也將設計導入公共衛生醫療。進場設計前，團隊與醫療所主任、護理長開設工作坊、共同工作近一年半，力求全面了解需求，改善服務流程、室內設計與指標，讓民眾感受到好的公共醫療服務。

去年歷經疫情爆發，設研院與輔大醫院合作邀請MINIWIZ小智研發設計一款可以48小時快速組裝的負壓隔離病房──MACWARD，模組化的設計可以彈性機動調整，使用可循環的建材，每個單元都可以上電梯與飛機。這項設計亦獲得CNN報導。

Photo Credit: 設研院提供 可快速組裝的負壓隔離病房MACWARD，獲得國內外媒體矚目。

設研院也正醞釀將設計導入工業區、法庭與夜市，張基義希望透過一次又一次的改造，為台灣建構完整設計創新生態系，「設計就是國力！我們努力創造典範案例，希望有朝一日輸出國際、推動設計外交，而設研院就是要持續扮演公私部門及各產業間的橋樑，將『設計力』推升到國家戰略的高度。」

Photo Credit: 設研院提供 設研院和新北市合作《衛生所再設計》計畫，進行公衛服務場域優化改造，圖為汐止衛生所。

設計需要獨特性

從美國學成回台之後，張基義一度投身建築業，期待成為一個改變世界的專業建築師，但他很快發現，台灣業界對建築師的期待是為建案創造更多的面積、更高的坪效，而不是將建築當成一件作品。

張基義努力適應了一段時間，體會到這或許就是台灣產業界的特色，反應快、彈性大，加上高素質的製造業助攻，能透過多領域的跨業整併，在全球分工競爭中，建構起一套具有台灣特色的專業模式。

例如近年經常聽到跨產業合作組成的「國家隊」，就是台灣因應全球供應鏈快速變動的靈活調度，張基義深信，「在這樣的基礎上加入新興的設計力，未來就可以進一步帶動台灣的改變！」

張基義在2019年當選世界設計組織（World Design Organization）理事，長年參與並擔任國內外設計獎項評審，見證台灣設計實力逐漸在國際舞台嶄露頭角，他在讚許之餘，也隱約有些憂慮，「和其他國家相比，台灣作品的平均水準不錯，可惜獨特性看不太出來。」反觀日本、泰國或越南等國的創作者，都各自從自己民族的獨特性出發與深耕。「獨特性不是一定要回到傳統，或是台灣就一定是什麼符碼與形式，而是需要個人深入的去做再轉化，做出一個新的詮釋。」

張基義還發現，相對於設計，這幾年台灣電影逐漸找到了獨特的講故事的方法，「最怕的是不敢嘗試。」他鼓勵對投入設計領域有意願的年輕人，對世界充滿好奇心還不夠，還必須主動積極探索，問對問題，然後在有限的資源、法規跟環境限制下，找出相對適宜的解決方法。

「來自台東，是設計人暨建築人、教育工作者、美學志工。」張基義這樣定位自己。最近受疫情影響，很多計畫和活動被迫暫停，過去每天像個陀螺打轉的他，終於有了一點點時間停下來思考更長遠的事，「我們剛好身在一個設計的大時代，只要勇於做各種嘗試，絕對可以實現用設計改變台灣、讓世界看見台灣的願景。」

Photo Credit: 設研院提供 張基義給自己的定位是設計人、教育工作者、和美學志工。

本文經臺北文創授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航