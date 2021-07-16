2021/07/16,
健康

疫苗 vs. 醫美：打COVID-19疫苗後，可不可以再注射玻尿酸？

疫苗 vs. 醫美：打COVID-19疫苗後，可不可以再注射玻尿酸？
Photo Credit：stellahyc910 @Flickr CC BY SA 2.0

我們想讓你知道的是

美國皮膚科醫生建議 ：「在接種疫苗前後2週，避免施打玻尿酸，以確保安全」，此外，另一篇研究的建議為 「: 一般民眾在醫美玻尿酸注射和疫苗注射之間，可以考慮4-8週的間距」。以上資訊供有相關疑慮的民眾參考。

現代社會有許多女生因為愛美，所以施打、注射了許多的玻尿酸填充物。而筆者在近日，時常被周邊的女性朋友人詢問：「去醫美打針後，可不可以去打COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、新冠肺炎）疫苗？」、「打COVID-19疫苗後，可不可以再注射玻尿酸？」等問題，以下筆者統一進行整理與澄清。

曾施打玻尿酸填充物者，若施打COVID-19疫苗恐產生局部腫脹現象

其實，美國去年底，發現在打莫德納（Moderna）疫苗的的第三期約3萬名的人體臨床實驗的報告中，指出有3名女性受試者，在接種疫苗之後的24至48小時後，在曾施打打玻尿酸填充的地方，局部出現了腫漲現象。腫脹現象的發生率約為0.01％，屬於罕見的副作用表現之一。

該研究文獻亦記載，目前似乎沒有在輝瑞（Pfizer）疫苗或其他的mRNA疫苗接種後，發現有玻尿酸注射處局部的腫脹案例。然而，在接種流感疫苗接種後的案例報告中，曾有研究指出，若接種對象曾施打玻尿酸，則會在施打玻尿酸處產生腫脹現象。

為什麼接種COVID-19疫苗後，會產生腫脹現象呢？

疫苗接種，是人體內，一連串的免疫反應。接種疫苗後，免疫細胞的化學信號會在全身反應。例如，以前的臨床經驗也顯示流感疫苗或子宮頸疫苗，也會有引發女生經血來潮。那是因為子宮內膜的免疫反應。

(延伸閱讀：月經和COVID-19疫苗 )。

同樣的，對於流感疫苗、其他細菌/病毒疾病、或牙科手術，過去也發生罕見免疫反應，而導致身體內的填充物注射的地方，產生了局部腫漲的。而這些不是感染引起。 這些是疫苗引起了免疫反應，尤其是在曾經使用過（填充劑，如：玻尿酸）的地方，特別明顯腫脹。

前述研究，發生腫漲反應的3位女性中，其中一位是在接種前6個月前曾注射玻尿酸、一位是接種前2星期前曾有注射記錄、一位則沒有記錄。

研究人員認為，填充物（例如：玻尿酸）本來就是一種免疫反應啓動的助手。

而只要剛好有免疫誘發物質（例如：疫苗、藥品）注入，會在身體內緩慢在幾天後，會形成局部的腫脹變化。我們醫療會把這種的免疫反應，稱為遲發性過度反應 (delayed-type hypersensitivity）。

研究人員也發現，一些填充物像玻尿酸，會在注射後3至5個月開始分解，這可能導致分解產物，也剛好暴露於免疫反應的誘發物質（例如：疫苗、藥品），可刺激，引發一連串的免疫系統的過度反應。

這個就是為什麼，其中有一個女生，6個月前注射玻尿酸，打疫苗接種後，仍然有過度免疫反應現象。

若不幸發生腫脹現象，該怎麼處理呢？

依據美國皮膚外科醫學會 (American Society of Dermatolic Surgery，ASDS ) 的指引，有以下建議：

  1. 這些罕見的不良事件，是暫時的，對口服皮質類固醇和抗組織胺等治療有反應，並且經常無需治療即可解決。
  2. 不應阻止或排除已經接受玻尿酸治療的患者，去接受任何類型的疫苗。同樣，已接種過疫苗的患者，也不應被排除在將來接受任何玻尿酸的注射。

經筆者直譯的白話文為：「經醫師評估後，可安心接種疫苗，玻尿酸也以安全注射」。

這樣子，你懂了嗎？

最後，筆者對兩個問題進行統一答覆。

1.「去醫美打針後，可不可以去打疫苗？」

輪到你登記打疫苗接種序位到了，就去吧，現場會有醫生對你進行評估後，才允許你接種疫苗。

2.「打疫苗後，可不可以再注射玻尿酸？」

愛美不怕輸人，經醫師評估後，如果可以打，就打吧！

另外，美國皮膚科醫生建議 ：「在接種疫苗前後兩週，避免施打玻尿酸，以確保安全」，此外，另一篇研究的建議為 「: 一般民眾在醫美玻尿酸注射和疫苗注射之間，可以考慮4-8週的間距」。

以上資訊供有相關疑慮的民眾參考。

參考資料

專題影片

本文經黃軒醫師授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航


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