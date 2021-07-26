突然長了好大一顆乳房腫瘤？外科醫師圖解「乳房葉狀瘤」

在自我檢查時，若在乳房摸到硬塊，總會讓女性朋友心頭一驚！一般大家最擔心的是罹患了惡性乳癌，或良性乳房纖維腺瘤、纖維囊腫。而我們今天要講一個比較少見的乳房腫瘤型態：葉狀瘤。

葉狀瘤的症狀

葉狀瘤最明顯的症狀就是腫塊。患者就診時，可能會這麼說：「我每個月都有自我檢查，都沒發現什麼問題，但突然這個月發現左乳下方摸起來好像有個兩公分附近的硬塊。」也就是說，這個腫瘤可能會在幾個星期內就長了兩、三公分大。

葉狀瘤最常見於40多歲的女性，但任何年齡都可能出現葉狀瘤。年輕一點的女性比較可能是有良性葉狀瘤，當年齡變大，出現惡性葉狀瘤的機會也會增加。

Photo Credit：照護線上

葉狀瘤的特性

葉狀瘤會被叫做葉狀瘤的原因，是因為在顯微鏡下會呈現出葉狀模樣。葉狀瘤可能是良性，也可能是惡性，或甚至同時具有良性與惡性的特徵。

多數葉狀瘤是良性的，不僅在觸診時腫塊與乳房纖維腺瘤觸診起來很相像，在超音波或乳房攝影等影像檢查時，亦很難直接區分這個乳房腫塊是葉狀瘤還是乳房纖維腺瘤。

當然，葉狀瘤有一些特色，就是葉狀瘤可能會長得很快，或長到特別大，甚至撐到皮膚表面也能看到腫塊模樣。但總之，醫師無法僅從病史、觸診、或影像直接判斷這個乳房腫瘤是葉狀瘤或乳房纖維腺瘤。最終都需要做切片檢查才能確定診斷。

良性葉狀瘤

當乳房內有較大並生長快速的腫塊時，需要取出腫塊內的組織，判斷是否裡面有惡性細胞的可能。通常取出乳房內腫塊組織的作法，可以是粗針切片，或直接移除整顆腫瘤，再把取到腫瘤組織放到顯微鏡下做區分，確定腫瘤組織特性。

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如果要在顯微鏡下確診為良性葉狀瘤，那必需這些腫瘤組織分化良好，邊緣完整。有些專家學者認為，若臨床醫師懷疑患者的乳房腫瘤是葉狀瘤的話，應該盡量採取移除整顆腫瘤的作法，而不要採取粗針切片。畢竟粗針切片能取得的組織含量少很多，不一定能讓病理科醫師做出正確判斷。

如果確診為良性的葉狀瘤，那麼這結果並不會增加此人後來得到乳癌的機會。不過值得注意的是，葉狀瘤屬於比較容易復發的腫瘤，還可能在術後一兩年內就復發，因此患者於手術後務必還是要定期回診，用影像檢查方式追蹤，才能知道是否有復發。

惡性葉狀瘤

大約四分之一的葉狀瘤是惡性的。不過，惡性葉狀瘤雖然長在乳房，卻跟我們一般提到的乳癌不一樣。普通大家講到的乳癌，是指從乳管或乳小葉長出來的惡性腫瘤，而惡性葉狀瘤則是從乳管、乳小葉旁的「結締組織」長出來的「惡性肉瘤」，在本質上並不相同。

因此，惡性葉狀瘤和一般乳癌不一樣，雖然長得比較快，不太會轉移到身體其他器官，而且惡性葉狀瘤擴展自己的勢力範圍時，通常不是經由淋巴系統，因此淋巴結的狀況比較不容易受影響。而惡性葉狀瘤也有屬於自身的癌症分期方式，與一般乳癌分期並不同。

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既然惡性葉狀瘤與乳癌的行為模式不同，治療方法上也有所差異。提到乳癌治療，我們通常會分成局部治療和全身治療兩個方面來討論。但由於惡性葉狀瘤的轉移機率很低，絕多數患者只要接受局部治療即可，不需要全身治療。

「手術切除」就屬於最重要的局部治療方式。在手術時，除了腫瘤本身，也得多拿一點圍繞於腫瘤旁的正常組織，以減少後來再度復發的機會。倘若患者是於移除整顆腫瘤後，才確診為惡性葉狀瘤，那麼患者會需要再度手術，再拿掉腫瘤周邊附近的組織。假使剛開始評估時就發現腫瘤過大，就要考慮直接開刀移除單側乳房。

一般乳癌手術除了切除乳房外，還要廓清淋巴結。然而，在治療惡性葉狀瘤時很少會需要淋巴結廓清手術。因為即使惡性葉狀瘤已經長到挺大的，淋巴結常常幾乎還是沒有什麼變化，並不需要以手術移除。

在手術後，惡性葉狀瘤的患者也很少需要全身治療，因此並不需要治療一般乳癌時常見的「荷爾蒙治療」或「標靶治療」，通常都是局部手術治療即可。只有確定已經轉移身體他處的惡性葉狀瘤才會考慮化學治療。

本文經照護線上授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航