疫情下該如何協助移工？One-Forty推出的「防疫機器人」已達近3萬人次的點擊

5月台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病、武漢肺炎、新冠肺炎）疫情升高，政府發布三級警戒，當時關注在台移工的非營利組織One-Forty，注意到東南亞移工面對疫情的「語言障礙」與「資訊不對稱」，在5月15日推出了One-Forty CARE防疫社群機器人，目前已達到近3萬人次的點擊，而透過防疫社群機器人的推廣，也指引了5萬多名移工下載「台灣社交距離APP」。

One-Forty創辦人陳凱翔在接受關鍵評論網電訪表示，5月疫情升高後，當時還未有太多人意識到移工需要協助，他們找到了科技公司Botbonnie，Botbonnie承諾以公益方式合作，整理了疾病管制署發布的資料，並用移工最普遍使用的臉書Meseenger串入功能，花了一天半的時間就上線。

這個架在臉書Meseenger上的「防疫社群機器人」，點進去後會讓使用者選擇語言，目前有越南語、印尼語、他加祿語、泰語選項，介面也隨著使用者語言而改變，聊天室每日除了會有兩次推撥關於印菲越泰四語疫情資訊，也會蒐集回覆移工疫情下各式問題需求，和推廣下載「台灣社交距離APP」。關於移工對One-Forty CARE的反饋，陳凱翔表示，防疫機器人每天都會收到各式各樣的問題，例如高雄的移工之前會詢問高雄有多少人確診，而最近的熱門問題，則是關於在台外國人打COVID-19疫苗的資訊。

移工點進One-Forty Care 防疫社群機器人後，選擇所需語言，未來將會由此對話框主動推播疫情相關訊息。（按鈕選項由左至右為印尼文、菲律賓文、越南文以及泰文）。

陳凱翔說到，One-Forty CARE的上線也喚起其它行動，例如勞動部後來推出了「Line@移點通」、翻譯許多疫情資訊，而在歷經晶元電廠疫情爆發後，台灣大眾也更加重視疫情下移工所面臨的挑戰，目前「資訊不對稱」已非最大問題，而在疫情尚未完全結束下，One-Forty也會多加檢視移工的需求，疫情期間組織更是「停班不停學」，透過遠端上課繼續未完的課程，移工出席人數不少，以看護居多，另外也跟桃園群眾協會合作，提供庇護中心的移工學習包，讓他們趁轉職前的空擋有學習的機會。

對於政府的行動，陳凱翔也分享，這次勞動部在疫情後很快就聯繫上了One-Forty，雙方有很正面的交流，政府對於需要母語資訊的需求即時回應並協助，One-Forty也表達希望政府能多掌握移工社群，為其提供食衣住行育樂的資訊和能以人為本的思維，另外政府因晶元電疫情看到移工對台灣的重要性，也讓政府跟移工的距離更加靠近，他也希望政府能了解到，移工不是只有在疫情下需要關注，而是平時就要與移工保持暢通聯繫。

提到台灣大眾對移工的看法，陳凱翔表示，對一般大眾的價值觀和想法，疫情下其實是增加了許多刻板印象，例如防疫破口，但根據數據，其實移工染病大都是源於居住環境（例如移工宿舍），且多數移工都是非常配合政府防疫政策，大眾應要更了解移工在工作與生活的真實狀況，視彼此為防疫的好隊友，而非加強對立。

不過如何讓民眾了解仍有限度，而One-Forty在做的，除了提供服務項目外，也透過文章、影片訪談，協助大眾破除對移工的刻板印象，也減少疫情下的誤解，增加族群跟族群間的互動；陳凱翔說到，經過這次疫情下的資訊不對稱，在未來也要去思考，疫情過後要如何扮演移工和民眾之間的資訊橋樑，要有更多資訊的傳遞。

Photo Credit: 中央社 苗栗縣政府6月29日起解除移工外出禁令，京元電子竹南廠周邊可見不少移工在上下班途中順便採買民生用品。

最後陳凱翔表示，過去大約有6萬5千人移工透過學習包、移工學院、YouTube的訂閱與組織互動，而在疫情期間，透過各種線上平台（包括防疫社群機器人、串聯到台灣社交距離）接觸到的移工更增加到10萬人，顯示移工對於疫情資訊的需求大增，而在疫情趨緩後，陳凱翔希望能擴大協助移工在異鄉生活上的適應，也希望能跟政府有更多合作，在未來，One-Forty也將持續推出東南亞語衛教大補帖，包含台灣社交距離APP 教學指引、生活防疫守則以及悠遊卡記名申請方式等。

攝影：杜晉軒 One-Forty團隊，中為創辦人陳凱翔

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核稿編輯：杜晉軒



