【動畫】《奇巧計程車》：在黑夜中「運轉」游走，映照都市邊緣人的光怪陸離與慾望

於2021年春季播出的原創動畫《ODDTAXI》（台譯《奇巧計程車》），確實如同其名字「odd」所示，是一部戲裡導戲外皆「異常」且「出人意料」的作品。論製作背景，它是動畫界中的異數。論故事內容，細密的伏筆為劇情屢屢留下出人意表的轉折，緊湊並具追看性的故事是本作賣點。難得在複雜的布局下，故事最終仍保有圓滿的收尾；而結局所留下的餘韻，亦值得細味。

先從製作背景開始說起。細看《奇巧計程車》的製作人員名單的話，就能發現其中多數的骨幹成員，都不是動畫迷會感到熟悉的名字。主導整個企劃的P.I.C.S.，本身就不是傳統意義上的動畫公司，而是一個多媒體、以影像製作為主的創作公司。

P.I.C.S.的作品非常多元化，由MV製作、平面設計，以至展覽策劃皆有涉足；這次和老牌動畫公司OLM合作（兩者為同一集團旗下的子公司），製作這部一季13集的正式規格電視動畫，對P.I.C.S.來說是全新的嘗試。

P.I.C.S.首次跨足動畫界，最終也沒有令人失望，交出了令人眼前一亮的創作。首先值得談論的是，《奇巧計程車》在內容呈現方面並沒有受限於動畫這單一媒體，製作團隊運用其跨媒體創作上的豐富經驗，善用多種網絡媒介補完作品的故事。

無論是於每集動畫播畢後上傳到YouTube頻道的廣播劇、重現劇中同名遊戲的手機應用程式，以及與故事時間線同步的角色推特帳號，皆成功吸引觀眾投入觀賞、遊玩及互動，以考察隱藏的劇情細節。如此的設計增加了《奇巧計程車》的觀賞趣味，客觀而言亦成功為作品帶來更多話題性與討論空間。

「媒體混合」（メディアミックス）固然已是日本動畫製作的老生常談，但能夠像P.I.C.S.般讓多種媒體的創作配合得宜，各具吸引力之餘又不至喧賓奪主，則實屬難得。

而為《奇巧計程車》執掌導演的木下麥，以及負責編劇的此元和津也，則奠定了這部作品那奇詭、聚焦邊緣，同時蘊含黑色幽默的影像與敘事風格。兼任角色設計，同時包辦全13集分鏡的木下麥導演，創造了以動物形象隱藏人類面容，藉此為角色營造疏離感的作品特色，並畫下了一幕幕計程車在黑夜中游走，以映照位處都市邊緣的人們所經歷的光怪陸離之事的荒誕畫面。

至於身兼漫畫家的編劇此元和津也，則貫徹其對漫才（日本傳統喜劇表演，形式上近似相聲）的熱愛，沿用過去創作中使用過的模式，為作品注入了「會話劇」的元素。披戴動物外型的角色們，在計程車內時而交談，時而單方面說話，訴說著埋藏於自身的慾望。

是的，慾望——若要為《奇巧計程車》選一個關鍵詞的話，我想「慾望」兩字大概就是最好的歸納了。《奇巧計程車》是「會話劇」同時也是「群像劇」，角色眾多並且各人的經歷縱橫交錯，構成了貫穿整部作品的故事線。而驅動劇中角色行動的，亦不外乎是各式各樣的慾望。

除了作為一切事件的「中間點」兼主角，計程車司機小戶川外，劇中的主要角色們，大都抱持著強烈的慾望。

《奇巧計程車》劇照，曼迪傳播發行 計程車司機小戶川

身為清潔工人的柿花渴望在戀愛關係上得到認同、半地下偶像團體「神秘之吻」的成員以不同的心情渴求著成名與成功、搞笑藝人組合「智人拍檔」的柴垣渴望揚名、大學生樺澤期盼著在網絡上一炮而紅、小混混陰溝與矢野各自希望在黑道的世界中勝過對方，田中則從小到大都希望搏得別人景仰，最終因此而陷入瘋狂⋯⋯慾望在《奇巧計程車》的故事裡是漩渦，捲動並吞沒劇中的人們，最終刻劃了這個夾雜陰暗與殘酷，卻又諷刺得令人失笑的故事。

在故事的末段，劇情揭露劇中角色的動物外型，原來都是基於主角小戶川的視點而產生的錯認：每一個角色其實都是人類，而非擬人的動物。在小時候經歷了一場瀕臨死亡的意外後，小戶川患上了名為視覺失認症的高層次腦機能障礙。此病症會讓患者認不出眼前的事物，對小戶川而言，其症狀則會讓他將所見的人類均錯認為動物。

此一伏筆的揭露，其實並沒有為故事的結局帶來太大的影響，其最重要的意義，是完成了故事中最關鍵的譬喻——正當人們皆被眼前的慾望所掩沒，一次又一次被隨之而來的自身愚行與命運捉弄所擺布之際，唯有視界裡「看不見」人類，也看不見隨之而來的物慾與渴求的小戶川，才能擺脫如此的詛咒，甚至在最後成為劇中各人的救贖象徵。

《奇巧計程車》劇照，曼迪傳播發行

出生於破碎家庭的小戶川，小時侯所遭遇的瀕死經歷，是其母親駕車載著一家三口衝進水裡，打算自殺並了結家中所有人的生命。結果小戶川在這場事故中倖存下來，從此將自身和身邊人類都認作動物的他，反而因此得到了救贖——因為，他終於不用再與他不擅長相處的人類共存了。

而在故事的最後，小戶川這次則自行駕車衝進大海，以守護他所珍視的事物，差點因此而溺斃。但在女主角白川的捨身拯救下，被水包圍的小戶川再次得以存活。上次的瀕死讓他得以「看不見」人類，這次的瀕死則讓他再次「看見」人類。但如今的小戶川已不再懼怕，因為愛著自己的人，已在自己的身邊了。

看畢整部《奇巧計程車》，我就覺得小戶川兩次「入水」的經歷，都頗有宗教的意味。基督教有名為「洗禮」的儀式，其希臘文原文有「投入水中」之意，象徵在水中死亡而又重生，有著與基督出死入生之意。

《奇巧計程車》的世界當然沒有神明，但小戶川的兩次入水，則各自賦予他不同意義的「死亡與重生」。而更有趣的是，小戶川在聖誕夜（亦即象徵耶穌基督誕生的那一夜）駕車衝進大海，並即將落水的一刻，亦同時成為讓劇中的不同角色喚回初心，並隨後以不同方式與自身慾望和解，得以重生與存活的時刻。小戶川只是個患病的計程車司機，但劇本最後留下的幽默，就是讓這樣的他能夠出死入生，並同時成為了眾人的彌賽亞（救世主）。

然而《奇巧計程車》的故事，就是一個關於人與慾望的故事。只要慾望一日未在人的心底裡被消去，故事就尚未有完結的一日。「運轉手（日語中司機之意）就是轉動命運之手」，既然故事最後小戶川再次握上了計程車的方向盤，而又有一個女孩在那一夜沒有看見進水的慾望，而是只是看到翻滾著慾望的炸油的話，既然如此，故事會留下半開放的結局，並一直「運轉」下去，也自然是理所當然的事情了。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航