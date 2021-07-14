史瓦帝尼與台灣的邦誼仰賴王室強力支持，發生反政府動亂絕不是什麼好消息

文：吳祈攸（台大國家發展研究所碩士生）

前幾天，筆者與一位朋友通話，也交流許多國際局勢的看法，結果從他口中得知，史瓦帝尼近期發生動亂，國內局勢混沌不明。當下聽到消息的我十分詫異，一方面史瓦帝尼應是國內相對穩定的友邦；二方面這對台灣目前的外交處境，絕對不是什麼好消息，其箇中原因會在文章中說明。

筆者對史瓦帝尼的印象是很深的，因為史國國王恩史瓦帝三世（Mswati III），曾於2017年向我國前駐史國大使陳經銓表示，史國與台灣的友好穩固的程度是「until death do us part」，現在我國能有此堅定不移的友邦，是真的很不容易，尤其這個國家來自非洲。

主因是非洲的54個國家中，除史瓦帝尼外，都已經跟中國建交。最近一次我國在非洲友邦斷交的時間，是在2018年5月24日與布吉納法索斷交。在中國與布國簽署建交公報的會場上，外交部長王毅就表示：「現在非洲只有一個國家，還沒有與中國建交，我們希望這個國家早日加入中非友好大家庭。」在這樣的情勢下，史瓦帝尼需要抵擋非洲內部的異樣眼光，又要面對來自中國的誘惑，沒有強大的意志力，是辦不到的。

Photo Credit: 中央社 2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情衝擊全球，台灣在非洲的唯一邦交國史瓦帝尼王國受到影響，已超過百人確診，台灣派防疫醫療團前往馳援，史國人 民拿國旗迎接醫療團到來。 （台北醫學大學附設醫院提供） 中央社記者陳偉婷傳真 109年5月12日

在了解史國內部現在的反政府抗爭前，我們應該先了解史國的歷史背景。史瓦帝尼是在南部非洲的一個內陸國，原先是班圖人的分支，在16世紀由恩史瓦帝領導族人自立門戶，這也是2018年史瓦帝尼要將原先的史瓦濟蘭更名的原因。

而隨著南非地區逐步由英國佔領後，19世紀史國成為英國的保護國，直到1968年才正式獨立。史瓦帝尼在建國首日遂與我國建交，2018年史國建交50週年的時，總統蔡英文還特地前往祝賀，由此可知兩國邦誼極為深厚。史國在政治體制上亦相當特殊，採行世界上僅有7個國家奉行的君主專制政體，亦即國王君權不受制約，國家機關執行各項事務決策時，亦要聽從國王的絕對權威。

在稍稍認識史國後，回到史瓦帝尼反政府抗爭議題上，這場爭議爆發的原因，可分為遠因與近因，遠因是史國在1973年禁止政黨活動，國內反對聲音長期受到壓抑，2008年通過《鎮壓恐怖主義法》，經常逮捕反政府人士，使政治難以反映民意。2011年史瓦帝尼曾受到茉莉花革命的影響，爆發了史瓦濟蘭之春，但在提出國家對話之後，此事就無疾而終了。

近因是在5月中左右，史瓦帝尼有一位25歲的法律系學生恩科蒙耶（Thabani Nkomonye）遭到警方殺害，人民希望政府能給交代，同時進行政治改革。又逢史瓦帝尼近期剛好進入地方補選，在選舉過程中，人民都會藉此表達訴求。但史國長年面臨高失業與人民生活貧困的情況，2020年以降，發生新冠肺炎疫情後，人民生活更加艱困。於是有些民運團體就與民眾一同上街抗爭，宣洩長年以來對政治的怒火，不料卻引發軍警的血腥鎮壓。

這場動亂，從6月28日延燒至今，已經導致28人死亡，150人受傷的局面，政府以宵禁與網路管制，希望事件在可控範圍逐漸結束，我們應要持續關注此事後續發展。

Photo Credit: 中央社 總統蔡英文（右）8日在總統府，接見史瓦帝尼王國總理戴安柏（Ambrose Mandvulo Dlamini）（左），歡迎他來訪共同慶賀國慶。 中央社記者鄭傑文攝 108年10月8日

這場史瓦帝尼反政府抗爭，對於台灣是會有影響的。這就要談到一段故事，恩史瓦帝三世曾於2018年來台時說「他的父王認為，中華民國雖然是個小國，但國家發展卻十分亮眼，這是值得學習的。因此父王在臨終前，曾表示無論如何，都要與中華民國維持外交關係」恩史瓦帝三世，對這個叮囑銘記在心。

從這點就可以知道，台灣與史國的邦誼永固，除了長年來的國際合作協助外，就是仰賴王室的強力支持，一旦王室倒台，史瓦帝尼極有可能轉向與中國建交，屆時非洲將重演我們1992年在亞洲的外交窘境，就是在一個大洲裡沒有任何的邦交國，對於我國邦交會造成很大衝擊。

不過，台灣在這樣的情勢下，並非孤軍奮戰。在7月4日美國駐史瓦帝尼大使館公布由台灣、美國、歐盟、​英國所發出聯合聲明，鼓勵對話化解彼此歧見，透過包容使情勢得以降溫，反對任何暴力行為。這份聯合聲明，在某種程度上，象徵台灣的地緣政治優勢已被提升，因此西方世界也在調整對台灣的定位與態度，這是值得觀察的。期望史瓦帝尼的局勢得以盡快安定，這對於史國國家發展或我國邦交皆是至臻關鍵之事。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航