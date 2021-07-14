南海仲裁案五週年：菲律賓民眾聚集中國使館前抗議，美國重申聯防條約

12日，南海仲裁案（South China Sea Arbitration）結果出爐五週年，菲律賓漁民組織等團體在中國大使館遊行抗議，要求「中國離開菲律賓海域」。中國外交部發言人趙立堅在記者會上表示，「（仲裁結果）是非法、沒有價值且沒有效力的，只不過是一張廢紙。中國沒有接受或參與仲裁，也不會承認裁決。」

《中央社》報導，12日，菲律賓漁民運動力量組織（Pamalakaya）、左翼組織並肩黨（Akbayan）與團結進步工聯（SENTRO）等團體號召數百名支持者前往中國大使館前，手持前總統艾奎諾三世（Benigno Aquino III）頭像海報和「西菲律賓海（西菲律賓海是菲國主張在南海擁有主權的部分，大致為菲律賓200海里專屬經濟海域範圍）是我們的」、「中國離開菲律賓海域」、「習近平、杜特蒂沒什麼不同」等標語。

海牙常設仲裁法院於2016年7月12日公布南海裁決結果，裁定中國「對南海水域資源無歷史性權利」、「藉由妨礙菲律賓捕魚和石油開採、建設人工島嶼，以及未阻止中國漁民在該區域捕魚活動，中國侵害菲律賓在其專屬經濟區享有的主權權利」。

艾奎諾三世6月24日病逝，享壽61歲，他在任內向海牙常設仲裁法院提出南海仲裁案，南海裁決於現任菲國總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）上任後才出爐。然而，杜特蒂上任後奉行獨立外交政策，不僅擱置南海仲裁結果與北京交好，更重新審視與美國的盟邦關係。

漁民運動力量組織全國主席希卡普（Fernando Hicap）告訴記者，「我們取得重要的仲裁勝利5年後，中國持續侵犯我們在傳統漁場的捕魚權。我們發誓會繼續要求（北京當局）拆除我們海域內所有中國軍事設施，並從（中國建造的）人工島礁撤軍。」並肩黨則發表聲明說，艾奎諾的肖像已成為菲律賓人民勇敢捍衛西菲律賓海的有力象徵。

《詢問者報》報導，13日，菲律賓漁民運動力量組織、新愛國聯盟（Bayan）均譴責趙立堅的發言。新愛國聯盟秘書長Renato Reyes呼籲馬拉坎南宮（Malacañang，即菲律賓總統府）召見中國駐菲律賓大使表達抗議，並指出趙立堅的說法「幾乎是往菲律賓人臉上吐口水。」

副總統萊妮·羅布雷多（Leni Robredo）表示，中國外交部發言「不必要且令人遺憾。」她指出，雖然她對這番言論感到憤怒，但也是可預期的，中國從未讓步也未曾承認仲裁結果，「我希望我們的政府可以在此議題上更勇敢，因為我們越退讓，他們就會越佔上風。」

《路透社》報導，11日，美國再次警告中國在南海上從事軍事建設，將會觸發1951年《美菲聯防條約》（MDT）。國務卿布林肯（Antony Blinken）透過聲明表示，南海仲裁結果已駁回中國領土主張。「美國重申2020年7月13日的南海政策主張。」意指美國前總統川普政府反對中方所聲稱他們擁有南海的海上資源。布林肯聲明也提及，「我們也重申，任何在南海上對菲律賓武裝部隊、國有船隻、飛行器的武裝攻擊，都會觸發美菲聯防條約的第四章中的規範，美國有共同防衛的責任。」

中國聲稱擁有南海大部分水域，即所謂九段線（ Nine Dash Lin）主張。汶萊、馬來西亞、菲律賓、台灣和越南也曾對此提出異議。布林肯12日在推特上表示，「5年前的今天，菲律賓在南海法治上贏得重大勝利。美國支持盟友和夥伴們的海上權益並捍衛航行自由。」

Five years ago today, the Philippines scored an important victory for the rule of the law in the South China Sea. The United States stands by its allies and partners in defending their maritime rights and standing up for freedom of the seas. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) July 12, 2021

《美聯社》報導，拜登政府延續川普政府立場，駁斥中國的南海主張。不過，即使從川普政府開始，美方態度轉為強硬，美國政府仍不介入南海海平面上的土地爭端，這些爭議是被認為是「領土」性質的，在領土爭議上美國維持較中立模糊的立場。

政治角力下的漁民

《紐約時報》報導，今年3月初，中國在牛軛礁（Whitsun Reef）附近停泊數百艘船隻，距離菲律賓斯卡伯勒淺灘（Scarborough Shoal，中國稱黃岩島）不遠。此外，中國海警近十年來也一直在斯卡伯勒淺灘附近停泊船隻。

漁民運動力量組織的一項調查估計，由於不再能夠進入斯卡伯勒淺灘，來自周遭馬辛洛克和附近城鎮的漁民失去約70%的收入。人們將大部分責任歸咎於杜特蒂總統，漁民們認為他通過討好中國以換取經濟援助，浪費菲律賓在法庭上的勝利。



58歲老漁民格裡·黎薩（Gerry Rizal）是三個孩子的祖父，自1980年代以來一直在斯卡伯勒淺灘附近地區捕魚。他還記得淺灘裡的平靜水域，裡面全是奇異魚類，他把腳浸在水裡，這些魚就會過來啃他的腳。如今，中國海岸警衛隊的船隻經常在這裡巡邏。「有時我們想去那裡，但中國人告訴我們離開。」他說，「他們拿著擴音器，大聲命令我們離開。但應該離開的人是他們。那裡是我們傳統的捕魚區和庇護區。」

Photo Credit：Reuters / 達志影像

《路透社》報導，美國人工智慧衛星圖像分析公司Simoularity12日表示，他們分析過去5年來衛星空照圖，中國船隻在南海爭議海域傾倒未經處理的人造廢棄物造成污染。Simoularity創辦人德珥（Liz Derr）表示，中國排放的廢水將對南海的漁業生態造成威脅，「程度密集到你從太空中就能觀察到。」在Simoularity發布報告之後，各家媒體曾要求中國駐馬尼拉大使館置評，但至今未獲回應。

菲律賓國防部長德爾芬·洛倫扎納（Delfin Lorenzana）13日聲明表示，已下令軍方調查此指控是否為真。「我們將確認和查證這些被丟棄的廢棄物......我們認為這是非常不負責任的行為，如果此事為真，這對該區域的海洋生態造成了嚴重危害。」洛倫扎納聲明中表示，「儘管各國在南海上所有權和利益上有衝突，但所有國家都有責任妥善管理自然資源和環境。」

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責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：杜晉軒