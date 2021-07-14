南海仲裁案五週年：菲律賓民眾聚集中國使館前抗議，美國重申聯防條約
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今年3月初，約220艘中國船隻集結南海牛軛礁周遭，引發南海情勢緊張與國際關注。在7月12日南海仲裁案五週年前夕，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）透過聲明重申支持仲裁結果以及美菲聯防條約，表達一但南海上發生對菲律賓武裝攻擊，美國有共同防禦的責任。
12日，南海仲裁案（South China Sea Arbitration）結果出爐五週年，菲律賓漁民組織等團體在中國大使館遊行抗議，要求「中國離開菲律賓海域」。中國外交部發言人趙立堅在記者會上表示，「（仲裁結果）是非法、沒有價值且沒有效力的，只不過是一張廢紙。中國沒有接受或參與仲裁，也不會承認裁決。」
《中央社》報導，12日，菲律賓漁民運動力量組織（Pamalakaya）、左翼組織並肩黨（Akbayan）與團結進步工聯（SENTRO）等團體號召數百名支持者前往中國大使館前，手持前總統艾奎諾三世（Benigno Aquino III）頭像海報和「西菲律賓海（西菲律賓海是菲國主張在南海擁有主權的部分，大致為菲律賓200海里專屬經濟海域範圍）是我們的」、「中國離開菲律賓海域」、「習近平、杜特蒂沒什麼不同」等標語。
海牙常設仲裁法院於2016年7月12日公布南海裁決結果，裁定中國「對南海水域資源無歷史性權利」、「藉由妨礙菲律賓捕魚和石油開採、建設人工島嶼，以及未阻止中國漁民在該區域捕魚活動，中國侵害菲律賓在其專屬經濟區享有的主權權利」。
艾奎諾三世6月24日病逝，享壽61歲，他在任內向海牙常設仲裁法院提出南海仲裁案，南海裁決於現任菲國總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）上任後才出爐。然而，杜特蒂上任後奉行獨立外交政策，不僅擱置南海仲裁結果與北京交好，更重新審視與美國的盟邦關係。
漁民運動力量組織全國主席希卡普（Fernando Hicap）告訴記者，「我們取得重要的仲裁勝利5年後，中國持續侵犯我們在傳統漁場的捕魚權。我們發誓會繼續要求（北京當局）拆除我們海域內所有中國軍事設施，並從（中國建造的）人工島礁撤軍。」並肩黨則發表聲明說，艾奎諾的肖像已成為菲律賓人民勇敢捍衛西菲律賓海的有力象徵。
《詢問者報》報導，13日，菲律賓漁民運動力量組織、新愛國聯盟（Bayan）均譴責趙立堅的發言。新愛國聯盟秘書長Renato Reyes呼籲馬拉坎南宮（Malacañang，即菲律賓總統府）召見中國駐菲律賓大使表達抗議，並指出趙立堅的說法「幾乎是往菲律賓人臉上吐口水。」
副總統萊妮·羅布雷多（Leni Robredo）表示，中國外交部發言「不必要且令人遺憾。」她指出，雖然她對這番言論感到憤怒，但也是可預期的，中國從未讓步也未曾承認仲裁結果，「我希望我們的政府可以在此議題上更勇敢，因為我們越退讓，他們就會越佔上風。」
《路透社》報導，11日，美國再次警告中國在南海上從事軍事建設，將會觸發1951年《美菲聯防條約》（MDT）。國務卿布林肯（Antony Blinken）透過聲明表示，南海仲裁結果已駁回中國領土主張。「美國重申2020年7月13日的南海政策主張。」意指美國前總統川普政府反對中方所聲稱他們擁有南海的海上資源。布林肯聲明也提及，「我們也重申，任何在南海上對菲律賓武裝部隊、國有船隻、飛行器的武裝攻擊，都會觸發美菲聯防條約的第四章中的規範，美國有共同防衛的責任。」
中國聲稱擁有南海大部分水域，即所謂九段線（ Nine Dash Lin）主張。汶萊、馬來西亞、菲律賓、台灣和越南也曾對此提出異議。布林肯12日在推特上表示，「5年前的今天，菲律賓在南海法治上贏得重大勝利。美國支持盟友和夥伴們的海上權益並捍衛航行自由。」
《美聯社》報導，拜登政府延續川普政府立場，駁斥中國的南海主張。不過，即使從川普政府開始，美方態度轉為強硬，美國政府仍不介入南海海平面上的土地爭端，這些爭議是被認為是「領土」性質的，在領土爭議上美國維持較中立模糊的立場。
政治角力下的漁民
《紐約時報》報導，今年3月初，中國在牛軛礁（Whitsun Reef）附近停泊數百艘船隻，距離菲律賓斯卡伯勒淺灘（Scarborough Shoal，中國稱黃岩島）不遠。此外，中國海警近十年來也一直在斯卡伯勒淺灘附近停泊船隻。
漁民運動力量組織的一項調查估計，由於不再能夠進入斯卡伯勒淺灘，來自周遭馬辛洛克和附近城鎮的漁民失去約70%的收入。人們將大部分責任歸咎於杜特蒂總統，漁民們認為他通過討好中國以換取經濟援助，浪費菲律賓在法庭上的勝利。
58歲老漁民格裡·黎薩（Gerry Rizal）是三個孩子的祖父，自1980年代以來一直在斯卡伯勒淺灘附近地區捕魚。他還記得淺灘裡的平靜水域，裡面全是奇異魚類，他把腳浸在水裡，這些魚就會過來啃他的腳。如今，中國海岸警衛隊的船隻經常在這裡巡邏。「有時我們想去那裡，但中國人告訴我們離開。」他說，「他們拿著擴音器，大聲命令我們離開。但應該離開的人是他們。那裡是我們傳統的捕魚區和庇護區。」
《路透社》報導，美國人工智慧衛星圖像分析公司Simoularity12日表示，他們分析過去5年來衛星空照圖，中國船隻在南海爭議海域傾倒未經處理的人造廢棄物造成污染。Simoularity創辦人德珥（Liz Derr）表示，中國排放的廢水將對南海的漁業生態造成威脅，「程度密集到你從太空中就能觀察到。」在Simoularity發布報告之後，各家媒體曾要求中國駐馬尼拉大使館置評，但至今未獲回應。
菲律賓國防部長德爾芬·洛倫扎納（Delfin Lorenzana）13日聲明表示，已下令軍方調查此指控是否為真。「我們將確認和查證這些被丟棄的廢棄物......我們認為這是非常不負責任的行為，如果此事為真，這對該區域的海洋生態造成了嚴重危害。」洛倫扎納聲明中表示，「儘管各國在南海上所有權和利益上有衝突，但所有國家都有責任妥善管理自然資源和環境。」
延伸閱讀
新聞來源
- Groups protest after Beijing calls WPS ruling ‘a piece of waste paper’（詢問者報）
- Chinese coast guard swaps Filipino fishers' best catch with instant noodles, liquor: fisherman（ABS-CBN）
- Philippines to probe report of Chinese sewage-dumping at sea（路透社）
- U.S. repeats warning to China against attack on Philippine force（路透社）
- Biden backs Trump rejection of China’s South China Sea claim（美聯社）
- 南海裁決日 菲參議員盼定為西菲律賓海勝利日（中央社）
- 南海仲裁5周年 菲民眾中國使館前舉艾奎諾頭像（中央社）
- 中國艦船壓力下，菲律賓漁民的「反抗與適應」（紐約時報）
責任編輯：徐卉馨
核稿編輯：杜晉軒