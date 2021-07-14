2021艾美獎入圍名單：《王冠》獲24項提名為最大贏家，漫威《汪達與幻視》緊追在後

2021年第73屆黃金時段艾美獎（73rd Annual Primetime Emmy Awards）完整入圍名單出爐。其中，Netflix的招牌影集《王冠》及Disney+的星戰影集《曼達洛人》以24項提名並列入圍最大贏家。緊追在後的是Disney+旗下的漫威影集《汪達與幻視》提名23項。

於此之後，再來是 Hulu的《使女的故事》（21）、NBC的《週六夜現場》（21）、Apple TV+的《 泰德拉索：錯棚教練趣事多 》（20）、HBO的《 逃出絕命村》 （18）、Netflix的《后翼棄兵》（18）以及HBO的《東城奇案》（16），上述片單都是廣泛入圍的亮點，也擁有死忠的收視族群，這次獲得大舉提名，並不叫人意外。

各大串流群雄並起

2020年艾美獎，以串流平台Netflix的160個入圍提名成為最大亮點，甚至打破艾美獎的入圍紀錄，至於艾美獎的常勝軍HBO在當時不過僅有107個入圍提名。來到今年，HBO有線電視結合旗下串流平台HBO Max，前者94個入圍、後者36個入圍，共計130個提名，反超Netflix成為今年艾美獎入圍提名總數量的領跑者。

至於今年Netflix在《王冠》的帶動下，旗下熱門影集《后翼棄兵》、《艾蜜莉在巴黎》等作品也都各有斬獲，共記129個入圍提名，雖然比起2020年下滑不少，但仍是本屆入圍廠牌中的第二大贏家。

倘若回顧HBO與Netflix在艾美獎的競逐史，若扣除HBO Max，今年是Netflix第三度在入圍數量上擊退HBO。2018年，Netflix獲得112個入圍強壓HBO的108項提名，這是艾美獎史上首度在入圍階段中，串流影音平台超過有線電視台，同時終結HBO長達17年獨佔艾美獎入圍冠軍的紀錄。

2019年， HBO靠著《冰與火之歌：權力遊戲》最終季的聲量，以137項提名反超Netflix的117項；至於2020年，上文也提及， Netflix就以史無前例的160個入圍提名，再度擊退HBO。

除了Netflix與HBO的焦土戰之外，今年也能看見幾大新興串流平台的崛起，Disney+在《曼達洛人》、《汪達與幻視》的帶動下，共入圍71項，而若把迪士尼旗下所有平台結合計算，迪士尼這次共有146個提名，包含ABC、Hulu、FX Networks等等，而Hulu的招牌《使女的故事》也大肆囊括21個提名。

再來是Apple TV+，旗下的運動喜劇《泰德拉索：錯棚教練趣事多》第一季就廣受好評，拿下拿下金球獎的「最佳音樂及喜劇類電視影集男主角」、以及演員工會獎的「最佳喜劇影集男演員」，今年在艾美獎也有20個提名，成為喜劇亮點。而Apple TV+就在《泰德拉索：錯棚教練趣事多》的帶動下，今年共計獲得35項提名。

至於電商龍頭亞馬遜的Prime Video，今年則從31個提名降至18個，不過，旗下具有指標性意義的《黑袍糾察隊》，以及奧斯卡名導貝瑞傑金斯（Barry Jenkins）廣受好評的《地下鐵道》皆獲得提名。

根據《綜藝報》的報導，亞馬遜工作室的負責人Jen Salke表示：「對我們來說，《黑袍糾察隊》獲得提名最佳劇情類影集獎提名真是太棒了，這部影集的原創性是無庸置疑的，我們看到全世界對這部影集的喜愛。而如果《地下鐵道》沒有獲得提名，我會很失望，所幸沒有發生這種憾事。」

串流媒體平台再度席捲艾美獎，共計342項提名、高於去年的269項。然而，去年一方獨大的Netflix，今年就被風起雲湧的串流勢力追趕，Disney+、Apple TV+、HBO Max、Paramount+、Peacock等等皆爭食串流大餅。

今年緊追Netflix的三大串流Disney+、Apple TV+、HBO Max，三年前甚至還未問世，如今迪士尼、華納靠著既有的強大IP挑戰Netflix的龍頭地位，Apple TV+則是養了一群忠實「果粉」維持基本盤，近年小螢幕串流勢力在艾美獎的消長，是一大看點。

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漫改勢力的崛起

去年，HBO的《守護者》技冠群雄獲26項艾美獎提名，最終抱走11項大獎，且成為史上首部改編漫畫拿下最佳有限影集的作品。相較於超級英雄電影在奧斯卡遲遲攻不下最佳影片，漫改勢力在小螢幕上的艾美獎，從今年就可看出逐漸備受重視。

來到今年，漫畫改編的作品在艾美獎上的表現更加亮眼，包含Netflix的《雨傘學院》、《魔鬼神探》；HBO Max的《末日巡邏隊》；當然還有Disney+旗下的漫威影集《汪達與幻視》的23項提名加持。

Photo Credit: 《汪達與幻視》

不過，當中最受矚目的作品，應該是亞馬遜Prime Video的《黑袍糾察隊》，《黑袍糾察隊》成為史上第一部在「最佳劇情類影集」類別中提名的漫改作品。且值得一提的是，《汪達與幻視》同時入圍了最佳有限影集類別，這是艾美獎史上漫改作品雙雙問鼎最佳影片的首例。

《汪達與幻視》是漫威影業製作的第一部電視影集，就獲得艾美獎23項提名，除了最佳有限影集之外，眾人喜愛的「緋紅女巫」伊莉莎白歐森（​Elizabeth Olsen）順利入圍女主角，將與《后翼棄兵》安雅泰勒喬伊（Anya Taylor Joy）、《東城奇案》凱特溫斯蕾（Kate Winslett）同場較勁。此外包含導演、男主角、女配角、編劇等獎項也都入圍。

漫威影業花費10年時間，共計18部電影，才憑藉《黑豹》角逐奧斯卡最佳影片，而跨別小螢幕之後，就在北美最大獎項艾美獎中入圍領跑。

至於《黑袍糾察隊》雖然沒有提名任何演員獎項，但入圍最佳劇情類影集的里程碑，就直得再影史上書寫紀錄。順道一提，NBC在2007年的《超異能英雄》雖然也入圍了最佳劇情類影集，不過《超異能英雄》並非全然改編，此影集是「受漫畫啟發」（inspired by），因此尚未列在改編範疇。

艾美獎頒獎時間

最後，第73屆黃金時段艾美獎頒獎典禮，將於今年北美時間9月19日在洛杉磯微軟劇院舉行頒獎典禮，屆時由喜劇演員塞德里克凱爾斯（Cedric the Entertainer），肩起主持的重責大任，北美將在CBS和Paramount+播映。至於台灣則由串流平台「CATCHPLAY+」獨家取得艾美獎官方授權，將在台灣時間9月20日上午8點，分別於台灣與印尼兩地，獨家同步原音實況直播典禮。

對於轉播艾美獎，CATCHPLAY集團執行長楊麗貞則表示：「這件事創下業界先例，轉播國際影視指標型盛會，為觀眾提供正版的觀看來源。」

2021年第73屆黃金時段艾美獎主要獎項入圍名單

最佳劇情類影集

《黑袍糾察隊》

《柏捷頓家族：名門韻事》

《王冠》

《使女的故事》

《逃出絕命村》

《曼達洛人》

《豔放80》

《這就是我們》

最佳劇情類影集男主角

斯特林 K・布朗（Sterling K. Brown）／《這就是我們》

強納森梅爾斯（Jonathan Majors）／《逃出絕命村》

喬許奧康納（Josh O'Connor）／《王冠》

雷傑尚佩吉（Regé-Jean Page）／《柏捷頓家族：名門韻事》

比利波特 （Billy Porter）／《豔放80》

馬修瑞斯（Matthew Rhys）／《新梅森探案》

最佳劇情類影集女主角

烏佐阿杜巴（Uzo Aduba）／《治療中，請勿打擾》

奧莉薇雅柯爾曼（Olivia Colman）／《王冠》

艾瑪柯琳（Emma Corrin）／《王冠》

伊莉莎白摩斯（Elisabeth Moss）／《使女的故事》

MJ羅德里格斯（Mj Rodriguez）／《豔放80》

珍妮斯莫雷特貝爾（Jurnee Smollett）／《逃出絕命村》

最佳劇情類影集男配角

吉安卡洛伊坡托（Giancarlo Esposito）／《曼達洛人》

O-T 法格本（O-T Fagbenle）／《使女的故事》

約翰李斯高（John Lithgow）／《新梅森探案》

托比亞曼齊司（Tobias Menzies）／《王冠》

麥斯明格拉（Max Minghella）／《使女的故事》

克里斯沙利文（Chris Sullivan）／《這就是我們》

布萊德利惠特福（Bradley Whitford）／《使女的故事》

麥可・K・威廉斯（Michael K. Williams）／《逃出絕命村》

最佳劇情類影集女配角

吉莉安德森（Gillian Anderson）／《王冠》

海倫娜寶漢卡特（Helena Bonham Carter）／《王冠》

瑪德琳布魯爾（Madeline Brewer）／《使女的故事》

安道得（Ann Dowd）／《使女的故事》

安潔紐艾莉絲（Aunjanue Ellis）／《逃出絕命村》

愛蒙隆芬奈爾（Emerald Fennell）／《王冠》

伊芳史漢基（Yvonne Strahovski）／《使女的故事》

薩米拉威立（Samira Wiley）／《使女的故事》

最佳喜劇類影集

《喜新不厭舊》

《眼鏡蛇道館》

《艾蜜莉在巴黎》

《職業槍手》

《謎飛空姐》

《好萊塢教父》

《筆寫青春》

《泰德拉索：錯棚教練趣事多》

最佳喜劇類影集男主角

安東尼安德森（Anthony Anderson）／《喜新不厭舊》

麥克道格拉斯（Michael Douglas）／《好萊塢教父》

威廉麥斯（William H. Macy）／《無恥家庭》

傑森蘇戴西斯（Jason Sudeikis）／《泰德拉索》

基南湯普森（Kenan Thompson）／《基南大麻煩》

最佳喜劇類影集女主角

艾迪布萊恩特（Aidy Bryant）／《女大當自強》

凱莉庫柯（Kaley Cuoco）／《謎飛空姐》

愛莉森珍妮（Allison Janney）／《富家窮路》

翠斯艾麗絲羅斯（Tracee Ellis Ross）／《極品辣媽》

珍史瑪特（Jean Smart）／《職業槍手》

最佳喜劇類影集男配角

卡爾克萊蒙斯霍普金斯（Carl Clemons-Hopkins）／《職業槍手》

布雷特戈德斯坦（Brett Goldstein）／《泰德拉索：錯棚教練趣事多》

布蘭登杭特（Brendan Hunt）／《泰德拉索：錯棚教練趣事多》

尼克穆罕默德（Nick Mohammed）／《泰德拉索：錯棚教練趣事多》

保羅萊瑟（Paul Reiser）／《好萊塢教父》

傑瑞米斯威夫特（Jeremy Swift）／《泰德拉索：錯棚教練趣事多》

基南湯普森（Kenan Thompson）／《週六夜現場》

鮑文楊（Bowen Yang）／《週六夜現場》

最佳喜劇類影集女配角

艾迪布萊恩特（Aidy Bryant）／《週六夜現場》

漢娜愛賓德（Hannah Einbinder）／《職業槍手》

凱特麥金儂（Kate McKinnon）／《週六夜現場》

蘿西培瑞茲（Rosie Perez）／《謎飛空姐》

西西莉史壯（Cecily Strong）／《週六夜現場》

茱諾坦普（Juno Temple）／《泰德拉索：錯棚教練趣事多》

漢娜沃丁厄姆（Hannah Waddingham）／《泰德拉索：錯棚教練趣事多》

最佳有限影集

《生命轉彎那一天》

《東城奇案》

《后翼棄兵》

《地下鐵道》

《汪達與幻視》

最佳電視電影

《桃莉巴頓：小鎮聖誕愛》

《奧斯陸密談》

《Robin Roberts Presents: Mahalia》

《希薇的愛》

《伯伯的情人》

最佳有限影集或電視電影男主角

保羅貝特尼（Paul Bettany）／《汪達與幻視》

休葛蘭（Hugh Grant）／《還原人生》

伊旺麥奎格（Ewan McGregore）／《侯斯頓傳奇》

林曼努爾米蘭達（Lin-Manuel Miranda）／《漢米爾頓》

小萊斯利奧多姆（Leslie Odom Jr.）／《漢米爾頓》

最佳有限影集或電視電影女主角

米凱拉柯爾（Michaela Coel）／《生命轉彎那一天》

辛西婭艾利沃（Cynthia Erivo）／《世紀天才》

伊莉莎白歐森（Elizabeth Olsen）／《汪達與幻視》

安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）／《后翼棄兵》

凱特溫絲蕾（Kate Winslet）／《東城奇案》

最佳有限影集或電視電影男配角

湯瑪士桑格斯特（Thomas Brodie Sangster）／《后翼棄兵》

戴維德迪格斯（Daveed Diggs）／《漢米爾頓》

帕帕厄希度（Paapa Essiedu）／《生命轉彎那一天》

強納森葛洛夫（Jonathan Groff）／《漢米爾頓》

伊凡彼得斯（Evan Peters）／《東城奇案》

安東尼拉莫斯（Anthony Ramos）／《漢米爾頓》

最佳有限影集或電視電影女配角

芮妮古思貝瑞（Renée Elise Goldsberry）／《漢米爾頓》

凱薩琳哈恩（Kathryn Hahn）／《汪達與幻視》

摩希絲英格拉（Moses Ingram）／《后翼棄兵》

茱莉安娜妮克遜（Julianne Nicholson）／《東城奇案》

珍史瑪特（Jean Smart）／《東城奇案》

菲莉帕蘇（Phillipa Soo）／《漢米爾頓》

完整入圍名單請至艾美獎官網查詢

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：羅元祺