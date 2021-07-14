2021艾美獎入圍名單：《王冠》獲24項提名為最大贏家，漫威《汪達與幻視》緊追在後
我們想讓你知道的是
2021年黃金時段艾美獎，HBO有線電視結合旗下串流平台HBO Max，共計130個提名，反超Netflix成為今年艾美獎入圍提名總數量的領跑者，越演越烈的串流之戰也在艾美獎開打。
2021年第73屆黃金時段艾美獎（73rd Annual Primetime Emmy Awards）完整入圍名單出爐。其中，Netflix的招牌影集《王冠》及Disney+的星戰影集《曼達洛人》以24項提名並列入圍最大贏家。緊追在後的是Disney+旗下的漫威影集《汪達與幻視》提名23項。
於此之後，再來是Hulu的《使女的故事》（21）、NBC的《週六夜現場》（21）、Apple TV+的《泰德拉索：錯棚教練趣事多》（20）、HBO的《逃出絕命村》（18）、Netflix的《后翼棄兵》（18）以及HBO的《東城奇案》（16），上述片單都是廣泛入圍的亮點，也擁有死忠的收視族群，這次獲得大舉提名，並不叫人意外。
各大串流群雄並起
2020年艾美獎，以串流平台Netflix的160個入圍提名成為最大亮點，甚至打破艾美獎的入圍紀錄，至於艾美獎的常勝軍HBO在當時不過僅有107個入圍提名。來到今年，HBO有線電視結合旗下串流平台HBO Max，前者94個入圍、後者36個入圍，共計130個提名，反超Netflix成為今年艾美獎入圍提名總數量的領跑者。
至於今年Netflix在《王冠》的帶動下，旗下熱門影集《后翼棄兵》、《艾蜜莉在巴黎》等作品也都各有斬獲，共記129個入圍提名，雖然比起2020年下滑不少，但仍是本屆入圍廠牌中的第二大贏家。
倘若回顧HBO與Netflix在艾美獎的競逐史，若扣除HBO Max，今年是Netflix第三度在入圍數量上擊退HBO。2018年，Netflix獲得112個入圍強壓HBO的108項提名，這是艾美獎史上首度在入圍階段中，串流影音平台超過有線電視台，同時終結HBO長達17年獨佔艾美獎入圍冠軍的紀錄。
2019年，HBO靠著《冰與火之歌：權力遊戲》最終季的聲量，以137項提名反超Netflix的117項；至於2020年，上文也提及，Netflix就以史無前例的160個入圍提名，再度擊退HBO。
除了Netflix與HBO的焦土戰之外，今年也能看見幾大新興串流平台的崛起，Disney+在《曼達洛人》、《汪達與幻視》的帶動下，共入圍71項，而若把迪士尼旗下所有平台結合計算，迪士尼這次共有146個提名，包含ABC、Hulu、FX Networks等等，而Hulu的招牌《使女的故事》也大肆囊括21個提名。
再來是Apple TV+，旗下的運動喜劇《泰德拉索：錯棚教練趣事多》第一季就廣受好評，拿下拿下金球獎的「最佳音樂及喜劇類電視影集男主角」、以及演員工會獎的「最佳喜劇影集男演員」，今年在艾美獎也有20個提名，成為喜劇亮點。而Apple TV+就在《泰德拉索：錯棚教練趣事多》的帶動下，今年共計獲得35項提名。
至於電商龍頭亞馬遜的Prime Video，今年則從31個提名降至18個，不過，旗下具有指標性意義的《黑袍糾察隊》，以及奧斯卡名導貝瑞傑金斯（Barry Jenkins）廣受好評的《地下鐵道》皆獲得提名。
根據《綜藝報》的報導，亞馬遜工作室的負責人Jen Salke表示：「對我們來說，《黑袍糾察隊》獲得提名最佳劇情類影集獎提名真是太棒了，這部影集的原創性是無庸置疑的，我們看到全世界對這部影集的喜愛。而如果《地下鐵道》沒有獲得提名，我會很失望，所幸沒有發生這種憾事。」
串流媒體平台再度席捲艾美獎，共計342項提名、高於去年的269項。然而，去年一方獨大的Netflix，今年就被風起雲湧的串流勢力追趕，Disney+、Apple TV+、HBO Max、Paramount+、Peacock等等皆爭食串流大餅。
今年緊追Netflix的三大串流Disney+、Apple TV+、HBO Max，三年前甚至還未問世，如今迪士尼、華納靠著既有的強大IP挑戰Netflix的龍頭地位，Apple TV+則是養了一群忠實「果粉」維持基本盤，近年小螢幕串流勢力在艾美獎的消長，是一大看點。
漫改勢力的崛起
去年，HBO的《守護者》技冠群雄獲26項艾美獎提名，最終抱走11項大獎，且成為史上首部改編漫畫拿下最佳有限影集的作品。相較於超級英雄電影在奧斯卡遲遲攻不下最佳影片，漫改勢力在小螢幕上的艾美獎，從今年就可看出逐漸備受重視。
來到今年，漫畫改編的作品在艾美獎上的表現更加亮眼，包含Netflix的《雨傘學院》、《魔鬼神探》；HBO Max的《末日巡邏隊》；當然還有Disney+旗下的漫威影集《汪達與幻視》的23項提名加持。
不過，當中最受矚目的作品，應該是亞馬遜Prime Video的《黑袍糾察隊》，《黑袍糾察隊》成為史上第一部在「最佳劇情類影集」類別中提名的漫改作品。且值得一提的是，《汪達與幻視》同時入圍了最佳有限影集類別，這是艾美獎史上漫改作品雙雙問鼎最佳影片的首例。
《汪達與幻視》是漫威影業製作的第一部電視影集，就獲得艾美獎23項提名，除了最佳有限影集之外，眾人喜愛的「緋紅女巫」伊莉莎白歐森（Elizabeth Olsen）順利入圍女主角，將與《后翼棄兵》安雅泰勒喬伊（Anya Taylor Joy）、《東城奇案》凱特溫斯蕾（Kate Winslett）同場較勁。此外包含導演、男主角、女配角、編劇等獎項也都入圍。
漫威影業花費10年時間，共計18部電影，才憑藉《黑豹》角逐奧斯卡最佳影片，而跨別小螢幕之後，就在北美最大獎項艾美獎中入圍領跑。
至於《黑袍糾察隊》雖然沒有提名任何演員獎項，但入圍最佳劇情類影集的里程碑，就直得再影史上書寫紀錄。順道一提，NBC在2007年的《超異能英雄》雖然也入圍了最佳劇情類影集，不過《超異能英雄》並非全然改編，此影集是「受漫畫啟發」（inspired by），因此尚未列在改編範疇。
艾美獎頒獎時間
最後，第73屆黃金時段艾美獎頒獎典禮，將於今年北美時間9月19日在洛杉磯微軟劇院舉行頒獎典禮，屆時由喜劇演員塞德里克凱爾斯（Cedric the Entertainer），肩起主持的重責大任，北美將在CBS和Paramount+播映。至於台灣則由串流平台「CATCHPLAY+」獨家取得艾美獎官方授權，將在台灣時間9月20日上午8點，分別於台灣與印尼兩地，獨家同步原音實況直播典禮。
對於轉播艾美獎，CATCHPLAY集團執行長楊麗貞則表示：「這件事創下業界先例，轉播國際影視指標型盛會，為觀眾提供正版的觀看來源。」
2021年第73屆黃金時段艾美獎主要獎項入圍名單
- 最佳劇情類影集
《黑袍糾察隊》
《柏捷頓家族：名門韻事》
《王冠》
《使女的故事》
《逃出絕命村》
《曼達洛人》
《豔放80》
《這就是我們》
- 最佳劇情類影集男主角
斯特林 K・布朗（Sterling K. Brown）／《這就是我們》
強納森梅爾斯（Jonathan Majors）／《逃出絕命村》
喬許奧康納（Josh O'Connor）／《王冠》
雷傑尚佩吉（Regé-Jean Page）／《柏捷頓家族：名門韻事》
比利波特 （Billy Porter）／《豔放80》
馬修瑞斯（Matthew Rhys）／《新梅森探案》
- 最佳劇情類影集女主角
烏佐阿杜巴（Uzo Aduba）／《治療中，請勿打擾》
奧莉薇雅柯爾曼（Olivia Colman）／《王冠》
艾瑪柯琳（Emma Corrin）／《王冠》
伊莉莎白摩斯（Elisabeth Moss）／《使女的故事》
MJ羅德里格斯（Mj Rodriguez）／《豔放80》
珍妮斯莫雷特貝爾（Jurnee Smollett）／《逃出絕命村》
- 最佳劇情類影集男配角
吉安卡洛伊坡托（Giancarlo Esposito）／《曼達洛人》
O-T 法格本（O-T Fagbenle）／《使女的故事》
約翰李斯高（John Lithgow）／《新梅森探案》
托比亞曼齊司（Tobias Menzies）／《王冠》
麥斯明格拉（Max Minghella）／《使女的故事》
克里斯沙利文（Chris Sullivan）／《這就是我們》
布萊德利惠特福（Bradley Whitford）／《使女的故事》
麥可・K・威廉斯（Michael K. Williams）／《逃出絕命村》
- 最佳劇情類影集女配角
吉莉安德森（Gillian Anderson）／《王冠》
海倫娜寶漢卡特（Helena Bonham Carter）／《王冠》
瑪德琳布魯爾（Madeline Brewer）／《使女的故事》
安道得（Ann Dowd）／《使女的故事》
安潔紐艾莉絲（Aunjanue Ellis）／《逃出絕命村》
愛蒙隆芬奈爾（Emerald Fennell）／《王冠》
伊芳史漢基（Yvonne Strahovski）／《使女的故事》
薩米拉威立（Samira Wiley）／《使女的故事》
- 最佳喜劇類影集
《喜新不厭舊》
《眼鏡蛇道館》
《艾蜜莉在巴黎》
《職業槍手》
《謎飛空姐》
《好萊塢教父》
《筆寫青春》
《泰德拉索：錯棚教練趣事多》
- 最佳喜劇類影集男主角
安東尼安德森（Anthony Anderson）／《喜新不厭舊》
麥克道格拉斯（Michael Douglas）／《好萊塢教父》
威廉麥斯（William H. Macy）／《無恥家庭》
傑森蘇戴西斯（Jason Sudeikis）／《泰德拉索》
基南湯普森（Kenan Thompson）／《基南大麻煩》
- 最佳喜劇類影集女主角
艾迪布萊恩特（Aidy Bryant）／《女大當自強》
凱莉庫柯（Kaley Cuoco）／《謎飛空姐》
愛莉森珍妮（Allison Janney）／《富家窮路》
翠斯艾麗絲羅斯（Tracee Ellis Ross）／《極品辣媽》
珍史瑪特（Jean Smart）／《職業槍手》
- 最佳喜劇類影集男配角
卡爾克萊蒙斯霍普金斯（Carl Clemons-Hopkins）／《職業槍手》
布雷特戈德斯坦（Brett Goldstein）／《泰德拉索：錯棚教練趣事多》
布蘭登杭特（Brendan Hunt）／《泰德拉索：錯棚教練趣事多》
尼克穆罕默德（Nick Mohammed）／《泰德拉索：錯棚教練趣事多》
保羅萊瑟（Paul Reiser）／《好萊塢教父》
傑瑞米斯威夫特（Jeremy Swift）／《泰德拉索：錯棚教練趣事多》
基南湯普森（Kenan Thompson）／《週六夜現場》
鮑文楊（Bowen Yang）／《週六夜現場》
- 最佳喜劇類影集女配角
艾迪布萊恩特（Aidy Bryant）／《週六夜現場》
漢娜愛賓德（Hannah Einbinder）／《職業槍手》
凱特麥金儂（Kate McKinnon）／《週六夜現場》
蘿西培瑞茲（Rosie Perez）／《謎飛空姐》
西西莉史壯（Cecily Strong）／《週六夜現場》
茱諾坦普（Juno Temple）／《泰德拉索：錯棚教練趣事多》
漢娜沃丁厄姆（Hannah Waddingham）／《泰德拉索：錯棚教練趣事多》
- 最佳有限影集
《生命轉彎那一天》
《東城奇案》
《后翼棄兵》
《地下鐵道》
《汪達與幻視》
- 最佳電視電影
《桃莉巴頓：小鎮聖誕愛》
《奧斯陸密談》
《Robin Roberts Presents: Mahalia》
《希薇的愛》
《伯伯的情人》
- 最佳有限影集或電視電影男主角
保羅貝特尼（Paul Bettany）／《汪達與幻視》
休葛蘭（Hugh Grant）／《還原人生》
伊旺麥奎格（Ewan McGregore）／《侯斯頓傳奇》
林曼努爾米蘭達（Lin-Manuel Miranda）／《漢米爾頓》
小萊斯利奧多姆（Leslie Odom Jr.）／《漢米爾頓》
- 最佳有限影集或電視電影女主角
米凱拉柯爾（Michaela Coel）／《生命轉彎那一天》
辛西婭艾利沃（Cynthia Erivo）／《世紀天才》
伊莉莎白歐森（Elizabeth Olsen）／《汪達與幻視》
安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）／《后翼棄兵》
凱特溫絲蕾（Kate Winslet）／《東城奇案》
- 最佳有限影集或電視電影男配角
湯瑪士桑格斯特（Thomas Brodie Sangster）／《后翼棄兵》
戴維德迪格斯（Daveed Diggs）／《漢米爾頓》
帕帕厄希度（Paapa Essiedu）／《生命轉彎那一天》
強納森葛洛夫（Jonathan Groff）／《漢米爾頓》
伊凡彼得斯（Evan Peters）／《東城奇案》
安東尼拉莫斯（Anthony Ramos）／《漢米爾頓》
- 最佳有限影集或電視電影女配角
芮妮古思貝瑞（Renée Elise Goldsberry）／《漢米爾頓》
凱薩琳哈恩（Kathryn Hahn）／《汪達與幻視》
摩希絲英格拉（Moses Ingram）／《后翼棄兵》
茱莉安娜妮克遜（Julianne Nicholson）／《東城奇案》
珍史瑪特（Jean Smart）／《東城奇案》
菲莉帕蘇（Phillipa Soo）／《漢米爾頓》
- 完整入圍名單請至艾美獎官網查詢
新聞來源
- Emmys: ‘WandaVision,’ ‘The Boys’ Lead Historic Year for Comic Book Adaptations（Variety）
- Emmy Nominations: ‘The Crown’ and ‘The Mandalorian’ Lead; HBO Combines With HBO Max to Battle Netflix（Variety）
責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：羅元祺