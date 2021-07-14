指在「七一刺警案」美化暴力，港大宣布不再承認學生會地位

（中央社）針對香港大學學生會評議會日前通過動議，感激七一刺警案主角梁健輝「為港犧牲」，港大昨（13）日宣布，不再承認港大學生會「作為獨立註冊社團」在校內的角色，還將嚴肅調查並處理涉事學生。

港大在聲明中說，校方再次強烈譴責港大學生會評議會「公然美化暴力的嚴重不當行為，挑戰我們社會的道德底線，損害整體港大社群的聲譽和利益」。

聲明宣布，校方「不再承認香港大學學生會（作為獨立註冊社團）現有在校內的角色」；同時按校方程序「嚴肅調查」學生會評議會事件，並根據調查結果「對涉事學生作進一步處理」。

聲明說，校方將設立專責團隊「協調和處理」學生的各類事務，保障正常的學生活動不受影響。並呼籲學生「回歸理性，秉持正確的價值觀，致力學業，為社會作出貢獻」。

七一刺警案發生後，港大學生會評議會在7日通過動議，對梁健輝刺警後亡故表示「深切哀悼」，並「感激他為香港作出的犧牲」，隨後即遭香港教育局、保安局接連點名批評譴責。

為此，港大學生會9日召開記者會，指學生會「意識到事件嚴重性」，對7日的動議表示道歉，並撤回動議，同時宣布全體幹事及評議會成員會辭職，日後「謹言慎行」。

兼任港大校監的香港特首林鄭月娥昨早在港府行政會議前說，港大評議會的行徑「令人非常髮指」，她為港大感到羞愧。盡管評議會已撤回議案及公開道歉，校方應繼續「採取行動」。如果警務處認為「有執法空間」，她也同意「由執法機關跟進」。

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